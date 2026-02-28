Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-1 του ΟΦΗ και εξασφάλισε την συμμετοχή του στην τετράδα και τα Play Offs. Δύσκολα θα προλάβουν το θαύμα οι Κρητικοί.

Με εξαίρεση το δεύτερο σετ το οποίο και έχασε, ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στον ΟΦΗ, επικράτησε με 3-1 (25-11, 24-26, 25-17, 25-19) και εξασφάλισε και μαθηματικά την είσοδό του στην τετράδα και τα Play Offs. Στον αντίποδα οι Κρητικοί δύσκολα θα κάνουν το θαύμα, καθώς για να βρεθούν στην τετράδα θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να χάσει και τα δύο ματς που του απομένουν με Φλοίσβο εκτός και Ολυμπιακό εντός.

Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι όπως αναφέραμε κυριάρχησαν στο μεγαλύτερο μέρος του και αυτό έγινε γιατί ήταν εξαιρετικοί σε σερβίς και μπλοκ έχοντας 12 άσους και 15 πόντους πάνω στο φιλέ. Οι Ηρακλειώτες από την άλλη σε αυτά τα δύο στοιχεία του αγώνα είχαν 4 και 7 πόντους και με εξαίρεση το σετ που πήραν δεν μπόρεσαν να κοιτάξουν στα μάτια τον μεγάλο τους αντίπαλο.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-1 (25-11, 24-26, 25-17, 25-19)

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 12 άσους, 48 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων ενώ του ΟΦΗ από 4 άσους, 39 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντώνης Βουρδέρης): Πιτακούδης 14 (7/12 επ., 2 άσοι, 5 μπλοκ), Σέντλατσεκ 15 (11/21 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ, 35% υπ. – 30% άριστες), Πέριν 22 (14/27 επ., 5 άσοι, 3 μπλοκ), Ατανασίεβιτς 14 (11/26 επ., 3 άσοι), Καβάνα 2 (2 μπλοκ), Λινάρδος 8 (5/11 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 33% υπ. – 27% άριστες), Ζουπάνη, Δαλακούρας

ΟΦΗ (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 11 (10/26 επ., 1 άσος, 29% υπ. – 25% άριστες), Στρουγκάρεβιτς (4/6 επ., 2 μπλοκ), Μολίνα 10 (10/21 επ., 55% υπ. – 40% άριστες), Μιχαήλοβιτς 10 (6/28 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Σταθέλος 6 (5/6 επ., 1 μπλοκ), Μίτιτς 3 (1/7 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ) / Συναδινός (λ., 54% υπ. – 43% άριστες), Παπαδόσηφος, Ρουμελιωτάκης 2 (2/3 επ., 60% υπ. – 60% άριστες), Καφαντάρης (0/2 επ.), Βλαχόπουλος

VOLLEY LEAGUE: ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ 17ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Σάββατο 28/2

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-1 (25-11, 24-26, 25-17, 25-19)

Κυριακή 1/3

Φλοίσβος – ΠΑΟΚ (18:00)

Κηφισιά – Καλαμάτα ’80 (19:00)

Φοίνικας Σύρου – Μίλων (19:00)

Παναθηναϊκός – Πανιώνιος (21:00)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παναθηναϊκός 38

2. Μίλων 37

3. Ολυμπιακός 35

4. ΠΑΟΚ 31

5. ΟΦΗ 28

6. Καλαμάτα ’80 17

7. Πανιώνιος 17

8. Κηφισιά 14

9. Φοίνικας 13

10. Φλοίσβος 12