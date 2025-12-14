Ένα πολύ σπουδαίο τρίποντο πήρε ο Πανιώνιος με την ομάδα του Αργύρη Ψάρρα να νικάει με 3-0 την Καλαμάτα 80'. Άνετο 3-0 και για τον Φοίνικα κόντρα στην Κηφισιά.

Με δύο αγώνες ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική στην Volley League Ανδρών. Στο «Ανδρέας Βαρίκας» ο εξαιρετικός Πανιώνιος επικράτησε με 3-0 (26-24, 25-19, 25-18) της Καλαμάτας 80' και πήρε ένα εξαιρετικά σημαντικό τρίποντο. Με τους βαθμούς αυτούς οι «κυανέρυθροι» έφτασαν τους 7 βαθμούς και εδραιώθηκαν στην 8η θέση κοιτάζοντας ακόμα και την επτάδα. Οι Καλαματιανοί από την άλλη έμειναν στους 9 γνωρίζοντας την τέταρτη ήττα τους.

Ο αγώνας ήταν ένα μεγάλο ντέρμπι στο πρώτο σετ, εκεί που λογικά κρίθηκαν όλα. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ξεφύγουν με 10-14, με τους γηπεδούχους να καταφέρνουν να κάνουν το 19-19 και να πάρουν και προβάδισμα με 21-19. Η Καλαμάτα αντέδρασε και οι δύο ομάδες πήγαν μαζί μέχρι το 24-24. Στο σημείο εκείνο ο Κομητούδης έχασε το σερβίς και ο Μπίσετ με φοβερό μπλοκ στον Μάρκου έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους.

Τα υπόλοιπα δύο σετ είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα με τον Πανιώνιο έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Μπαρμπούνη να κάνει με χαρακτηριστική άνεση το 3-0 παίρνοντας ένα πολύτιμο τρίποντο. Πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους ήταν ο Μπαρμπούνης με 20 πόντους και τον ακολούθησε ο Κάτιτς με 14. Για τους ηττημένους ο Μάρκου είχε 14 και ο Λέσον 11, αλλά δεν έφταναν για να κάνει κάτι η ομάδα τους.

Διαιτητές: Νικάκης, Φραγκάκης, Τσάλεντζ ρέφερι: Μυλωνάκης, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Νικολάου, Παυλάκης, Γραμματεία: Καπουράνη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 12-16, 20-21, 26-24

2ο σετ: 8-6, 16-13, 21-8, 25-19

3ο σετ: 4-8, 16-15, 21-17, 25-18

*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 41 επιθέσεις, 8 άσσους, 10 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και της Καλαμάτας προήλθαν από 37 επιθέσεις, 3 άσσους, 3 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (26-24, 25-19, 25-18)

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 7 (6/18 επ., 1 άσσος), Τίελ 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Μπίσετ 7 (4/6 επ., 3 μπλοκ), Κάτιτς 14 (11/19 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 45% υπ. – 36% άριστες), Μπαρμπούνης 20 (16/24 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 53% υπ. – 33% άριστες), Μπάσης 8 (4/5 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ) / Γκούζντα (λ, 63% υπ. – 42% άριστες), Γκρίλλας (λ), Παλέντζας 1 (1 άσσος).

Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 1 (1 μπλοκ), Μάρκου 14 (13/29 επ., 1 άσσος), Λίσον 11 (9/15 επ., 2 μπλοκ), Κοβάτσεβιτς 7 (6/13 επ., 1 άσσος, 64% υπ. – 11% άριστες), Χόρβαθ 7 (7/16 επ., 73% υπ. – 26% άριστες), Μανωλάκης 3 (2/4 επ., 1 άσσος) / Ντάκουρης (λ, 53% υπ. – 32% άριστες), Γκόραλικ, Πετσιάς, Παύλου.

Άνετη νίκη για Φοίνικα Σύρου

Στην Ερμούπολη της Σύρου ο Φοίνικας πήρε ένα ακόμα εντός έδρας τρίποντο επικρατώντας της Κηφισιάς με 3-0 (34-32, 25-22, 25-21). Με τη νίκη αυτή οι «πειρατές» έφτασαν τους 9 βαθμούς και παρέμειναν στην 7η θέση, φτάνοντας σε βαθμούς και την Καλαμάτα 80', ενώ οι «κυανόλευκοι» παρέμειναν στους 3 και είναι μαζί με τον Φλοίσβο στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα.

Στα του αγώνα και εδώ είχαμε ντέρμπι το πρώτο σετ και περίπατος τα υπόλοιπα δύο για τους γηπεδούχους. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Τρούχτσεφ με 23 πόντους, ενώ για τους ηττημένους ο Μπάνοφ είχε 17.

Διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 14-16, 21-17, 34-32

2ο σετ: 8-7, 16-13, 21-19, 25-22

3ο σετ: 8-4, 16-14, 21-18, 25-21

*Οι πόντοι του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 11 άσους, 44 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων ενώ της Κηφισιάς από 3 άσους, 45 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων

Τα σετ: 3-0 (34-32, 25-22, 25-21)

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Θάνος Τερζής): Νεβό 1 (1/2 επ.), Μικελούτσι 12 (7/9 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ), Αναγνώστου 6 (4/8 επ., 2 άσοι), Τρούχτσεφ 23 (16/30 επ., 5 άσοι, 2 μπλοκ, 46% υπ. – 15% άριστες), Κωστόπουλος 6 (5/12 επ., 1 μπλοκ, 73% υπ. – 55% άριστες), Βαν Ντεν Ντρις 13 (11/26 επ., 2 άσοι) / Μπουράκης (λ., 62% υπ. – 29% άριστες), Σαλταφερίδης, Ρουσσόπουλος

ΚΗΦΙΣΙΑ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 10 (9/18 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ. – 29% άριστες), Μπάνοφ 17 (15/31 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Σπυριούνης 7 (6/13 επ., 1 άσος, 36% υπ. – 23% άριστες), Στάνκοφ 2 (2/2 επ.), Σπηλιώτης 5 (5/6 επ.), Μπόρις 6 (5/8 επ., 1 μπλοκ) / Φωλιάς (λ., 67% υπ. – 47% άριστες), Κονίδης, Παπαδόπουλος 1 (1 άσος), Τζάρας, Φράγκος 3 (3/5 επ., 83% υπ. – 67% άριστες), Αχιλλεόπουλος (λ.)

VOLLEY LEAGUE: ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ 7ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Παρασκευή 12/12

Φλοίσβος – ΟΦΗ 1-3 (20-25, 35-33, 21-25, 18-25)

Σάββατο 13/12

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-3 (20-25, 22-25, 25-21, 25-21, 13-15)

Ολυμπιακός – Μίλων 2-3 (25-27, 25-22, 25-13, 22-25, 11-15)

Κυριακή 14/12

Φοίνικας Σύρου – Κηφισιά 3-0 (34-32, 25-22, 25-21)

Πανιώνιος – Καλαμάτα ’80 3-0 (26-24, 25-19, 25-18)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Μίλων 19

2. Παναθηναϊκός 16

3. ΠΑΟΚ 13

4. Ολυμπιακός 12 (παιχνίδι λιγότερο)

5. ΟΦΗ 12

6. Καλαμάτα ’80 9

7. Φοίνικας Σύρου 9

8. Πανιώνιος 7

9. Φλοίσβος 3 (παιχνίδι λιγότερο)

10. Κηφισιά 3