Ο Παναθηναϊκός πέρασε από το Μαρκόπουλο επικρατώντας με 3-1 και εξασφάλισε και μαθηματικά την πρώτη θέση. Νίκες για Ολυμπιακό, Πανιώνιο και ΠΑΟΚ.

Με τα παιχνίδια της προτελευταίας αγωνιστικής συνεχίστηκε η Volley League Γυναικών. Σε αυτά ο ο Παναθηναϊκός πέρασε από το Μαρκόπουλο και με το 3-1 εξασφάλισε και μαθηματικά την πρωτιά και το πλεονέκτημα έδρας ως το τέλος, λίγες ημέρες πριν τον τελικό με την Βαλεφόλια στην Γλυφάδα.

Στο «Ανδρέας Βαρίκας» ο Πανιώνιος νίκησε τον ΖΑΟΝ με 3-2, ενώ ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι της αγωνιστικής νίκησε με 3-2 τον ΑΟ Θήρας, με τον ΠΑΟΚ να περνάει από την Βούλα νικώντας την Θέτιδα με 3-0.

VOLLEY LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 21ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Μίλων – ΑΕΚ 0-3 (15-25, 19-25, 22-25)

Θέτις – ΠΑΟΚ 0-3 (23-25, 12-25, 21-25)

Άρης – Ηλυσιακός 3-0 (25-20, 25-20, 29-27)

Ολυμπιακός – ΑΟ Θήρας 3-2 (25-11, 18-25, 25-18, 21-25, 15-11)

Μαρκόπουλο – Παναθηναϊκός 1-3 (13-25, 29-27, 20-25, 20-25)

Πανιώνιος – ΖΑΟΝ 3-2 (25-20, 25-22, 19-25, 23-25, 15-11)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παναθηναϊκός 57

2. Ολυμπιακός 52

3. Πανιώνιος 46

4. ΑΟ Θήρας 40

5. ΠΑΟΚ 34

6. ΑΕΚ 34

7. ΖΑΟΝ 31

8. Θέτις 25

9. Μίλων 20

10. Άρης 16

11. Μαρκόπουλο 14

12. Ηλυσιακός 9

ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΑ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-3

ΤΑ ΣΕΤ: 13-25, 29-27, 20-25, 20-25

*Οι πόντοι του Μαρκόπουλου προήλθαν από 6 άσους, 48 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων ενώ του Παναθηναϊκού από 7 άσους, 67 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ (Γιώργος Ρούσης): Γουόκερ 6 (4/6 επ., 2 μπλοκ), Μάρμεν 12 (9/39 επ., 3 άσοι, 51% υπ. - 32% άριστες), Καθάριου 5 (3/12 επ., 2 μπλοκ), Σπανού 13 (10/32 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 26% υπ. - 17% άριστες), Γκραμπόφσκα 1 (1 άσος), Λόχμαντσουκ 24 (21/48 επ., 3 μπλοκ) / Δήμου (λ., 28% υπ. - 22% άριστες), Αλλαγιάννη 1 (0/2 επ., 1 άσος), Λογαρά 1 (1/1 επ.)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 9 (7/9 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Γουάιτ 15 (15/30 επ., 41% υπ. - 27% άριστες), Στράντζαλη 8 (7/19 επ., 1 άσος, 50% υπ. - 38% άριστες), Μπένετ 18 (17/40 επ., 1 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 6 (2/4 επ., 3 άσοι, 1 μπλοκ), Παπαγεωργίου ) (4/6 επ., 1 άσος, 5 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ., 67% υπ. - 17% άριστες), Τάνη, Ράπτη, Λαμπκόφσκα 9 (8/14 επ., 1 άσος, 50% υπ. - 31% άριστες), Κωνσταντίνου 7 (7/17 επ., 30% υπ. - 20% άριστες)

