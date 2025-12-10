Η Μπένετ πολυτιμότερη παίκτρια της 8ης αγωνιστικής

Η διαγώνια του Παναθηναϊκού, Χέιλι Μπένετ αναδείχθηκε πολυτιμότερη παίκτρια της 8ης αγωνιστικής στην Volley League Γυναικών.

Η Χέιλι Μπένετ είναι η MVP της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Volley League Γυναικών.

Η Αμερικανίδα διαγώνια ήταν από τις κορυφαίες του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι κορυφής απέναντι στον Ολυμπιακό, βοηθώντας τα μέγιστα την ομάδα της να πάρει τη νίκη με 3-1 σετ. Η Μπένετ πέτυχε 18 πόντους με 15/38 επιθέσεις και 3 μπλοκ.

«Είμαι περήφανη από τον τρόπο που παλέψαμε ως ομάδα, ειδικά όταν ήμασταν με τη πλάτη στο τοίχο. Παίξαμε εξαιρετικό βόλεϊ και ο κόσμος μας έδωσε απίστευτη ενέργεια. Η ατμόσφαιρα ήταν φανταστική και μας βοήθησε να πάρουμε αυτή τη σημαντική νίκη» σχολίασε η Χέιλι Μπένετ.

Η Χέιλι Μπένετ γεννήθηκε στις 2 Μαΐου 1998 στις Ηνωμένες Πολιτείες και έπαιξε βόλεϊ στο κολεγιακό πρωτάθλημα με το πανεπιστήμιο του Όρεγκον. Το 2020 μετακόμισε στην Γαλλία, όπου έκατσε μία πενταετία και αγωνίστηκε με την Λεβαλουά, την Νανσί και τη Ναντ. Μάλιστα πέρυσι ήταν η πρώτη σκόρερ του γαλλικού πρωταθλήματος.

Η κορυφαία επτάδα της 8ης αγωνιστικής

Διαγώνια: Haylie Lynn Bennett (Παναθηναϊκός Α.Ο.) 18π. (15/39 επ., 3 μπλοκ).

Πασαδόρος: Nina Stojiljkovic (Ζ.Α.Ο.Ν.) 5π. (1/2 επ., 4 μπλοκ).

Ακραίες: Σταματία Κυπαρίσση (Α.Ε.Κ.) 17π. (13/25 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 64% υπ. - 57% άριστες), Alli Cudworth (Ηλυσιακός Α.Ο.) 15π. (11/25 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 48% υπ. - 33% άριστες).

Κεντρικές: Ιωάννα Καρέλια (Πανιώνιος Betsson) 7π. (3/7 επ., 4 μπλοκ), Αθηνά Δημητριάδη (Α.Ο. Θήρας) 14π. (12/18 επ., 2 μπλοκ).

Λίμπερο: Γεωργίνα Αντωνακάκη (Παναθηναϊκός Α.Ο.), (λ, 41% υπ. - 18% άριστες).