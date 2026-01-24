O Ολυμπιακός πήρε το τρίποντο από τον Φλοίσβο

Ο Ολυμπιακός νίκησε εντός έδρας τον Φλοίσβο με 3-1 σετ για τη 12η αγωνιστική της Volley League και πλέον έχει μπροστά του τη ρεβάνς με την Καρλοβάρσκο για το CEV Cup.

Νικηφόρα επέστρεψε στις υποχρεώσεις του ο Ολυμπιακός νικώντας τον Φλοίσβο με 3-1 σετ στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για το ματς της 12ης αγωνιστικής της Volley League.

Με τον Ατανασίεβιτς με 25 πόντους, πέντε άσους και 61% στην επίθεση (20/33 επιθέσεις) να παίρνει τον τίτλο του MVP, o Ολυμπιακός είχε σε σπουδαία ημέρα και τον Πέριν, με 19 και 74% (17/23 επιθέσεις, ένας άσος, ένα μπλοκ).

Πλέον στρέφει την προσοχή του στην Ευρώπη, αφού την Τρίτη (27/1) το πρωί, «πετάει» για Τσεχία, για την κρίσιμη ρεβάνς της Τετάρτης (28/1) με την Καρλοβάρσκο, για τη φάση των «16» του CEV Cup.

Πιο αναλυτικά, στο ξεκίνημα του ματς, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 3-1, όμως με δύο διαδοχικούς άσους του Ατανασίεβιτς, προσπέρασε με 6-4. Με άσο του Πέριν, οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν με +3 (12-9) και διατήρησαν το καλό τους πρόσωπο, φτάνοντας στο 25-20 και στο 1-0 σετ, με επίθεση του Πιτακούδη.

Στο δεύτερο σετ, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 10-6 και 12-9, αλλά ισοφάρισε σε 12-12, με επίθεση του Φρομ από την πίσω ζώνη. Ανάλογη η εικόνα και στη συνέχεια, με τον Καβάνα να ισοφαρίζει σε 20-20 και τον Ατανασίεβιτς να βάζει τον Ολυμπιακό μπροστά με 21-20. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο 2-0 σετ, με 27-25, μετά από επαφή των φιλοξενούμενων στον φιλέ.

Στο τρίτο σετ, ο Ολυμπιακός έμεινε και πάλι πίσω (6-8, 8-11, 12-14), όμως αντέδρασε ξανά και έφτασε σε δύο σετ μπολ (24-23, 25-24), με επιθέσεις των Πέριν και Ατανασίεβιτς. Συγκλονιστική η συνέχεια του σετ, με τον Φλοίσβο να μειώνει σε 2-1, με 30-28.

Ο Ολυμπιακός μπήκε»δυνατά στο τέταρτο σετ και με ωραία επίθεση του Δαλακούρα, ξέφυγε με +9 (14-5), ενώ μετά από άουτ σερβίς της ομάδας των φιλοξενούμενων, προηγήθηκε με 10 πόντους (16-6). Ο Δαλακούρας «έγραψε» το 20-12, ο Φλοίσβος μείωσε σε 23-19, αλλά ο Πέριν, με πάιπ, έκανε το 25-19, για τη νίκη με 3-1 σετ.

Τα σετ (3-1): 25-20, 27-25, 28-30, 25-19

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 4π. (4/13επ., 46%υπ., 31%αρ.), Πιτακούδης 10 (8/17επ., 2 μπλοκ), Πέρριν 19 (17/23επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος, 46%υπ., 39%αρ.), Ατανασίγιεβιτς 25 (20/33επ., 5 άσσοι), Καβάννα 4 (3/3επ., 1 μπλοκ), Λινάρδος 4 (2/6επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος) / Τζιάβρας 40%υπ., 30%αρ.), Χασμπάλα, Καπετανίδης, Ζουπάνι, Δαλακούρας 9 (9/15επ., 70%υπ., 50%αρ.).

Α.Ο.ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Κοβάρ 20π. (17/27επ., 1 μπλοκ, 2 άσσοι, 54%υπ., 42%αρ.), Χαραλαμπίδης 5 (3/7επ., 2 μπλοκ), Βαν Γκάρντερεν 18 (14/33επ., 3 μπλοκ, 1 άσσος, 50%υπ., 25%αρ.), Αρμενάκης 1 (1/3επ.), Βιλιμάνοβιτς 2 (2/3επ.), Εγκλεσκαλνς 18 (18/37επ.) / Μελλές 5 (1/7επ., 2 μπλοκ, 2 άσσοι), Τσαρκάτογλου, Κανελλόπουλος 2, Παπαδόπουλος Π., Εφραιμίδης (λ. – 50%υπ., 44%αρ.), Σωνάκης (λ).

