Η Καλαμάτα 80' επικράτησε με 3-0 του Πανιωνίου και εξασφάλισε σε μεγάλο βαθμό την θέση στην επτάδα.

Κάνοντας μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της σεζόν ο Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea νίκησε με 3-0 τον Πανιώνιο Γ.Σ.Σ. και τον προσπέρασε στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η ομάδα της Μεσσηνίας είχε αποτελεσματικό σερβίς και εκπληκτικό τον Άγγελο Μάρκου που σημείωσε 17 πόντους με 74% αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Η Καλαμάτα ανέβηκε στους 18 βαθμούς, αφήνοντας τον Πανιώνιο στους 17 ενώ στους 14 πέρασε η Κηφισιά. Για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου η Καλαμάτα έχει να δώσει δύο ακόμα αγώνες, με την Κηφισιά εκτός έδρας και με τον Παναθηναϊκό εντός έδρας. Ο Πανιώνιος έχει να παίξει με τον Παναθηναϊκό στο Μετς και στην έδρα του με τον Φλοίσβο.

Διαιτητές: Νικάκης, Σπίνας, Τσάλεντζ ρέφερι: Καραγιαννόπουλος, Παρατηρητής: Τομαράς, Επόπτες: Κοσμάς, Δημόπουλος, Γραμματεία: Ραβάνη.

*Οι πόντοι του Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea προήλθαν: 6 άσσοι, 30 επιθέσεις (54% αποτελεσματικότητα), 12 μπλοκ, 27 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ. οι πόντοι προήλθαν: 3 άσσοι, 35 επιθέσεις (44% αποτελεσματικότητα), 1 μπλοκ, 17 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-16, 25-19, 25-21) σε 76΄

Α.Ο.ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 2π. (2 μπλοκ), Μάρκου 17 (14/19επ., 1 μπλοκ, 2 άσσοι), Λίσον 8 (4/4επ., 4 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 9 (6/13επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος, 47%υπ., 27%αρ.), Κρικ 3 (2/6επ., 1 μπλοκ), Χόρβαρθ 8 (4/13επ., 2 μπλοκ, 2 άσσοι, 25%υπ., 25%αρ.) / Ντάκουρης (λ. – 67%υπ., 33%αρ.), Μανωλάκης 8 (4/13επ., 2 μπλοκ, 2 άσσοι).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 13π. (12/30επ., 1 άσσος), Τιέλ, Μπίσετ 5 (4/5επ., 1 μπλοκ), Αντράντε 5 (5/13επ., 61%υπ., 29%αρ.), Μπαρμπούνης 10 (10/21επ., 33%υπ., 33%αρ.), Μπάσης 1 (1 άσσος) / Γκούζντα (λ. – 65%υπ., 30%αρ.), Δρογκάρης 1 (1/1επ.), Παλέντζας 1 (1 άσσος), Χατζηνικολάου 1 (1/3επ.), Ντανίλ 2 (2/3επ.).

Η γνώμη των πρωταγωνιστών

Ο προπονητής του Πανιωνίου, Αργύρης Ψάρρας δήλωσε: «Η Καλαμάτα παρουσιάστηκε πολύ καλή. Έγινε ένα παιχνίδι έως τους πρώτους δέκα πόντους, σε εκείνο το σημείο δώσαμε σ' ένα εύκολο σέρβις κάποιες κακές υποδοχές και μας επηρέασε. Από εκείνο το σημείο και μετά δεν καταφέραμε να μπούμε στο παιχνίδι. Η Καλαμάτα μας πίεσε πάρα πολύ, ήταν καλά στημένη στο μπλοκ και πίεσε στο σέρβις. Δεν μπορώ να βρω κάποιο καλό μας στοιχείο. Κάναμε κάποιες αλλαγές για να είμαστε κοντά στο παιχνίδι, αλλά δεν τα καταφέραμε. Συγχαρητήρια στην Καλαμάτα, άξιζε τη νίκη. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια, ο στόχος της παραμονής είναι ανοικτός. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο».

Ο ακραίος του Πανιωνίου, Δημήτρης Χατζηνικολάου δήλωσε: «Είμαστε πολύ απογοητευμένοι από την εμφάνισή μας, αλλά τέτοιες μέρες μπορούν να έχουν όλοι οι αθλητές. Πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι και να έρθουμε εδώ την Τετάρτη για να διεκδικήσουμε την πρόκριση στο φάιναλ φορ του Κυπέλλου».

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 16ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Παρασκευή 20/2

ΟΦΗ – Φλοίσβος 3-2 (23-25, 25-22, 24-26, 25-20, 15-11)

Σάββατο 21/2

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 3-2 (16-25, 25-23, 25-21, 21-25, 17-15)

Κυριακή 22/2

Μίλων – Ολυμπιακός 3-1 (19-25, 25-21, 25-20, 25-17)

Κηφισιά – Φοίνικας Σύρου 3-1 (25-22, 26-24, 20-25, 25-20)

Καλαμάτα ’80 – Πανιώνιος 3-0 (25-16, 25-19, 25-21)

Η βαθμολογία της Volley League ανδρών

Παναθηναϊκός 38

Μίλωνας 37

Ολυμπιακός 32

ΠΑΟΚ 31 *

ΟΦΗ 25 *

Καλαμάτα 18

Πανιώνιος 17

Κηφισιά 14

Φοίνικας Σύρου 13

Φλοίσβος 12

*ματς λιγότερο

Η επόμενη αγωνιστική

Ολυμπιακός – ΟΦΗ

Φοίνικας Σύρου – Μίλωνας

Φλοίσβος – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – Καλαμάτα

Παναθηναϊκός – Πανιώνιος