Ανδρεόπουλος: «Η κανονική περίοδος ήταν μαραθώνιος, τώρα είναι σπριντ»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Ανδρεόπουλος, τοποθετήθηκε για την επικράτηση της ομάδας του με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Τι είπαν οι Πρωτοψάλτης και Παπαλεξίου.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Ανδρεόπουλος, δήλωσε μετά το 3-1 σετ επί του ΠΑΟΚ στην σειρά των τελικών της Novibet Volley League: «Η κανονική περίοδος είναι ένας μαραθώνιος και εμείς τα πήγαμε πολύ καλά, κάναμε αυτό που θέλαμε και πήραμε την πρώτη θέση, αλλά τώρα είναι σπριντ. Αυτή είναι η διαφορά, πρέπει να είμαστε στην καλύτερη κατάσταση τις συγκεκριμένες μέρες. Έχουμε έναν σπουδαίο αντίπαλο που στα πρώτα δύο σετ δεν τον αφήσαμε να μπει στο ματς.

Ξέρουμε ότι όταν μπαίνει στο ματς είναι ένας πάρα πολύ δυνατός αντίπαλος και το απέδειξε στο τρίτο σετ. Για εμάς το πρώτο ματς τελείωσε με επιτυχία είμαστε χαρούμενοι, θα γιορτάσουμε σήμερα το βράδυ και από αύριο θα κοιτάξουμε μπροστά. Τον Γκάσμαν τον ταλαιπωρεί μία τενοντίτιδα, σχεδόν όλη την εβδομάδα υπολειτουργούσε, μπήκε στο ματς με χάπια και πόνους αλλά δεν άντεξε, έχουμε τώρα μέρες μπροστά μας».

Ο ακραίος και αρχηγός του Παναθηναϊκού, Θανάσης Πρωτοψάλτης δήλωσε: «Έχουμε εμπιστοσύνη στους εαυτούς μας, ο ένας στον άλλον και αυτό βγάζουμε στο γήπεδο. Εμείς συνεχίζουμε και θέλουμε να κατορθώσουμε να σπάσουμε μία πολύ δύσκολη έδρα την επόμενη Κυριακή».

Ο κεντρικός-μπλοκέρ του Παναθηναϊκού, Γιώργος Παπαλεξίου, δήλωσε: «Σίγουρα όταν μπήκα στην αρχή αισθάνθηκα αυτό το άγχος των τελικών, από εκεί και πέρα προσπάθησα να δώσω ότι καλύτερο μπορώ. Κάναμε σήμερα ένα πάρα πολύ καλό ματς. Το τρίτο σετ ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά μπήκαμε συγκεντρωμένοι στο τέταρτο, κάναμε ένα πολύ καλό ματς. Πλέον επικεντρωνόμαστε στο δεύτερο ματς στο Παλατάκι. Ο ΠΑΟΚ είναι μία ομάδα που έχει πολύ έμπειρους αθλητές. Θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας και αυτό θα δώσει ώθηση, γιατί είναι ωραίος να παίζεις σε ένα γεμάτο γήπεδο».