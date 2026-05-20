Στον Βέλγο, Φρανκ Ντεπέστελε που στο παρελθόν είχε αγωνιστεί σε Παναθηναϊκό και Ηρακλή δίνει τα ηνία του πάγκου ο ΟΦΗ.

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΟΦΗ στο θέμα του προπονητή. Οι Κρητικοί που φέτος έκαναν την καλύτερη πορεία τους στην Novibet Volley League τερματίζοντας στην 5η θέση και παίρνοντας το εισιτήριο για την Ευρώπη, μετά την αποχώρηση του Γιάννη Καλμαζίδη που θα συνεχίσει στον ΖΑΟΝ κινήθηκαν αστραπιαία και έκλεισαν τον αντικαταστάτη του.

Ο εκλεκτός της ομάδας του Ηρακλείου είναι ο Φρανκ Ντεπέστελε. Ο Βέλγος προπονητής είναι γνωστός στην χώρα μας ως παίκτης καθώς έχει αγωνιστεί με επιτυχία ως πασαδόρος σε Παναθηναϊκό και Ηρακλή. Επίσης φέτος ως τεχνικός της Άαλστ αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ στο Challenge Cup παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά. Στην συνέχεια προκρίθηκε και στον τελικό όπου ηττήθηκε από την Μιλάνο.

Οι ομάδες που έχει προπονήσει:

2024/25-2025/26: Βόλεϊ Κρούικενμπουργκ Τέρνατ (Βέλγιο - τρίτη κατηγορία ταυτόχρονα με Άαλστ)

2024/25-2025/26: Λίντεμανς Άαλστ (Βέλγιο)

2022/23-2023/24: Βόλεϊ Κρούικενμπουργκ Τέρνατ (Βέλγιο)

2021: Αυστρία (βοηθός προπονητή)

2019/20-2023/24: Ντέκοσπαντ Βόλεϊ Τιμ Μένεν (Βέλγιο)

2018/19: Χάασροδε Λέουβεν (Βέλγιο - βοηθός προπονητή)