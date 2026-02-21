Με τον Φερνάντο Ερνάντες να έχει 24 πόντους ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επικρατήσει του Παναθηναϊκού με 3-2 στο ντέρμπι που διεξήχθη στο Παλατάκι.

Ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό έλαβε χώρα στο Παλατάκι. Οι «ασπρόμαυροι» με τους «πράσινους» πάλεψαν μέχρι τον τελευταίο πόντο με τη νίκη να την παίρνει η ομάδα του Βαλάντη Μαμάη επικρατώντας με 3-2 (16-25, 25-23, 25-21, 21-25, 17-15). Μια νίκη που φέρνει τους Θεσσαλονικείς στους 31 βαθμούς, έναν λιγότερο από τον 3ο Ολυμπιακό που παίζει αύριο με τον Μίλωνα στη Νέα Σμύρνη, στο άλλο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου με τον πόντο αυτόν έφτασε τους 38 παραμένοντας στην κορυφή.

Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα και κατάφεραν να πάρουν και με σχετική άνεση το πρώτο σετ. Στο δεύτερο και μετά από ντέρμπι οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν παίρνοντας στην συνέχεια και το προβάδισμα με 2-1. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν κατέθεσαν τα όπλα και ισοφάρισαν, αλλά στο τάι μπρέικ ο Ερνάντες πήρε κρίσιμους πόντους δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-2 (16-25, 25-23, 25-21, 21-25, 17-15)

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 4 άσους, 57 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 34 λάθη αντιπάλων ενώ του Παναθηναϊκού από 6 άσους, 64 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 9 (5/11 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Κοκκινάκης 9 (9/27 επ., 50% υπ. – 42% άριστες), Κόλεφ 5 (2/9 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Γαλιώτος 3 (3/3 επ.), Ερνάντες 24 (20/45 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 20 (18/40 επ., 2 μπλοκ, 41% υπ. – 18% άριστες) / Μιχελάκης (λ., 51% υπ. – 37% άριστες)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 11 (7/13 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Γιάντσουκ 18 (15/35 επ., 3 άσοι, 44% υπ. – 31% άριστες), Νίλσεν 28 (27/46 επ., 1 μπλοκ), Βουλκίδης 9 (6/14 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Σπιρίτο 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ) / Χανδρινός (λ., 35% υπ. – 23% άριστες), Κασαμπαλής

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 16ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Παρασκευή 20/2

ΟΦΗ – Φλοίσβος 3-2 (23-25, 25-22, 24-26, 25-20, 15-11)

Σάββατο 21/2

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 3-2 (16-25, 25-23, 25-21, 21-25, 17-15)

Κυριακή 22/2

Μίλων – Ολυμπιακός (18:00)

Κηφισιά – Φοίνικας Σύρου (18:30)

Καλαμάτα ’80 – Πανιώνιος (19:00)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παναθηναϊκός 38

2. Μίλων 34*

3. Ολυμπιακός 32*

4. ΠΑΟΚ 31*

5. ΟΦΗ 25*

6. Πανιώνιος 17*

7. Καλαμάτα ’80 14*

8. Φοίνικας Σύρου 13*

9. Φλοίσβος 12

10. Κηφισιά 11*

*Απομένουν τα κυριακάτικα παιχνίδια (22/2) και το εξ αναβολής ΠΑΟΚ – ΟΦΗ που είναι προγραμματισμένο για την Καθαρά Δευτέρα (23/2, 17:00)