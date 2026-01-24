O Ολυμπιακός πήρε το τρίποντο από τον Φλοίσβο
Νικηφόρα επέστρεψε στις υποχρεώσεις του ο Ολυμπιακός νικώντας τον Φλοίσβο με 3-1 σετ στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για το ματς της 12ης αγωνιστικής της Volley League.
Με τον Ατανασίεβιτς με 25 πόντους, πέντε άσους και 61% στην επίθεση (20/33 επιθέσεις) να παίρνει τον τίτλο του MVP, o Ολυμπιακός είχε σε σπουδαία ημέρα και τον Πέριν, με 19 και 74% (17/23 επιθέσεις, ένας άσος, ένα μπλοκ).
Πλέον στρέφει την προσοχή του στην Ευρώπη, αφού την Τρίτη (27/1) το πρωί, «πετάει» για Τσεχία, για την κρίσιμη ρεβάνς της Τετάρτης (28/1) με την Καρλοβάρσκο, για τη φάση των «16» του CEV Cup.
Πιο αναλυτικά, στο ξεκίνημα του ματς, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 3-1, όμως με δύο διαδοχικούς άσους του Ατανασίεβιτς, προσπέρασε με 6-4. Με άσο του Πέριν, οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν με +3 (12-9) και διατήρησαν το καλό τους πρόσωπο, φτάνοντας στο 25-20 και στο 1-0 σετ, με επίθεση του Πιτακούδη.
Στο δεύτερο σετ, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 10-6 και 12-9, αλλά ισοφάρισε σε 12-12, με επίθεση του Φρομ από την πίσω ζώνη. Ανάλογη η εικόνα και στη συνέχεια, με τον Καβάνα να ισοφαρίζει σε 20-20 και τον Ατανασίεβιτς να βάζει τον Ολυμπιακό μπροστά με 21-20. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο 2-0 σετ, με 27-25, μετά από επαφή των φιλοξενούμενων στον φιλέ.
Στο τρίτο σετ, ο Ολυμπιακός έμεινε και πάλι πίσω (6-8, 8-11, 12-14), όμως αντέδρασε ξανά και έφτασε σε δύο σετ μπολ (24-23, 25-24), με επιθέσεις των Πέριν και Ατανασίεβιτς. Συγκλονιστική η συνέχεια του σετ, με τον Φλοίσβο να μειώνει σε 2-1, με 30-28.
Ο Ολυμπιακός μπήκε»δυνατά στο τέταρτο σετ και με ωραία επίθεση του Δαλακούρα, ξέφυγε με +9 (14-5), ενώ μετά από άουτ σερβίς της ομάδας των φιλοξενούμενων, προηγήθηκε με 10 πόντους (16-6). Ο Δαλακούρας «έγραψε» το 20-12, ο Φλοίσβος μείωσε σε 23-19, αλλά ο Πέριν, με πάιπ, έκανε το 25-19, για τη νίκη με 3-1 σετ.
Τα σετ (3-1): 25-20, 27-25, 28-30, 25-19
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 4π. (4/13επ., 46%υπ., 31%αρ.), Πιτακούδης 10 (8/17επ., 2 μπλοκ), Πέρριν 19 (17/23επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος, 46%υπ., 39%αρ.), Ατανασίγιεβιτς 25 (20/33επ., 5 άσσοι), Καβάννα 4 (3/3επ., 1 μπλοκ), Λινάρδος 4 (2/6επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος) / Τζιάβρας 40%υπ., 30%αρ.), Χασμπάλα, Καπετανίδης, Ζουπάνι, Δαλακούρας 9 (9/15επ., 70%υπ., 50%αρ.).
Α.Ο.ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Κοβάρ 20π. (17/27επ., 1 μπλοκ, 2 άσσοι, 54%υπ., 42%αρ.), Χαραλαμπίδης 5 (3/7επ., 2 μπλοκ), Βαν Γκάρντερεν 18 (14/33επ., 3 μπλοκ, 1 άσσος, 50%υπ., 25%αρ.), Αρμενάκης 1 (1/3επ.), Βιλιμάνοβιτς 2 (2/3επ.), Εγκλεσκαλνς 18 (18/37επ.) / Μελλές 5 (1/7επ., 2 μπλοκ, 2 άσσοι), Τσαρκάτογλου, Κανελλόπουλος 2, Παπαδόπουλος Π., Εφραιμίδης (λ. – 50%υπ., 44%αρ.), Σωνάκης (λ).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.