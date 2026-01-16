Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Γιάννη Καλμαζίδη
Οι διαδικτυακές... κάλπες για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet παραμένουν ανοικτές και σου δίνεται η ευκαιρία να αναδείξεις τους κορυφαίους της χρονιάς μέσα από το Gazzetta.
Ο Γιάννης Καλμαζίδης, ένας από τους καλύτερους πασαδόρους που πέρασαν από τα ελληνικά παρκέ και πολύπειρος προπονητής μοιράστηκε με το Gazzetta τις επιλογές του για τους κορυφαίους της χρονιάς, επιλέγοντας ως καλύτερο αθλητή τον Εμμανουήλ Καραλή και τη Μιλίτσα Κούμπουρα καλύτερη αθλήτρια για τη χρονιά του 2025.
Ο νυν τεχνικός του ΟΦΗ, ψήφισε ως κορυφαία ομάδα της χρονιάς την ομάδα μπάσκετ ανδρών του Παναθηναϊκού, κι επέλεξε ως κορυφαίο προπονητή τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Αναλυτικά οι επιλογές του Γιάννη Καλμαζίδη
Αθλητής της Χρονιάς: Εμμανουήλ Καραλής
Αθλήτρια της Χρονιάς: Μιλίτσα Κούμπουρα
Oμάδα της Χρονιάς - Άνδρες: Παναθηναϊκός (μπάσκετ)
Ομάδα της Χρονιάς - Γυναίκες: Ολυμπιακός (βόλεϊ)
Προπονητής της Χρονιάς: Ιβάν Γιοβάνοβιτς
Αθλητής/τρια με αναπηρία της Χρονιάς: Χαράλαμπος Ταϊγανίδης
Rising Star - Άνδρας: Χρήστος Μουζακίτης
Rising Star - Γυναίκα: Ελπίδα Τικμανίδου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.