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΖΑΟΝ 3-2

ΤΑ ΣΕΤ: 25-20, 25-22, 19-25, 23-25, 15-11

*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 6 άσους, 55 επιθέσεις, 19 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων ενώ του ΖΑΟΝ από 3 άσους, 70 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Γιουνούς Οτσάλ): Στοϊλίκοβιτς 5 (2/4 επ., 3 μπλοκ), Χαντάβα 8 (7/22 επ., 1 μπλοκ, 25% υπ. - 7% άριστες), Ατανασίεβιτς 18 (11/43 επ., 1 άσος, 6 μπλοκ, 52% υπ. - 29% άριστες), Ραχίμοβα 25 (20/51 επ., 3 άσοι, 2 μπλοκ), Ζακχαίου 11 (8/19 επ., 3 μπλοκ), Καρέλια 1 (0/4 επ., 1 άσος) / Ξανθοπούλου (λ., 50% υπ. - 50% άριστες), Νομικού 2 (1/5 επ., 1 μπλοκ), Κακουράτου (λ., 73% υπ. - 45% άριστες), Φλιάκου, Λιάγκη, Αγγελοπούλου 4 (3/13 επ., 1 μπλοκ, 20% υπ. - 7% άριστες), Λαμπρούση 6 (3/9 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ)

ΖΑΟΝ (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 11 (5/13 επ., 6 μπλοκ), Τικμανίδου 21 (19/43 επ., 2 μπλοκ, 45% υπ. - 32% άριστες), Αλεξάκου 21 (19/48 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 51% υπ. - 21% άριστες), Γράβαρη 8 (8/17 επ.), Κοβαλέφσκα 3 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Τεϊσέιρα 3 (3/13 επ.) / Μπελιά (λ., 38% υπ. - 31% άριστες), Φουμάκη, Νικόλοβα, Σπυροπούλου (λ.)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΟ ΘΗΡΑΣ 3-2

ΤΑ ΣΕΤ: 25-11, 18-25, 25-18, 21-25, 15-11

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 7 άσους, 65 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων ενώ του ΑΟ Θήρας από 1 άσο, 59 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Εμμανουηλίδου 4 (4/13 επ.), Κούμπουρα 21 (17/41 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Στεφάνοβιτς 14 (10/16 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 18 (15/42 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 63% υπ. – 30% άριστες), Κόνεο 13 (12/32 επ., 1 μπλοκ, 52% υπ. – 30% άριστες), Ντι Ιούλιο 7 (2/3 επ., 3 άσοι, 2 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ., 62% υπ. – 35% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Ηλιοπούλου 1 (1 άσος), Φακοπολίδου 1 (1/3 επ., 25% υπ. – 25% άριστες), Οικονομίδου 6 (4/11 επ., 2 μπλοκ)

ΑΟ ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 1 (1/4 επ.), Πάβιτσιτς 18 (17/39 επ., 1 μπλοκ, 42% υπ. – 27% άριστες), Σιρίνινα 7 (4/16 επ., 3 μπλοκ), Μάασε 22 (20/47 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Γενιτσαρίδη 15 (13/33 επ., 2 μπλοκ, 53% υπ. – 19% άριστες), Τσιόγκα 5 (3/4 επ., 2 μπλοκ) / Τουλγαρίδου (λ., 50% υπ. – 33% άριστες), Μπαρμπαλιού, Δημητριάδη 1 (1/2 επ.), Θωμαΐδου, Μιρτσχουλάβα (0/3 επ., 33% υπ. – 0% άριστες), Κεραμιτσοπούλου

ΜΙΛΩΝ – ΑΕΚ 0-3

ΤΑ ΣΕΤ: 15-25, 19-25, 22-25

*Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 2 άσους, 33 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων ενώ της ΑΕΚ από 8 άσους, 43 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων.

