Συνάντηση ΕΟΠΕ, ΠΑΣΑΠΠ και ΕΣΑΠ για τον 5ο ξένο και την αύξηση των ομάδων στην Volley League

Ομοσπονδία, ΠΑΣΑΠΠ και ΕΣΑΠ συναντήθηκαν για το θέμα του 5ου ξένου αλλά και την αύξηση των ομάδων στην Volley League Ανδρών από 10 σε 12.

Για τα σημαντικά θέματα της αύξησης των ξένων από 4 σε 5, αλλά και των ομάδων στην Volley League Ανδρών από 10 σε 12 μίλησαν στα γραφεία της Ομοσπονδίας, ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ, Γιώργος Καραμπέτσος, ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ, Παντελής Ταρνατόρος και ο πρόεδρος του ΠΑΣΑΠΠ, Γιάννης Αχιλλεόπουλος.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ Γιώργος Καραμπέτσος υποδέχτηκε στο γραφείο του τον πρόεδρο της Ένωση Σωματείων Αμειβομένων Πετοσφαιριστών (ΕΣΑΠ) Παντελή Ταρνατόρο και τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Πετοσφαιριστών Πετοσφαιριστριών (ΠΑΣΑΠΠ) Γιάννη Αχιλλεόπουλο παρουσία του προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Πρωταθλημάτων ΕΟΠΕ Νεκτάριο Χαλβατζή.

Η συνάντηση διήρκησε τρεις ώρες και στη διάρκειά της συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την επαγγελματική πετοσφαίριση. Το κλίμα υπήρξε ιδιαίτερα θετικό, με διάθεση αμοιβαίας κατανόησης και κοινή στόχευση την αναβάθμιση και τη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού μέλλοντος για το ελληνικό βόλεϊ.

Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η αύξηση των ομάδων στο πρωτάθλημα της Volley League από 10 σε 12.

Στο θέμα αυτό, διατυπώθηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τη συμμετοχή των ξένων αθλητών ωστόσο ΕΣΑΠ και ΠΑΣΑΠΠ συμφώνησαν στην ύπαρξη εννιά (9) Ελλήνων στο φύλλο αγώνα.

Σύμφωνα με την ΕΣΑΠ βασική προϋπόθεση για την αύξηση των ομάδων από 10 σε 12 είναι η αύξηση του αριθμού των μη Ελλήνων αθλητών από τέσσερις (4) σε πέντε (5) και να αγωνίζονται όλοι ταυτόχρονα στο βασικό σχήμα κάθε ομάδας

Ο ΠΑΣΑΠ πρότεινε ο πέμπτος (5ος) ξένος να γίνεται αλλαγή σε έναν από τους τέσσερις ξένους του βασικού σχήματος κάθε ομάδας.

Η πλευρά του ΠΑΣΑΠ έθεσε επίσης ζητήματα που αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των αμειβομένων πετοσφαιριστών.

Ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ τόνισε την ανάγκη συναινετικών λύσεων, με γνώμονα τόσο την ανάπτυξη του αθλήματος όσο και τη διασφάλιση της αγωνιστικής και οικονομικής βιωσιμότητας του πρωταθλήματος και εξέφρασε την πεποίθηση πως οι όποιες αλλαγές αποφασιστούν θα είναι προς όφελος όλων των μερών και κυρίως της δημοφιλίας της Volley League και του ελληνικού επαγγελματικού βόλεϊ».