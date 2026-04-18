Μαμάης: «Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε την έδρα του και πήρε τη νίκη»
Ο κόουτς Μαμάης μετά την ήττα του ΠΑΟΚ με 3-1 σετ από τον Παναθηναϊκό δήλωσε: «Στην αρχή δεν λειτούργησε καθόλου καλά το μπλοκ άμυνα για εμάς. Στην υποδοχή δεν είχαμε τόσο μεγάλο πρόβλημα όπως και στο σέρβις προσπαθήσαμε να πιέσουμε αλλά δεν τα καταφέραμε. Στο τρίτο σετ ήμασταν καλύτεροι, κερδίσαμε στο τέλος, αλλά και πάλι στο τέταρτο μας ξέφυγε ο Παναθηναϊκός.
Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε την έδρα του και πήρε την πρώτη νίκη. Μας λείπει ο Ούρος αλλά όλα τα παιδιά προσπαθούν να κερδίσουν το κενό, γιατί θέλουμε να κερδίσουμε στο τέλος. Εμείς το θέλουμε πάρα πολύ, θα μαζευτούμε, θα συγκεντρωθούμε, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό ώστε στην έδρα μας να είμαστε εμείς νικητές».
