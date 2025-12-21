Δεν κατεβάζει το πόδι από το γκάζι ο Μίλωνας και παραμένει πρώτος και αήττητος

Η εξαιρετική πορεία του Μίλωνας συνεχίστηκε και κόντρα στον Φοίνικα με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να επικρατεί με 3-0 και να κάνει το οκτώ στα οκτώ. Σημαντική νίκη της Καλαμάτας επί της Κηφισιάς.

Το απόλυτο στο φετινό πρωτάθλημα της Volley League έκανε ο Μίλωνας. Η ομάδα του Σάκη Ψάρρα επικράτησε και του Φοίνικα Σύρου με 3-0 (25-13, 25-23, 25-21), έκανε το οκτώ στα οκτώ στην Volley League και αύξησε την διαφορά του από τον δεύτερο Παναθηναϊκό στους 4 βαθμούς. Οι νησιώτες από την πλευρά τους έμειναν στους 9 και την 7η θέση.

Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι με όπλο το σερβίς, καθώς είχαν συνολικά 15 άσους, δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου στο να φτάσουν στην άνετη νίκη.

Διαιτητές: Κουτσούλας, Μενεσλής, Παρατηρητής: Πολίτης, Επόπτες: Σπίγγου, Γεωργοπούλου, Γραμματεία: Μισιάκα.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-9, 21-11, 25-13

2ο σετ: 8-5, 14-16, 21-20, 25-23

3ο σετ: 8-4, 16-10, 21-20, 25-21

*Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 15 άσσους, 28 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων και του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 5 άσσους, 31 επιθέσεις, 2 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-13, 25-23, 25-21) σε 76′

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χερ 1 (1 μπλοκ), Πετρέας 8 (6/9 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Σχάουτεν 12 (6/14 επ., 6 άσσοι), Αγκάμεζ 11 (5/8 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ), Νανόπουλος 6 (4/8 επ., 2 άσσοι, 54% υπ. – 31% άριστες), Πολουγιάν 9 (7/12 επ., 2 άσσοι, 38% υπ. – 15% άριστες) / Βελούδης (λ, 21% υπ. – 14% άριστες).

Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Θάνος Τερζής): Νεβό 2 (2/2 επ.), Μικελούτσι 6 (5/10 επ., 1 άσσος), Αναγνώστου 3 (2/2 επ., 1 άσσος), Τρούχτσεφ 10 (9/19 επ., 1 μπλοκ, 45% υπ. – 23% άριστες), Κωστόπουλος 6 (4/9 επ., 2 άσσοι, 37% υπ. – 26% άριστες), Βαν Ντε Ντρις 11 (9/15 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Μπουράκης (λ, 17% υπ. – 8% άριστες), Αλινάι (λ), Σαλταφερίδης.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΚΗΦΙΣΙΑ 3-0: Εδραιώθηκαν στην επτάδα οι Μεσσήνιοι

Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής, η Καλαματά 80' επικράτησε με 3-0 (25-19, 25-22, 26-24) της Κηφισιάς και έφτασε τους 12 βαθμούς ανεβαίνοντας στην 6η θέση. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων από την πλευρά της έμεινε στους 3 βαθμούς και την τελευταία θέση.

*Οι πόντοι της Καλαμάτας προήλθαν από 3 άσους, 44 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων και της Κηφισιάς προήλθαν από 1 άσο, 39 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-19, 25-22, 26-24) σε 93′

Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 4 (3/3 επ., 1 άσσος), Γκόραλιτς 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Μάρκου 16 (14/34 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Λίσον 6 (3/5 επ., 3 μπλοκ), Κοβάτσεβιτς 10 (10/22 επ., 69% υπ. – 46% άριστες), Χόρβαθ 15 (12/23 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 62% υπ. – 54% άριστες) / Ντάκουρης (λ, 63% υπ. – 41% άριστες), Μανωλάκης 1 (1/1 επ.), Παύλου.

Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 7 (5/14 επ., 2 μπλοκ, 60% υπ. – 28% άριστες), Μπάνοφ 18 (17/33 επ., 1 άσσος), Σπυριούνης 1 (1/6 επ., 57% υπ. – 14% άριστες), Στάνκοφ 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Ρανγκέλ 8 (5/9 επ., 3 μπλοκ), Μπόρις 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ) / Φωλιάς (λ, 58% υπ. – 42% άριστες), Αχιλλεόπουλος (λ), Κονίδης, Παπαδόπουλος, Σπηλιώτης 1 (1/3 επ.), Φράγκος 8 (7/22 επ., 1 μπλοκ, 85% υπ. – 62% άριστες).

VOLLEY LEAGUE: ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ 8ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Σάββατο 20/12

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 1-3 (16-25, 17-25, 28-26, 21-25)

Πανιώνιος – Παναθηναϊκός 2-3 (40-38, 25-18, 15-25, 22-25, 7-15)

Κυριακή 21/12

ΠΑΟΚ – Φλοίσβος 3-1 (25-18, 25-17, 19-25, 26-24)

Μίλων – Φοίνικας 3-0 (25-13, 25-23, 25-21)

Καλαμάτα ’80 – Κηφισιά 3-0 (25-19, 25-22, 26-24)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Μίλων 22

2. Παναθηναϊκός 18

3. Ολυμπιακός 16

4. ΠΑΟΚ 16

5. ΟΦΗ 12

6. Καλαμάτα ’80 12

7. Φοίνικας Σύρου 9

8. Πανιώνιος 8

9. Φλοίσβος 4

10. Κηφισιά 3