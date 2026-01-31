Πιο δύσκολα από όσα δείχνει το 3-0, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Καλαμάτας 80' και έπιασε τον ΠΑΟΚ στην 3η θέση με 26 βαθμούς.

Mε MVP τον Αλεξάντερ Ατανασίεβιτς και τον Μάρκο Σέντλατσεκ να εντυπωσιάζει στο ντεμπούτο του ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ νίκησε τον Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea με 3-0 σετ και ανέβηκε στους 26 βαθμούς και είναι ισόβαθμος με τον ΠΑΟΚ που αυτό το σαββατοκύριακο δεν θα δώσει αγώνα λόγω του πένθους για τον θάνατο των επτά οπαδών του.

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την 8η νίκη του σε 13 αγώνες στο πρωτάθλημα και πήρε άτυπη ρεβάνς για την ήττα στον Α γύρο στην Καλαμάτα 80.

Η ομάδα της Μεσσηνίας πάλεψε για να πάρει το σετ που θα την κρατούσε στον αγώνα, πίεσε, έβγαλε πολύ καλή εικόνα με την παρουσία και του Κρικ που πήρε μεγάλο βάρος των επιθέσεων και τα πήγε πολύ καλά.

Διαιτητές: Βουδούρης, Μάλφας, Τσάλεντζ ρέφερι: Νικάκης, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Βέντας, Σαμοθράκης, Γραμματεία: Καπουράνη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-14, 21-20, 26-24

2ο σετ: 5-8, 14-16, 21-19, 29-27

3ο σετ: 5-8, 13-16, 21-19, 25-20

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ προήλθαν: 8 άσσοι, 48 επιθέσεις (62% αποτελεσματικότητα), 6 μπλοκ, 18 λάθη αντιπάλων και του Α.Ο.Καλαμάτα 80 οι πόντοι προήλθαν: 4 άσσοι, 41 επιθέσεις (54% αποτελεσματικότητα), 4 μπλοκ, 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (26-24, 29-27, 25-20) σε 84΄.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Πιτακούδης 8π. (5/6επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος), Σέντλατσεκ 18 (17/27επ., 58%υπ., 50%αρ., 1 άσσος), Πέρριν 9 (8/14επ., 65%υπ., 59%αρ., 1 άσσος), Ατανασίγιεβιτς 18 (13/20επ., 5 άσσοι), Καβάννα 1 (1/2επ.), Λινάρδος 8 (4/8επ., 4 μπλοκ) / Τζιάβρας (84%υπ., 74%αρ.), Ζουπάνι.

Α.Ο.ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 2π. (1 άσσος, 1 μπλοκ), Μάρκου 14 (13/23επ., 1 μπλοκ), Λίσον 5 (4/9επ., 1 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 11 (11/17επ., 57%υπ., 36%αρ.), Χόρβαρθ 6 (5/15επ., 1 άσσος, 60%υπ., 50%αρ.), Κρικ 11 (8/11επ., 1 μπλοκ, 2 άσσοι) / Ντάκουρης (λ. – 64%υπ., 54%αρ.), Δαλακούρας, Μανωλάκης, Παύλου.

MVP ο Ατανασίγιεβιτς

Ο Αλεξάντερ Ατανασίγιεβιτς αναδείχτηκε MVP της νίκης του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ επί της Καλαμάτας 80 Affidea και την βράβευση έκανε ο τιμ μάνατζερ Νίκος Μαντούβαλος.

Ο MVP του αγώνα Αλεξάντερ Ατανασίγιεβιτς δήλωσε: «Περιμέναμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα όπως η Καλαμάτα. Είμαστε όμως πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί μετά από καιρό καταφέραμε να πάρουμε μια καθαρή νίκη με 3-0. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου».

Ο προπονητής του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ Αντώνης Βουρδέρης δήλωσε: «Και οι δύο ομάδες κινήθηκαν σε πολύ υψηλό επίπεδο σε όλα τα στοιχεία: επίθεση, μπλοκ, σερβίς. Δεν ήταν εύκολο να “καθαρίσουμε” το παιχνίδι νωρίτερα. Στο τέλος, όμως, μας βοήθησαν κάποια δυνατά σερβίς, ένα στοιχείο στο οποίο συνήθως δεν κερδίζουμε πόντους. Μόλις το αποκτήσαμε κι αυτό, το παιχνίδι τελείωσε πιο ευθύγραμμα. Η Καλαμάτα ήταν όπως την περιμέναμε: δυνατή και ανταγωνιστική. Ο Κρικ έχει αλλάξει τον ρυθμό του παιχνιδιού τους, τους δίνει εύκολες λύσεις στο side-out και αυτό μας δυσκόλεψε πολύ. Όσον αφορά τις νέες προσθήκες, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Ο Μάρκος (σ.σ.Σέντλατσεκ) έχει ήδη δύο αγώνες με την ομάδα και δείχνει ότι έχει προσαρμοστεί αρκετά καλά. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζω να πιστεύω ότι η μεγαλύτερη βελτίωση θα έρθει εκ των έσω. Το υπάρχον υλικό είναι πολύ υψηλού επιπέδου και όταν επιστρέψουν όλοι υγιείς και δουλέψουμε όπως θέλουμε, θα έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι».

Ο προπονητής της Καλαμάτας 80 Άκης Χατζηαντωνίου είπε: «Συνεχίζουμε την πορεία μας μέχρι να καταφέρουμε τον στόχο μας. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη ήττα, αλλά δεν πρέπει να μας πιάνει πανικός. Προσπαθούμε πάντα να παίζουμε καλά, όμως υπάρχει και ο αντίπαλος. Το πρωτάθλημα φέτος είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, με δέκα πολύ καλές ομάδες, όπου όλοι μπορούν να κερδίσουν ή να χάσουν από όλους. Παίζουμε με πολύ ισχυρούς αντιπάλους και πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι. Ο βασικός στόχος είναι η παραμονή και είμαστε κοντά σε αυτόν. Σήμερα αντιμετωπίσαμε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο, την Καλαμάτα. Το παιχνίδι ήταν εξαιρετικά κλειστό, ειδικά στα δύο πρώτα σετ που κρίθηκαν στη μικρή διαφορά».

Ο πασαδόρος της Καλαμάτας 80 Κομητούδης είπε: «Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Η Καλαμάτα προσπάθησε πάρα πολύ και κατάφερε να φέρει τα σετ πολύ κοντά στο σκορ όμως η νίκη δεν ήρθε. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού, γιατί στα κρίσιμα σημεία ήταν καλύτερη. Είναι ένα πολύ δύσκολο γήπεδο και μια πολύ δυνατή ομάδα. Για να κερδίσεις εδώ πρέπει να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος μέχρι το τέλος. Θεωρώ ότι παίξαμε καλά, αλλά στο τέλος αυτό που μετράει είναι να πάρεις βαθμούς και αυτό δεν το καταφέραμε. Μαζεύτηκαν πέντε συνεχόμενες ήττες, η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη. Πιστεύω όμως ότι αυτή η νίκη θα έρθει πολύ σύντομα και θα μας δώσει την ψυχολογία που χρειαζόμαστε, ώστε να βάλουμε ξανά την ομάδα σε έναν διαφορετικό ρυθμό. Αυτό προσπαθούμε και αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Ελπίζω να γίνει το συντομότερο δυνατό».