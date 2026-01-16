Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Γιάννη Καλμαζίδη

Οι επιλογές του προπονητή του ΟΦΗ στο βόλεϊ, Γιάννη Καλμαζίδη στην ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Οι διαδικτυακές... κάλπες για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet παραμένουν ανοικτές και σου δίνεται η ευκαιρία να αναδείξεις τους κορυφαίους της χρονιάς μέσα από το Gazzetta.

Ο Γιάννης Καλμαζίδης, ένας από τους καλύτερους πασαδόρους που πέρασαν από τα ελληνικά παρκέ και πολύπειρος προπονητής μοιράστηκε με το Gazzetta τις επιλογές του για τους κορυφαίους της χρονιάς, επιλέγοντας ως καλύτερο αθλητή τον Εμμανουήλ Καραλή και τη Μιλίτσα Κούμπουρα καλύτερη αθλήτρια για τη χρονιά του 2025.

Ο νυν τεχνικός του ΟΦΗ, ψήφισε ως κορυφαία ομάδα της χρονιάς την ομάδα μπάσκετ ανδρών του Παναθηναϊκού, κι επέλεξε ως κορυφαίο προπονητή τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Αναλυτικά οι επιλογές του Γιάννη Καλμαζίδη

Αθλητής της Χρονιάς: Εμμανουήλ Καραλής

Αθλήτρια της Χρονιάς: Μιλίτσα Κούμπουρα

Oμάδα της Χρονιάς - Άνδρες: Παναθηναϊκός (μπάσκετ)

Ομάδα της Χρονιάς - Γυναίκες: Ολυμπιακός (βόλεϊ)

Προπονητής της Χρονιάς: Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Αθλητής/τρια με αναπηρία της Χρονιάς: Χαράλαμπος Ταϊγανίδης

Rising Star - Άνδρας: Χρήστος Μουζακίτης

Rising Star - Γυναίκα: Ελπίδα Τικμανίδου