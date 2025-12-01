Με νέα ανακοίνωση επανήλθε ο Φλοίσβος, έπειτα από αυτή του Μίλωνα, στην οποία επισημαίνει πως η διαμαρτυρία του αφορούσε τα μέλη του ΔΣ και όχι του ΤΑΑ.

Μετά την απάντηση του Μίλωνα για τη διαμαρτυρία του Φλοίσβου όσον αφορά τη φιλοξενία στο "Κροίσος Πέρσης", η ομάδα του Φαλήρου εξέδωσε νέα ανακοίνωση, κάνοντας λίγο πιο συγκεκριμένα τα πράγματα όσον αφορά τα "τοξικά στοιχεία" που χαρακτήρισε.

Πιο συγκεκριμένα, κάνει λόγο για απαράδεκτη συμπεριφορά μελών του ΔΣ, τονίζοντας πως ο ΤΑΑ δεν έπρεπε να εμπλακεί στη συζήτηση. «Να ζητήσετε από τη… "μαμά του λόχου" να σας υποδείξει τους "πρωτεργάτες"» αναφέρουν συγκεκριμένα οι ιθύνοντες του Φλοίσβου, ξεκαθαρίζοντας πως οι σχέσεις τους με τα άτομα του ΤΑΑ είναι και θα παραμείνουν άριστες.

Η ανακοίνωση του Φλοίσβου

«Με μεγάλη μας έκπληξη διαβάσαμε την ανακοίνωση-απάντηση του ΤΑΑ ΑΟΝΣ Μίλων στην διαμαρτυρία μας για την απαράδεκτη συμπεριφορά κάποιων μελών του ΔΣ του ΑΟΝΣ Μίλων. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε αντίδραση από το ΔΣ του ερασιτέχνη, μέλη του οποίου άλλωστε ήταν οι πρωταγωνιστές αυτής της συμπεριφοράς και της απαράδεκτης φιλοξενίας στο κλειστό "Κροίσος Πέρσης" κι όχι από το ΤΑΑ, με τα στελέχη του οποίου διατηρούμε και θα συνεχίσουμε να διατηρούμε άριστες σχέσεις και αγαστή συνεργασία.

Θα θέλαμε, λοιπόν ν’ αναφέρουμε και πάλι ότι κακώς το ΤΑΑ ΑΟΝΣ Μίλων ανέλαβε την ευθύνη ν’ απαντήσει για λογαριασμό εκείνων που με τις πράξεις και τους χειρισμούς τους δεν τιμούν το σωματείο του ΑΟΝΣ Μίλων, αλλά αντιθέτως αμαυρώνουν την ιστορία του. Καλό θα είναι, βέβαια να ζητήσετε από τη… «μαμά του λόχου» - διότι αυτό είναι σε κάθε σωματείο ο ΑΣ – να σας υποδείξει τους «πρωτεργάτες» των συμπεριφορών και των απαράδεκτων χαρακτηρισμών με τους οποίους «αποχαιρέτησαν» στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, μετά το τέλος της μεταξύ μας αναμέτρησης στο πλαίσιο της Volley League, μέλη του ΑΟ ΦΛΟΙΣΒΟΣ Παλαιού Φαλήρου Members Paron, προκειμένου στο μέλλον να μην σας βάλουν και πάλι στη δύσκολη θέση ν’ απολογείστε εσείς για λογαριασμό άλλων.

Κι από την πλευρά μας σας ευχόμαστε καλή συνέχεα στην πορεία του συλλόγου.

Για τον ΑΟ ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Members Paron

Ο Πρόεδρος και το ΔΣ».

