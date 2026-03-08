Ο ΟΦΗ κατάφερε να επικρατήσει και του Φοίνικα Σύρου με 3-2, έριξε τους νησιώτες στα play out και αυτός ουσιαστικά δεν χάνει την 5η θέση και την έξοδο στην Ευρώπη.

O OΦΗ με MVP τον Bασίλη Καφαντάρη και πρώτους σκόρερ τους Μάκινεν, Μιχαήλοβιτς που σημείωσαν από 24 πόντους νίκησε με 3-2 σετ τον Φοίνικα Σύρου και έπιασε τις 11 νίκες σε 18 αγώνες και τους 30 βαθμούς που τον φέρουν πολύ κοντά στην 5η θέση και την έξοδο στην Ευρώπη. Μαθηματικά η ομάδα της Κρήτης στο μίνι πρωτάθλημα που θα ακολουθήσει χρειάζεται μόλις έναν βαθμό στις αναμετρήσεις με τον Πανιώνιο και την Καλαμάτα που θα μπουν με 19 και 18 βαθμούς αντίστοιχα στα πλέι οφ των θέσεων 5-7.

Ο Φοίνικας έδωσε μεγάλη μάχη για να πάρει κάτι περισσότερο αλλά δεν τα κατάφερε. Ο ΟΦΗ προηγήθηκε 2-0 σετ αλλά ο Φοίνικας έστειλε το ματς στο τάι μπρέικ κατακτώντας το 3ο και το 4ο σετ με το ίδιο σκορ 28-26 μετά από συγκλονιστικό αγώνα. Στο τάι μπρέικ ο Μιχαήλοβιτς και ο Μακίνεν είχαν το εύκολο σκοράρισμα για το 15-13.

Είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία του Φοίνικα μετά τη σεζόν 2023-24 που πέφτει στα πλέι άουτ εκτός φυσικά τη σεζόν 2009-10 που υποβιβάστηκε απ΄ευθείας στην τότε Α2.

Διαιτητές: Νικάκης, Τραχαλάκη. Παρατηρητή: Βλαχάκης. Επόπτες: Ξηρουχάκης, Αποστολίδης, Γραμματεία: Παπαδάκη Ανθ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-3, 16-13, 21-18, 25-21

2ο σετ: 8-3, 15-16, 21-20, 25-21

3ο σετ: 8-6, 16-15, 21-20, 26-28

4ο σετ: 8-6, 15-16, 21-20, 26-28

5ο σετ: 5-4, 10-8, 12-11, 15-13

*Οι πόντοι του ΟΦΗ προήλθαν από 12 άσσους, 54 επιθέσεις (45% αποτελεσματικότητα), 9 μπλοκ και 42 λάθη αντιπάλων και του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 9 άσσους, 59 επιθέσεις (47% αποτελεσματικότητα), 13 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (25-21, 25-21, 26-28, 26-28, 15-13) σε 154'

Ο.Φ.Η. (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 24 (19/34 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 67% υπ. - 17% άριστες), Στρουγκάρεβιτς 5 (4/11 επ., 1 μπλοκ), Μολίνα 12 (10/34 επ., 2 άσσοι, 56% υπ. - 33% άριστες), Μιχάλοβιτς 24 (19/37 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ), Σταθέλος 1 (1 άσσος), Μίτιτς 6 (1/2 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ) / Συναδινός (λ, 68% υπ. - 38% άριστες), Ρουμελιωτάκης, Καφαντάρης 3 (1/1 επ., 2 μπλοκ), Βλαχόπουλος.

Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς): Σαλταφερίδης 19 (17/31 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 55% υπ. - 39% άριστες), Νεβό, Μικελούτσι 16 (8/16 επ., 4 άσσοι, 4 μπλοκ), Κωστόπουλος 3 (3/6 επ., 50% υπ. - 38% άριστες), Βαν Ντε Ντρις 23 (20/43 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Καγιαλής 10 (6/12 επ., 4 μπλοκ) / Μπουράκης (λ, 47% υπ. - 26% άριστες), Ρουσόπουλος 3 (2 άσσοι, 1μ πλοκ), Μήλης, Μέχιτς 7 (5/17 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 33% υπ. - 20% άριστες).