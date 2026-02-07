Κέρδισε τον ΖΑΟΝ και συνεχίζει την μάχη για οκτάδα ο Μίλωνας

Μεγάλη νίκη για τον Μίλωνα, με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να επικρατεί με 3-1 του ΖΑΟΝ και να συνεχίζει την μάχη για την οκτάδα.

Σπουδαία νίκη με 3-1 σετ και μάλιστα χωρίς την Κάντι Κούλερκαν πανηγύρισε ο Μίλωνας επί του ΖΑΟΝ. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης με πρωταγωνίστρια την Μάντισον Σάρις που αγωνίστηκε ως διαγώνια και με 15 μπλοκ συνολικά πήρε το τρίποντο που της δίνει ελπίδες αποφυγής των πλέι άουτ και την είσοδό της στα πλέι οφ, πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Ο ΖΑΟΝ γνώρισε την δεύτερη συνεχόμενη ήττα του και σε συνδυασμό με τη νίκη του ΑΟ Θήρας επί της ΑΕΚ η τέταρτη θέση απομακρύνεται. Η Κούλερκαν έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων στους κοιλιακούς, όμως η Σάρις κάλυψε επάξια το κενό της και μαζί με τις Σαλκούτε, Πήττα και Ζαφειρίου οδήγησαν τον Μίλωνα σε μία σπουδαία νίκη.

Διαιτητές: Ράντσιου, Οικονομοπούλου, Τσάλεντζ ρέφερι: Πρέντζας, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Τουλής, Σταμπούλογλου, Γραμματεία: Μπίτσικα

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-11, 21-19, 25-21

2ο σετ: 8-6, 16-13, 21-15, 25-18

3ο σετ: 3-8, 8-16, 14-21, 16-25

4ο σετ: 8-7, 16-14μ 21-18, 25-22

*Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 4 άσσους, 44 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων και του ΖΑΟΝ προήλθαν από 2 άσσους, 58 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-21, 25-18, 16-25, 25-22) σε 121'

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Κώστας Παπαδόπουλος): Σάρις 24 (17/48 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ), Σαλκούτε 13 (12/41 επ., 1 άσσος, 52% υπ. - 35% άριστες), Πήττα 10 (4/17 επ., 6 μπλοκ), Ζαφειρίου 8 (5/25 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 31% υπ. - 17% άριστες), Αργυρίου 7 (5/16 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα 1 (1/3 επ.) / Χάνα (λ, 62% υπ. - 31% άριστες), Ωραιοπούλου (λ), Λεονταρίδου, Χατζηγρηγορίου, Σκουλούδη, Μπρουκς.

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 7 (4/10 επ., 3 μπλοκ), Τικμανίδου 22 (18/52 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 53% υπ. - 32% άριστες), Αλεξάκου 12 (9/28 επ., 3 μπλοκ, 41% υπ. - 18% άριστες), Γράβαρη 2 (2/10 επ.), Κοβαλέφσκα 2 (2 μπλοκ), Ταϊσέιρα 16 (15/39 επ., 1 μπλοκ) / Μπελιά (λ, 37% υπ. - 37% άριστες), Φουμάκη, Κασδοβασίλη 4 (3/6 επ., 1 μπλοκ), Ζιώγα 4 (4/11 επ.), Νικόλοβα 3 (3/8 επ., 62% υπ. - 38% άριστες).