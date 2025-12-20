Έχοντας εξαιρετικό σερβίς ο Ολυμπιακός πέρασε από τον Ηράκλειο επικρατώντας με 3-1 του ΟΦΗ.

Ακόμα ένα τρίποντο για τον Ολυμπιακό με την ομάδα του Αντώνη Βουρδέρη να περνάει από την Κρήτη επικρατώντας στο Ηράκλειο του ΟΦΗ με 3-1 (16-25, 17-25, 28-26, 21-25). Μια νίκη που έφερε τους Πειραιώτες στους 16 βαθμούς, όσους έχει και ο Παναθηναϊκός που αγωνίζεται το Σάββατο το βράδυ με τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη. Οι Κρητικοί από την άλλη έμειναν στους 12 και την 5η θέση.

Το παιχνίδι σε μεγάλο βαθμό κρίθηκε στο εξαιρετικό σερβίς των «ερυθρολεύκων», οι οποίοι είχαν όχι έναν και δύο, αλλά 15 άσους. Οι γηπεδούχοι από την πλευρά τους μόνο στο τρίτο σετ βρήκαν αντίδοτο σε αυτό το σερβίς μειώνοντας σε 1-2, αλλά στο τέταρτο οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν παίρνοντας άνετα τη νίκη.

Τα σετ 1-3 σε 1.58: 16-25, 17-25, 28-26, 21-25

Η διακύμανση

1ο σετ: 6-8, 12-16, 13-21, 16-25

2ο σετ: 6-8, 12-16, 14-21, 17-25

3ο σετ: 8-7, 15-16, 18-21, 28-26

4ο σετ: 8-7, 13-16, 18-21, 21-25

**Οι πόντοι του ΟΦΗ προήλθαν από 5 άσους, 42 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων ενώ του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ από 15 άσους, 46 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων

ΟΦΗ (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 10 (10/25 επ., 48% υπ. – 41% άριστες), Μολίνα 15 (10/29 επ., 3 άσοι, 2 μπλοκ, 55% υπ. – 41% άριστες), Μιχαήλοβιτς 16 (13/35 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Βαϊόπουλος 8 (5/11 επ., 3 μπλοκ), Σταθέλος 7 (4/7 επ., 3 μπλοκ), Μίτιτς 4 (0/2 επ., 4 μπλοκ) / Συναδινός (λ., 47% υπ. – 42% άριστες), Παχιαδάκης (λ., 38% υπ. – 31% άριστες), Ρουμελιωτάκης, Καφαντάρης, Βλαχόπουλος.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ONEX (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 11 (8/20 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 50% υπ. – 44% άριστες), Πιτακούδης 16 (10/13 επ., 1 άσος, 5 μπλοκ), Ατανασίεβιτς 22 (16/34 επ., 6 άσοι), Δαλακούρας 9 (6/21 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 18% υπ. – 14% άριστες), Καβάνα 4 (3/4 επ., 1 άσος), Λινάρδος 8 (3/5 επ., 3 άσοι, 2 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 26% υπ. – 21% άριστες).