ΜΙΛΩΝ (Κώστας Παπαδόπουλος): Σάρις 12 (10/27 επ., 2 μπλοκ, 43% υπ. – 10% άριστες), Σκουλούδη 2 (1/7 επ., 1 μπλοκ), Ζαφειρίου 7 (6/21 επ., 1 άσος, 33% υπ. – 33% άριστες), Αργυρίου 6 (3/10 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα 3 (3/4 επ.), Κούλερκαν 11 (10/23 επ., 1 μπλοκ) / Χάνα (λ., 43% υπ. – 20% άριστες)

ΑΕΚ (Κώστας Ταμπουρατζής): Κιουτσιούκη 9 (5/11 επ., 3 άσοι, 1 μπλοκ), Βάλκοβα 4 (2/2 επ., 2 άσοι), Ντιουφ 7 (7/23 επ., 30% υπ. – 30% άριστες), Καββαδία 10 (7/9 επ., 3 μπλοκ), Γιουζγκέντς 13 (12/24 επ., 1 μπλοκ), Κυπαρίσση 13 (9/19 επ., 3 άσοι, 1 μπλοκ, 50% υπ. – 27% άριστες) / Ξηντάρα (λ., 60% υπ. – 40% άριστες), Βουλγαράκη (λ.), Μπουρτέα, Μήλιου.

ΘΕΤΙΣ – ΠΑΟΚ 0-3

ΤΑ ΣΕΤ: 22-25, 12-25, 21-25

*Οι πόντοι της Θέτιδας προήλθαν από 3 άσους, 27 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων ενώ του ΠΑΟΚ από 3 άσους, 36 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων

ΘΕΤΙΣ ΒΟΥΛΑΣ (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα 1 (1/1 επ.), Βλαχάκη 16 (11/30 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ, 40% υπ. – 16% άριστες), Σταυρινίδη 5 (2/7 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Πάλαγκ 4 (3/15 επ., 1 μπλοκ, 100% υπ. – 17% άριστες), Ματσαρόκη 1 (0/6 επ., 1 μπλοκ), Νικολογιάννη 9 (8/32 επ., 1 μπλοκ, 64% υπ. – 29% άριστες) / Μανιατογιάννη (λ., 65% υπ. – 41% άριστες), Γκιαούρη 1 (1/2 επ.), Γαροφαλάκη 1 (1/2 επ.), Κυπαρίσση

ΠΑΟΚ (Στέφανος Μανιώτης): Τάουμπνερ 17 (13/36 επ., 4 μπλοκ), Απλαδά 3 (1/5 επ., 2 μπλοκ), Σίζαρ 14 (11/23 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 33% υπ. – 8% άριστες), Κότσιτς 7 (4/7 επ., 3 μπλοκ), Βαν Ντε Βίβερ 1 (1 μπλοκ), Μπάκα 10 (7/24 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 47% υπ. – 12% άριστες) / Καραμπάση (λ., 47% υπ. – 13% άριστες), Αντύπα, Θεοδοσίου, Αρμουτσή

ΑΡΗΣ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 3-0

ΤΑ ΣΕΤ: 25-20, 25-20, 29-27

*Οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 8 άσους, 52 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων ενώ του Ηλυσιακού από 5 άσους, 45 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων.

ΑΡΗΣ (Μπόρισλαβ Κρατσάνοφ):Όλουτς 23 (21/34 επ., 2 άσοι, 45% υπ. – 15% άριστες), Πολυνοπούλου 4 (3/10 επ., 1 άσος), Μερτέκη 8 (7/23 επ., 1 μπλοκ, 67% υπ. – 33% άριστες), Ξανθοπούλου 2 (2/6 επ.), Ζαντοροζνάι 18 (12/24 επ., 4 άσοι, 2 μπλοκ), Έριτς 9 (7/16 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ) / Γεωργιάδου (λ., 57% υπ. – 29% άριστες).

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ (Μαρία Αριστείδου): Κίλιτς 25 (18/34 επ., 4 άσοι, 3 μπλοκ, 52% υπ. – 23% άριστες), Νικολαΐδη 1 (1 άσος), Αγγελοπούλου 10 (9/25 επ., 1 μπλοκ), Αρδυλά 13 (13/26 επ., 37% υπ. – 16% άριστες), Μητακίδου 2 (2/8 επ.), Σακκά Σ. 1 (1/6 επ.) / Σακκά Κ. (λ., 63% υπ. – 32% άριστες), Ποθητού, Γκέκοβιτς 2 (2/4 επ.).