Η Novibet μπαίνει δυνατά στο βόλεϊ με την Volley League Ανδρών να φέρει πλέον το όνομά της, σε μια συνεργασία που είναι σε θέση να ανεβάσει επίπεδο το άθλημα.

Η αλήθεια είναι πως για χρόνια όσοι ασχολούμασταν με το λατρεμένο βολεάκι, όταν βλέπαμε πρωταθλήματα άλλων αθλημάτων να έχουν μεγάλους χορηγούς και αντίστοιχη ονομασία, μας έπιανε λίγο το παράπονο. Και μας έπιανε και γιατί το βόλεϊ δεν είχε αντίστοιχη αναγνώριση, αλλά κυρίως εμάς τους πιο συνειδητοποιημένους γιατί ξέραμε πως ακόμα χρειαζόντουσαν να γίνουν πολλά βήματα προκειμένου να προσελκύσει επενδυτές.

Αυτά τα βήματα, χωρίς σε καμία περίπτωση να είναι όσα πρέπει, έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Κάτι που σε μεγάλο βαθμό φαίνεται από το επίπεδο της Volley League που έχει ανέβει κατακόρυφα. Από τους μεγάλους παίκτες που έρχονται στην χώρα μας μετά από μια μεγάλη περίοδο που λόγω των οικονομικών προβλημάτων οι περισσότερες ομάδες είχαν από το τρίτο ή και το τέταρτο ράφι. Και φυσικά από τις πορείες στην Ευρώπη με τον Ολυμπιακό να κατακτά πριν τρία χρόνια το Challenge Cup και τους Παναθηναϊκό, Μίλωνα και ΠΑΟΚ να έχουν αξιοπρεπείς πορείες.

Στέκομαι ειδικά στην Ευρώπη, καθώς μην ξεχνάμε πως πέρασαν χρόνια στα οποία οι ομάδες έπαιρναν το εισιτήριο για να παίξουν εκεί, αλλά δεν πήγαιναν γιατί δεν είχαν την οικονομική δύναμη να το κάνουν. Προβλήματα που με σωστή δουλειά (σαφώς μπορεί να γίνει και περισσότερη ή για την ακρίβεια πρέπει να γίνει περισσότερη) έχουν σταματήσει σε μεγάλο βαθμό να υπάρχουν. Και όχι μόνο έχουν σταματήσει να υπάρχουν, αλλά όλη αυτή η προσπάθεια έχει καταφέρει να προσεγγίσει επενδυτές που το άθλημα αυτό δεν φανταζόταν πως θα έχει και πάλι.

Όλη η παραπάνω αναφορά έγινε γιατί πραγματικά για πρώτη φορά τα τελευταία δέκα χρόνια, μην γράψω πολλά περισσότερα, βλέπουμε το μέλλον πολύ πιο αισιόδοξα. Και πως να μην το βλέπουμε έτσι, όταν η Volley League δεν θα λέγεται έτσι, αλλά Novibet Volley League. Μια τεράστια εταιρία, ένας κολοσσός δίνει το όνομά του στο πρωτάθλημα και αυτό από μόνο του είναι σε θέση να ανεβάσει επίπεδο το άθλημα συνολικά. Δεν είναι λίγο πράγμα, κάθε άλλο θα λέγαμε, να έρχεται μια τέτοια ιδιωτική εταιρία και να γίνεται συμπαίκτης σου.

Δείχνει πως έχει δει κάτι σε εσένα, έχει καταλάβει την δουλειά που γίνεται και την προοπτική που υπάρχει. Κανείς δεν είναι χαζός να θέλει να πετάει τα ωραία του λεφτά και εννοείται πως δεν το κάνει ούτε η Novibet. Και σίγουρα δεν θα το κάνει γιατί ξέρει πως αυτή η συνεργασία μπορεί όπως αναφέραμε να ανεβάσει επίπεδο το άθλημα και τι καλύτερο από το να θεωρηθεί πως συνέβαλε τα μέγιστα σε αυτή την άνοδο. Τι καλύτερο από το να δει σε αυτά τα 2.5 χρόνια που όπως φάνηκε μπορούν να είναι και περισσότερα πως το πρωτάθλημα συνεχώς ανεβαίνει και πως το ενδιαφέρον για το άθλημα μεγαλώνει;

Αυτός είναι και ο μεγάλος στόχος άλλωστε για την εταιρία. Το να συνδέσει το όνομά της με την αναγέννηση ενός αθλήματος που πέρασε πολλά, αντιμετώπισε τεράστια προβλήματα, αλλά είναι και πάλι εδώ. Παλεύει να κερδίσει το χαμένο έδαφος, φτάνοντας πλέον σε σημείο να γίνεται θελκτικό για επενδυτές που την τελευταία δεκαετία, δεν σκεφτόταν καν πως θα μπορούσε να τους έχει. Εννοείται θα ξαναπώ, πως πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς.

Όμως την Δευτέρα το μεσημέρι έγινε και η επίσημα το πρώτο μεγάλο βήμα. Όχι τόσο οικονομικά, αλλά όπως αναφέρθηκε και στην συνέντευξη Τύπου, σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα και σε αυτό των social. Το βόλεϊ και κυρίως η Volley League Ανδρών έχει ανάγκη αυτή την εξωστρέφεια. Έχει ανάγκη να αλλάξει επίπεδο παντού και όσο αυτό θα γίνεται, είναι λογικό οι ομάδες να προσελκύουν και άλλους επενδυτές που θα θέλουν να επενδύσουν σε ένα πρωτάθλημα που φέρει το όνομα μιας τόσο σοβαρής και μεγάλης εταιρίας.

Αυτό θα φανεί στο προσεχές μέλλον. Για την ώρα ας μείνουμε στην αισιοδοξία που έβλεπες στην αίθουσα πως κάτι καλό, κάτι μεγάλο μόλις γεννήθηκε. Και από αυτό κερδισμένοι θα βγουν όλοι και οι ομάδες και οι αθλητές και οι προπονητές, αλλά φυσικά και η Novibet μιας και θα έχει βάλει ένα μεγάλο λιθαράκι σε αυτό το καινούργιο οικοδόμημα που πάει να φτιαχτεί. Για να μπορέσουμε σε λίγα χρόνια να μην το λέμε βολεάκι, αλλά βόλεϊ…