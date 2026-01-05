Μια σημαντική νίκη στην μάχη που δίνει για την σωτηρία πήρε ο Πανιώνιος με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να επικρατεί του Φλοίσβου με 3-1.

Μεγάλη και εμφάνιση και ακόμα μεγαλύτερη νίκη του Πανιωνίου. Η ομάδα του Αργύρη Ψάρρα επικράτησε με 3-1 (13-25, 20-25, 25-17, 19-25) του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου στο «Σοφία Μπεφόν» και έκανε άλμα στον βαθμολογικό πίνακα ανεβαίνοντας στην 7η θέση με 11 βαθμούς. Οι γηπεδούχοι από την πλευρά τους με τον Κώστα Χριστοφιδέλη να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο της ομάδας έμειναν στην προτελευταία με 4 βαθμούς και τα πράγματα γι' αυτούς γίνονται πλέον ακόμα πιο δύσκολα.

Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενοι με εξαίρεση το τρίτο σετ ήταν καλύτεροι και έφτασαν ουσιαστικά χωρίς να συναντήσουν προβλήματα στο τρίποντο. Ένα πολύ σημαντικό τρίποντο για την συνέχειά τους στην Volley League. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Μπούσα με 24 πόντους, με τον Μπίσετ να ακολουθεί με 15 και τον Μπαρμπούνη που αναδείχθηκε και MVP με 11. Για τους ηττημένους ο Φαν Γκάρντερεν με 20 ήταν ο μοναδικός που διασώθηκε.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Πρέντζας, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Ζαρμπίνης, Κώτσιας, Γραμματεία: Ιωάννου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 8-16, 10-21, 13-25

2ο σετ: 6-8, 13-16, 17-21, 20-25

3ο σετ: 7-8, 16-13, 21-14, 25-17

4ο σετ: 8-5, 15-16, 17-21, 19-25

*Οι πόντοι του Φλοίσβου προήλθαν από 4 άσσους, 44 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 2 άσσους, 47 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (13-25, 20-25, 25-17, 19-25) σε 98′

Α.Ο. ΦΛΟΙΣΒΟΣ MEMBERS PARON (Κώστας Χριστοφιδέλης): Κόβαρ 6 (5/21 επ., 1 άσσος, 56% υπ. – 39% άριστες), Χαραλαμπίδης 5 (4/9 επ., 1 μπλοκ), Μελλές 2 (1/3 επ., 1 άσσος), Βαν Γκάρντερεν 20 (18/31 επ., 2 μπλοκ, 56% υπ. – 38% άριστες), Παπαδόπουλος, Βιλιμάνοβιτς 3 (1/3 επ., 2 άσσοι) / Εφραιμίδης (λ, 50% υπ. – 33% άριστες), Σωνάκης (λ, 50% υπ. – 33% άριστες), Κανελλόπουλος, Αρμενάκης 5 (3/6 επ., 2 μπλοκ), Έγκλεσκαλνς 13 (12/36 επ., 1 μπλοκ).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 24 (20/36 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Τίελ, Μπίσετ 15 (8/9 επ., 7 μπλοκ), Κάτιτς 6 (5/18 επ., 1 μπλοκ, 40% υπ. – 33% άριστες), Μπαρμπούνης 11 (11/21 επ., 73% υπ. – 20% άριστες), Μπάσης 3 (3/4 επ.) / Γκούζντα (λ, 46% υπ. – 23% άριστες), Δρογκάρης, Παλέντζας, Χατζηνικολάου, Δανιήλ 1 (1 μπλοκ).