Στο καλύτερο έως τώρα παιχνίδι που έχουμε δει στην Volley League Ανδρών, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επικρατήσει του Παναθηναϊκού με 3-2 στο Μετς.

Απίστευτο παιχνίδι στο Μετς, μια πραγματική διαφήμιση για το βόλεϊ, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει τη νίκη επικρατώντας με 3-1 (20-25, 22-25, 25-21, 25-21, 13-15) του Παναθηναϊκού και να ανεβαίνει στην τρίτη θέση με 13 βαθμούς, ενώ οι «πράσινοι» παρέμειναν στην δεύτερη με 16.

Ο αγώνας στο γεμάτο κλειστό του Παγκρατίου ήταν μια μεγάλη μάχη ανάμεσα σε δύο μεγάλες ομάδες. Ο εμφανέστατα αλλαγμένος ΠΑΟΚ που μετά τον Κοβάσεβιτς είχε και την προσθήκη του Τζέντρικ, μπήκε πιο δυνατά και βρίσκοντας την απάντηση στα σερβίς του «τριφυλλιού» έκανε το 2-0 δείχνοντας έτοιμος να πάρει όχι απλά τη νίκη, που πήρε μετέπειτα, αλλά και το τρίποντο.

Μπροστά στο φάσμα μιας ακόμα άνετης ήττας οι «πράσινοι» ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και... πυροβολώντας από την τελική γραμμή, ισορρόπησαν κάνοντας σχετικά άνετα το 2-2 και στέλνοντας έτσι το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.

Εκεί οι «ασπρόμαυροι» ήταν αυτοί που πήραν από νωρίς την διαφορά, μια διαφορά που κράτησαν ως το τέλος όταν και προηγήθηκαν με 9-13. Στο σημείο εκείνο οι παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου πήγαν να κάνουν την επική ανατροπή καθώς μείωσαν σε 13-14, αλλά ο Κοβάσεβιτς τελείωσε την επίθεση, έγραψε το 13-15 και έδωσε την μεγάλη αυτή νίκη στην ομάδα του Βαλάντη Μαμάη.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Ερνάντες που 25 πόντους με τον Τζέντρικ να τον ακολουθεί με 16. Για τους ηττημένους ο Νίλσεν είχε 23, ο Γιάντσουκ 20, ο Ανδρεόπουλος 15 και ο Γκάσμαν 14.

ΤΑ ΣΕΤ: 2-3 (20-25, 22-25, 25-21, 25-21, 13-15)

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 9 άσους, 62 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων ενώ του ΠΑΟΚ από 2 άσους, 52 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 44 λάθη αντιπάλων

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 14 (8/14 επ., 1 άσος, 5 μπλοκ), Γιάντσουκ 20 (16/32 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ, 55% υπ. – 24% άριστες), Νίλσεν 23 (19/41 επ., 4 άσοι), Βουλκίδης 6 (4/9 επ., 2 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 15 (12/22 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 64% υπ. – 25% άριστες), Σπιρίτο 2 (2/4 επ.) / Χανδρινός (λ., 81% υπ. – 57% άριστες), Κασαμπαλής, Μανδηλάρης, Πρωτοψάλτης 1 (1/3 επ., 33% υπ. – 33% άριστες)

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμαής): Τζέντρικ 5 (4/9 επ., 1 μπλοκ), Κοκκινάκης 9 (8/17 επ., 1 μπλοκ, 48% υπ. – 13% άριστες), Κόλεφ 6 (3/4 επ., 3 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (2 μπλοκ), Ερνάντες 25 (24/41 επ., 1 μπλοκ), Κοβάτσεβιτς 16 (13/27 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 32% υπ. – 18% άριστες) / Μιχελάκης (λ., 42% υπ. – 8% άριστες), Τακουρίδης, Μούχλιας