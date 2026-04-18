Δεν γινόταν να χάσει ο Παναθηναϊκός μόνο από τον Ερνάντες

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με νίκη τους φετινούς τελικούς απέναντι στον ΠΑΟΚ σε ένα ματς που ουσιαστικά έπαιζαν οι «πράσινοι» απέναντι στον Ερνάντες και δεν γινόταν να χάσουν. Γράφει ο Φώτης Καρακούσης

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε γράψει πως το βόλεϊ είναι απλό άθλημα και πως πάντα αυτός που παίζει καλύτερα κερδίζει. Αυτό ακριβώς έγινε και στον πρώτο τελικό της Novibet Volley League με τον Παναθηναϊκό να κάνει με άνεση το 1-0 στις νίκες επικρατώντας με 3-1. Μια άνετη νίκη που πήραν οι «πράσινοι» όχι μόνο γιατί ήταν καλύτεροι, αλλά γιατί ήταν ομάδα.

Και λέμε το ομάδα γιατί ουσιαστικά στο Μετς είδαμε ένα παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Φερνάντο Ερνάντες. Με τον Κοβάσεβιτς να απουσιάζει λόγω τραυματισμού και τον Τόρες να μην μπορεί να πιάσει την απόδοση που έπιασε κόντρα στον Μίλωνα, οι Θεσσαλονικείς είχαν ουσιαστικά μόνο τον Κουβανό να προσπαθεί να βγάλει το φίδι από την τρύπα.

Ο σπουδαίος αυτός διαγώνιος το έκανε στο τρίτο σετ, όταν μόνος του οδήγησε τους «ασπρόμαυρους» στο να κάνουν το 2-1, καθώς δεν έχασε την παραμικρή επίθεση ειδικά όταν ο Παναθηναϊκός είχε ματς μπολ. Ωστόσο δεν γινόταν να πάρει ένα παιχνίδι ειδικά απέναντι σε μια τέτοια ομάδα όπως οι «πράσινοι». Και δεν γινόταν γιατί και θα ερχόταν η κούραση, αλλά και θα τον σταματούσε το αντίπαλο μπλοκ.

Το συγκρότημα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου κυριάρχησε σε όλους τους τομείς. Είχε 12 άσους έναντι μόλις 2 του «δικεφάλου του6 βορρά», είχε 11 μπλοκ έναντι 6 των αντιπάλων του, είχε 13 μονάδες διαφορά στο ποσοστό στην επίθεση (58% έναντι 45%) και είχε και 18 μονάδες διαφορά στο ποσοστό υποδοχής (51% έναντι 33%). Οι αριθμοί δείχνουν απόλυτη κυριαρχία και έτσι ήταν με εξαίρεση το τρίτο σετ.

Εκεί ξαναλέμε πως ο Ερνάντες οδήγησε την ομάδα του στο να μειώσει, αλλά ήταν απελπιστικά μόνος του απέναντι σε ένα σύνολο που συνεχίζει με το πόδι στο γκάζι από τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Με τον Σπίριτο να μοιράζει εξαιρετικά το παιχνίδι, καθώς είχε τον Νίλσεν με 24 πόντους, τον Γιάντσουκ με 18, τον Πρωτοψάλτη με 14 και τον Βουλκίδη με 10, χωρίς να φορτώσει υπερβολικά κάποιον, συνέβαλε και αυτός στο εύκολο 3-1 του «τριφυλλιού».

Φυσικά με το 1-0 κανείς δεν πήρε πρωτάθλημα, ωστόσο αυτή την στιγμή ο Παναθηναϊκός δείχνει ξεκάθαρο φαβορί για να το κατακτήσει. Ο ΠΑΟΚ όχι μόνο πρέπει να έχει και πάλι τον γνωστό Κοβάσεβιτς, με τον Σέρβο να είναι τεράστια απουσία, αλλά θα πρέπει να δει τον Τζέντρικ να πιάνει τα στάνταρ που έπιανε με την εθνική των ΗΠΑ που σε καμία περίπτωση δεν έχει πιάσει με τους Θεσσαλονικείς. Στα χαρτιά το δίδυμο του «δικεφάλου του βορρά» στο κέντρο είναι καλύτερο από αυτό του Παναθηναϊκού, αλλά αγωνιστικά αυτό δεν έχει φανεί σε κανένα παιχνίδι.

Οι «πράσινοι» από την πλευρά τους για να κάνουν το νταμπλ χρειάζεται να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό. Να έχουν το ίδιο εξαιρετικό σερβίς και το παιχνίδι να πηγαίνει σε όλους τους παίκτες, κάτι που έγινε και στον πρώτο τελικό. Όταν αυτό γίνεται και το μπλοκ κλείνει σωστά, το έργο των παικτών του Δημήτρη Ανδρεόπουλου γίνεται ακόμα πιο εύκολο, κάτι που είδαμε και το Σάββατο το βράδυ στο Μετς. Ναι η σειρά έχει δρόμο ακόμα, αλλά με τα έως τώρα δεδομένα έχει και ένα μεγάλο φαβορί και αυτός είναι ο Παναθηναϊκός...

ΥΓ: Σε ακόμα ένα ματς όταν ο Γιάντσουκ κρατούσε στην υποδοχή τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό ήταν πιο εύκολα. Όταν ο Ουκρανός άρχισε να βοηθάει και σε αυτό το κομμάτι, οι «πράσινοι» ανέβηκαν επίπεδο και πήγαν από νίκη σε νίκη. Στον πρώτο τελικό πάντως αυτός που ήταν ΦΟΒΕΡΟΣ στην υποδοχή ήταν ο Πρωτοψάλτης με το 74% να είναι απίστευτο για τέτοιο ματς.

ΥΓ1: Και μιλώντας για υποδοχή το σερβίς του ΠΑΟΚ πρέπει να είναι αν όχι το χειρότερο, ένα από τα χειρότερα σε όλη της Novibet Volley League και κακά τα ψέματα χωρίς να πιέσεις από την τελική γραμμή δεν μπορείς να πετύχει πολλά, ειδικά κόντρα σε έναν τόσο δυνατό αντίπαλο.