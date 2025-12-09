Οι παίκτες του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στην Πάφο και άφησαν λουλούδια στο μνήμα του Νάσου Κωνσταντίνου, που είχε χάσει τη ζωή του σε επίσκεψή του στην Τούμπα.

Οι παίκτες της ομάδας βόλεϊ του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο μνήμα του Νάσου Κωνσταντίνου κατά την παρουσία τους στην Πάφο για το CEV Challenge Cup. Συγκεκριμένα, ο τιμ μάνατζερ Αχιλλέας Τζήκας, ο προπονητής Βαλάντης Μαμάης, ο αρχηγός Γιάννης Τακουρίδης και ο Ιάσωνας Τέλιος θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του φιλάθλου του Δικεφάλου του Βορρά που είχε φύγει από τη ζωή το 2017.

Ο Νάσος Κωνσταντίνου ήταν μόλις 24 ετών όταν έχασε τη ζωή του, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά την αναχώρησή του από την Τούμπα. Είχε κάνει το ταξίδι από την Κύπρο για να παρακολουθήσει τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να επανέλθει, παραμένοντας για μέρες σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου, όπου και κατέληξε.

Ο ΠΑΟΚ συνοδευσε τη φωτογραφία από την επίσκεψη στον τάφο του με την εξής λεζάντα

«Στο πλαίσιο της παρουσίας της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του ΠΑΟΚ στην Πάφο, ο Τιμ Μάνατζερ, Αχιλλέας Τζήκας, ο προπονητής, Βαλάντης Μαμάης, ο αρχηγός, Γιάννης Τακουρίδης, και ο αθλητής, Ιάσωνας Τέλιος, βρέθηκαν στον τάφο του αδικοχαμένου φίλου του ΠΑΟΚ, Νάσου Κωνσταντίνου.

Η επίσκεψη αυτή δε στάθηκε μια τυπική υποχρέωση· ήταν μια στιγμή αληθινής καρδιάς, μνήμης και σεβασμού. Μια υπενθύμιση πως οι αξίες του ΠΑΟΚ δεν περιορίζονται στο γήπεδο, αλλά αγγίζουν βαθιά τον άνθρωπο, την ιστορία του, τις στιγμές που χάθηκαν και τις υποσχέσεις που μένουν.

Μπροστά στο μνημείο του Νάσου, τα λόγια μικραίνουν. Η σιωπή μεγαλώνει. Ο Νάσος δεν υπήρξε απλά ένας οπαδός∙ υπήρξε παιδί της ασπρόμαυρης οικογένειας, άνθρωπος που αγάπησε τον ΠΑΟΚ με καθαρή ψυχή και έφυγε αφήνοντας πίσω του πόνο, αλλά και μια διαχρονική υπενθύμιση: πως μερικές απώλειες δεν ξεχνιούνται.

ΝΑΣΟ ΖΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΠΑΟΚΤΣΗΣ!»