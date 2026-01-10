Ολυμπιακός – Πανιώνιος 3-1: Τρίποντο πριν το Super Cup οι Πειραιώτες

Σε ένα ντέρμπι όπως εξελίχθηκε ο Ολυμπιακός επικράτησε του Πανιωνίου με 3-1 λίγες μέρες πριν τον τελικό του Super Cup κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Με το μυαλό να είναι ίσως περισσότερο από όσο θα έπρεπε στον τελικό του Super Cup κόντρα στον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Τρίτη, ο Ολυμπιακός πήρε το τρίποντο απέναντι στον Πανιώνιο επικρατώντας με 3-1 (31-29, 25-16, 22-25, 25-21). Με το τρίποντο αυτό οι Πειραιώτες ανέβηκαν στην 3η θέση με 20 βαθμούς, με τον ΠΑΟΚ να ακολουθεί με 18 αλλά και ένα ματς λιγότερο.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης που πάλεψε και με το παραπάνω, φτάνοντας πολύ κοντά στο να φύγει έστω και με έναν πόντο από το Ρέντη, έμεινε στους 11 βαθμούς και την 7η θέση, συνεχίζοντας να δείχνει πολύ καλή εικόνα ως τώρα.

Στα του αγώνα και στο πρώτο σετ, οι δύο ομάδες μας προσέφεραν πλούσιο θέαμα καθώς τα έδιναν όλα για να το πάρουν. Ο Ολυμπιακός έχασε τέσσερα σετ μπολ (24-23, 25-24, 26-25, 29-28), ο Πανιώνιος από την πλευρά του έχασε δύο (26-27, 28-29) για να πάρουν προβάδισμα με τους γηπεδούχους να κάνουν το 1-0 επικρατώντας με 31-29 μέσα σε 36 λεπτά.

Στο επόμενο οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν με χαρακτηριστική άνεση το 2-0, αλλά εκεί που ίσως οι περισσότεροι θα περίμεναν πως θα έρθει επίσης με άνεση και το 3-0, ο Πανιώνιος αντέδρασε. Η ομάδα του Αργύρη Ψάρρα πιέζοντας στο σερβίς, εκμεταλλεύτηκε ίσως την σιγουριά του αντιπάλου και μείωσε σε 2-1 μένοντας στο παιχνίδι.

Στο τέταρτο και τελευταίο όπως εξελίχθηκε σετ, οι γηπεδούχοι μετά το 13-13 πήραν μια διαφορά τριών πόντων που την κράτησαν ως το τέλος για να κάνουν το 25-21 και το 3-1 παίρνοντας το τρίποντο. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Πέριν με 21 και ακολούθησαν με 18 οι Ατανασίεβιτς και Φρομ. Για τους ηττημένους ο Μπούσα είχε 24 και οι Μπίσετ, Μπαρμπούνης από 11.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-1 (31-29, 25-16, 22-25, 25-21)

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού ONEX προήλθαν από 6 άσους, 64 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων ενώ του Πανιωνίου από 5 άσους, 55 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ONEX (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 18 (18/31 επ., 53% υπ. – 34% άριστες), Πιτακούδης 7 (6/10 επ., 1 μπλοκ), Πέριν 21 (19/30 επ., 2 άσοι, 79% υπ. – 64% άριστες), Ατανασίεβιτς 18 (15/25 επ., 3 άσοι), Καβάνα 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Τζούριτς 6 (4/8 επ., 2 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 54% υπ. – 46% άριστες), Χασμπάλα, Καπετανίδης, Δαλακούρας 1 (1 άσος), Λινάρδος 3 (1/3 επ., 2 μπλοκ)

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 24 (23/40 επ., 1 άσος), Τίελ 3 (1/1 επ., 2 άσοι), Μπίσετ 11 (10/15 επ., 1 μπλοκ), Αντράντε 7 (5/17 επ., 2 μπλοκ, 52% υπ. – 39% άριστες), Μπαρμπούνης 11 (11/23 επ., 56% υπ. – 38% άριστες), Μπάσης 6 (3/4 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ) / Γκούζντα (λ., 46% υπ. – 25% άριστες), Δρογκάρης, Γκρίλλας (λ.), Χατζηνικολάου 1 (1 άσος), Δανιήλ