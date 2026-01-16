Την ανάγκη γι' αυτή τη νίκη τόνισε ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος, μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού με 3-0 σετ επί του Ολυμπιακού...

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 (25-20, 25-18, 25-20) του Ολυμπιακού στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής στη Volley League ανδρών, με τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο να τονίζει την ανάγκη που είχε η ομάδα του για να πάρει αυτό το αποτέλεσμα.

Παράλληλα, ο έμπειρος τεχνικός ξεκαθάρισε πως η νίκη αυτή δίνει μία «καθαρή» θέση στη βαθμολογία, υπογραμμίζοντας τη συγκέντρωση που έδειξαν οι παίκτες του σε όλα τα σετ του αγώνα για να φτάσουν σε αυτή την επικράτηση.

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Ανδρεόπουλου

«Θέλω να ξεκινήσω με κάτι άλλο πριν πω κάτι για το παιχνίδι. Στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν έδωσα συνέντευξη γιατί μου ζητήσατε να σας μιλήσω μετά την λήξη και σας είπα «αφήστε με λίγα λεπτά " και μετά δεν ήρθατε και δεν ντράπηκα να έρθω μόνος μου. Ζήτω συγγνώμη».

Για τον αγώνα και τη νίκη

«Είναι μια νίκη, που την είχαμε ανάγκη γιατί έως τώρα δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Όντως είναι μια νίκη που μας δίνει καθαρή θέση στο πρωτάθλημα ενόψει του φινάλε και πάντα ενός σπουδαίου αντιπάλου.

Ήμασταν όπως έπρεπε και στα τρία σετ και συγκεντρωμένοι, όπως πρέπει και όπως θέλουμε δηλαδή».