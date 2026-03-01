Σπουδαία νίκη για την Κηφισιά με την ομάδα του Νίκου Ζαλμά να νικάει την Καλαμάτα 80' και να ανεβαίνει στην 8η θέση αυξάνοντας στους 5 την διαφορά της από τον Φλοίσβο.

Με πρώτο σκόρερ τον Ευγκένι Μπάνοφ και MVP τον Φρίξο Κωτσάκη ο Α.Ο.Π.Κηφισιάς πανηγύρισε την 6η νίκη του στο πρωτάθλημα και μάλιστα με 3-0 επί της Καλαμάτας 80 Affidea δίνοντας ένα πολύτιμο τρίποντο για την παραμονή στη Volley League.

Με το νέο τρίποντο η φορμαρισμένη Κηφισιά έφτασε τους 17 βαθμούςκαι αύξησε στους 5 την διαφορά από τον Φλοίσβο. Η Καλαμάτα έμεινε στους 18 βαθμούς και πλέον κινδυνεύει να μπει σε περιπέτειες των πλέι άουτ καθώς την τελευταία αγωνιστική υποδέχεται τον πρώτοπόρο Παναθηναϊκό. Η Κηφισιά έκανε μεστό και σωστό παιχνίδι, με σταθερή υποδοχή και καλό μπλοκ - άμυνα έχοντας ίδιο τέμπο σε όλα τα σετ και αυτό φαίνεται από την ισορροπία στο σκορ των τριών σετ.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Ράντσιου, Παρατηρητής: Ονόπας, Επόπτες: Νικολάου, Γεώργας, Γραμματεία: Γλυκού.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 16-14, 21-19, 25-21

2ο σετ: 7-8, 15-16, 21-19, 25-20

3ο σετ: 8-5, 16-12, 21-17, 25-20

*Οι πόντοι της Κηφισιάς προήλθαν από 8 άσσους, 39 επιθέσεις (55% αποτελεσματικότητα), 11 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και της Καλαμάτας προήλθαν από 4 άσσους, 35 επιθέσεις (51% αποτελεσματικότητα), 7 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-21, 25-20, 25-20) σε 79'

Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 8 (8/13 επ., 54% υπ. - 38% άριστες), Μπάνοφ 16 (11/24 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Σπυριούνης 11 (10/18 επ., 1 άσσος, 9% υπ. - 9% άριστες), Στάνκοφ 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Ρανγκέλ 8 (5/6 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Μπόρις 11 (4/7 επ., 2 άσσοι, 5 μπλοκ) / Φωλιάς (λ, 61% υπ. - 30% άριστες), Αχιλλεόπουλος (λ), Μπαρντακτζιάν, Κονίδης, Φράγκος 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ, 67% υπ. - 33% άριστες).

Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Μάρκου 19 (15/27 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Λίσον 6 (5/9 επ., 1 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 4 (4/12 επ., 13% υπ. - 4% άριστες), Κρικ 3 (3/4 επ.), Χόρβαθ 12 (7/16 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 42% υπ. - 16% άριστες) / Ντάκουρης (λ, 55% υπ. - 30% άριστες), Δαλακούρας, Πετσιάς, Μανωλάκης.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Ο προπονητής της Κηφισιάς Νίκος Ζαλμάς δήλωσε: «Πριν από περίπου δύο μήνες μετά το παιχνίδι στην Καλαμάτα είχαμε μόλις τρεις βαθμούς και όλοι στοιχημάτιζαν ότι θα είμαστε στην τελευταία θέση. Σήμερα μετά από ένα ολόκληρο γύρο έχουμε φτάσει τους 17 βαθμούς με πέντε νίκες στο Ζηρίνειο. Την τελευταία αγωνιστική θα παλέψουμε για τις θέσεις 5-7. Ανεξάρτητα από αυτό θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλο τον οργανισμό της Κηφισιάς. Δεν είναι εύκολο να παίζεις κάθε εβδομάδα με το πιστόλι στον κρόταφο».

Ο MVP Φρίξος Κωτσάκης δήλωσε: «Εδώ και δύο μήνες στην Κηφισιά παίζουμε μόνο τελικούς. Το παιχνιδι κρίθηκε στο δικό μας μπλοκ-άμυνα το οποίο ήταν πολύ καλά διαβασμένα και μας έδωσαν πολλούς πόντους.Συνεχίζουμε μία δύσκολη προσπάθεια που κάνουμε στον δεύτερο γύρο και πιστεύω πηγαίνουμε καλά.Το πρωτάθλημα φέτος είναι πολύ δύσκολο και ωραίο. Συγχαρητήρια στη ομάδα μου για τη σημαντική νίκη».

Ο προπονητής της Καλαμάτας 80 Άκης Χατζηαντωνίου είπε: «Δεν ήρθαμε καν να παίξουμε στο Ζηρίνειο. Η εικόνα μας για ένα παιχνίδι τέτοιας κρισιμότητας ήταν απαράδεκτη. Τώρα εξαρτόμαστε από άλλους και αυτό είναι το σημαντικό. Μένει μία αγωνιστική και πρέπει να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια που κάνουμε όλη τη χρονιά».

Ο Ούγγρος ακραίος της Καλαμάτας Κριστόφ Χόρβαρθ είπε: «Είναι ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα για εμάς. Ξέραμε ότι είχαμε ένα δύσκολο παιχνίδι στο Ζηρίνειο. Όσο περνούσε το παιχνίδι δυσκολευόμασταν στην υποδοχή».