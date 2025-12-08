Ο διεθνής Αμερικανός κεντρικός, Τζεφ Τζέντρικ έφτασε στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ και σε δηλώσεις του ανέφερε πως θέλει έναν τίτλο με τον «δικέφαλο του βορρά».

Η ενίσχυση του ΠΑΟΚ συνεχίζεται με τον «δικέφαλο του βορρά» να έχει στην διάθεσή του και τον διεθνή Αμερικανό κεντρικό, Τζεφ Τζέντρικ. Ο Τζέντρικ έφτασε στην Θεσσαλονίκη και στην συνέχεια πήγε στο Παλατάκι όπου τον υποδέχθηκαν ο Τιμ Μάνατζερ, Αχιλλέας Τζήκας, ο προπονητής, Βαλάντης Μαμαής, και όλοι οι συμπαίκτες του.

Ο Τζεφ Τζέντρικ ξεναγήθηκε σε όλους τους χώρους του PAOK Sports Arena, μένοντας εντυπωσιασμένος με την κεντρική σάλα του γηπέδου, αλλά και με τους εσωτερικούς χώρους.

Ο Αμερικανός ακραίος μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ ανέφερε πως θα ήθελε έναν τίτλο από την στιγμή που ο Σύλλογος κλείνει έναν αιώνα ζωής. Αναλυτικά επισήμανε:

- Τζεφ, καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη! Το σχόλιο σου για αυτή τη νέα πρόκληση με τη καινούρια σου ομάδα;

«Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Παρακολουθούσα τους πιο πρόσφατους αγώνες που έπαιξε η ομάδα και είμαι πραγματικά «φτιαγμένος» για να παίξω με αυτά τα παιδιά. Δείχνουν πολύ πάθος και ένταση στο παρκέ. Είμαι χαρούμενος που θα είμαι μέρος αυτής της ομάδας, και ανυπομονώ να αγωνιστώ μαζί τους και ελπίζω, να πανηγυρίσουμε τουλάχιστον ένα τρόπαιο στο τέλος της σεζόν».

- Ήρθες σε μια μοναδική χρονιά, όπου ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής. Είναι αυτό παραπάνω κίνητρο για να κάνεις πράγματα, να κερδίσεις τρόπαια, να πετύχεις περισσότερα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ;

«Το γεγονός ότι βρίσκομαι στην ομάδα την σεζόν συμπλήρωσης των 100 χρόνων του συλλόγου είναι τεράστιο. Ειδικά, αν μπορέσουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, θα είναι ακόμη καλύτερο συναίσθημα. Είμαι λοιπόν πραγματικά ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, και απλά ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να κερδίζουμε παιχνίδια και στο τέλος να κατακτήσουμε έναν τίτλο».

- Ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι που είπες “ναι” στον ΠΑΟΚ;

«Νομίζω η ατμόσφαιρα γύρω από την ομάδα, έπαιξε το μεγαλύτερο ρόλο για να αποφασίσω να γίνω μέλος της ομάδας. Έχω ακούσει ότι τα παιδιά εδώ είναι φοβερά. Επίσης, εκτίμησα γεγονός ότι η ομάδα μου επέτρεψε να ενταχθώ λίγο αργότερα στις υποχρεώσεις της. Πλέον, είμαι έτοιμος να σκύψω το κεφάλι, να δουλέψω σκληρά και να παλέψω ώστε να προσπεράσουμε κάθε αντίπαλο. Είμαι λοιπόν πάρα πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, και είμαι ευγνώμων στον σύλλογο και σε όλους τους οπαδούς που περίμεναν να έρθω… Είμαι εδώ τώρα, είμαι έτοιμος να κυριαρχήσω και να τα σαρώσουμε όλα φέτος».