O ΠΑΟΚ πήρε προβάδισμα πρόκρισης από τον Παφιακό

Παφιακός - ΠΑΟΚ 1-3: Βήμα πρόκρισης ο «Δικέφαλος» στο Challenge Cup
Ο ΠΑΟΚ, με την υποστήριξη των οπαδών του, νίκησε τον μαχητικό Παφιακό με 3-1 σετ στην Κύπρο κι απέχει δύο σετ από την πρόκριση του στη φάση των «16» στο Challenge Cup. Ο δεύτερος αγώνας θα γίνει στο PAOK Sports Arena στις 7 Ιανουαρίου 2026 (18:30).
Η ομάδα της Κύπρου ξεκίνησε πολύ καλά τον αγώνα, απέναντι στον ΠΑΟΚ με τον οποίο έκανε ντεμπούτο ο Τζεφ Τζέντρικ (εντυπωσιακός με 6 από τα 11 μπλοκ της ομάδας του), αλλά στα κρίσιμα σημεία μετά το 1-0 μίλησε η εμπειρία των ασπρόμαυρων.
Ο ΠΑΟΚ αιφνιδιάστηκε στην εκκίνηση του αγώνα και με τους γηπεδούχους να πιέζουν από τη γραμμή του σερβίς βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ (3-1, 6-2) για να ξεφύγει η Πάφος με 17-12. Εκεί τρία συνεχόμενα μπλοκ του Τζέντρικ επέτρεψαν στον ΠΑΟΚ να πλησιάσει σε 17-16 και να ισοφαρίσει σε 18-18, αλλά η ανατροπή έμεινε στη μέση. Η κυπριακή ομάδα ξέφυγε πάλι με 23-20 και έκλεισε το σετ στο 25-21 με άουτ του Μούχλια.
Ο Δικέφαλος αντέδρασε στο 2ο σετ, όπου ξέφυγε γρήγορα με 1-5 και 4-8, χωρίς όμως να κρατήσει τη διαφορά (7-8), αλλά ένα σταθερό προβάδισμα 1-2 πόντων (10-11, 13-15). Οι ασπρόμαυροι ξέφυγαν ξανά με 14-18 και 17-21, όμως η Πάφος επέστρεψε ξανά (20-21) και το ματς έγινε ντέρμπι. Μάλιστα στο 23-24 είχαν κόντρα ισοφάρισης, με το μπλοκ του Κόλεφ να κάνει το 1-1 για τον ΠΑΟΚ.
Ίδια εικόνα και στο γ' σετ με τον ΠΑΟΚ να παίρνει διαφορές στο σκορ (3-7), αλλά την Πάφο να απαντά (10-9, 12-15, 15-16), ωστόσο στο 20-22 με επιμέρους σκορ 1-3 ο Δικέφαλος έκανε το 1-2.
Μετά απ' αυτό ο ΠΑΟΚ πήρε εύκολα το πρώτο σετ καθώς προηγήθηκε 0-5, 7-13 και χωρίς να απειληθεί ποτέ έφτασε στο τελικό 16-25.
Ο δεύτερος αγώνας θα διεξαχθεί στις 7 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη και ο ΠΑΟΚ προκρίνεται με νίκη ή ακόμη και με ήττα 3-2.
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-4, 1612, 21-19, 25-21
2ο σετ: 4-8, 13-16, 17-21, 23-25
3ο σετ: 7-8, 14-16, 17-21, 21-25
4ο σετ: 4-8, 10-16, 13-21, 17-25
*Οι πόντοι του Παφιακού προήλθαν από 5 άσσους, 51 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ προήλθαν από 6 άσσους, 44 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 35 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 1-3 (25-21, 23-25, 21-25, 17-25) σε 111′
Παφιακός (Γιωργος Πλατρίτης): Μλεγκαρ΄χο 10 (9/26 επ., 1 μπλοκ, 47% υπ.-14% άριστες), Ντιζούθ 10 (7/14 επ., 3 μπλοκ), Ελευθερίου 21 (17/44 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Αράγια 4 (1/2 επ., 3 μπλοκ), Προδρόμου 8 (6/11 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ροντρίγκεζ 14 (10/4 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 59% υπ.-45% άριστες) / Κριστέσκι (λ, 32% υπ.-18% άριστες), Σωκράτους, Σαββίδης Αυγ. 1 (1/1 επ.).
Π.Α.Ο.Κ. (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 11 (5/11 επ., 6 μπλοκ), Κοκκινάκης 12 (8/19 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 68% υπ. – 63% άριστες), Κάρτεφ, Γαλιώτος 2 (1/32 επ., 1 μπλοκ), Ερνάντες 21 (18/34 επ., 3 άσσοι), Μούχλιας 2 (2/7 επ., 27% υπ. – 09% άριστες) / Μιχελάκης (λ, 37% υπ. – 30% άριστες), Κόλεφ 5 (3/6 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μπόνιας, Κοβάσεβιτς 8 (7/22 επ., 1 άσσος, 605 υπ.-20% άριστες)
