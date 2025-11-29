Αμφίρροπο παιχνίδι στο πρώτο σετ, εύκολη επικράτηση στα άλλα δύο με τον ΠΑΟΚ να κάνει το 3-0 κόντρα στον Πανιώνιο πετυχαίνοντας την 3η συνεχόμενη νίκη του.

Tην τέταρτη νίκη του στη Volley League 2025-26 και τρίτη συνεχόμενη πανηγυρίζει ο ΠΑΟΚ μετά το 3-0 σετ επί του Πανιωνίου σε αναμέτρηση που έγινε στο PAOK Sports Arena για την 6η αγωνιστική. Ο Δικέφαλος μετά την ήττα του Ο.Φ.Η. πέρασε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 11 βαθμούς. Ο Πανιώνιος έμεινε στους 4 βαθμούς και στο πρώτο σετ έχασε μεγάλη ευκαιρία να το κατακτήσει.

Ουσιαστικά τα πάντα ή έστω τασ περισσότερα κρίθηκαν στο πρώτο σετ, εκεί όπου οι «κυανέρυθροι» προηγήθηκαν με 17-20, 20-22, 23-24, 24-25, 25-26 αλλά οι γηπεδούχοι με ασταμάτητο και σήμερα τον Ερνάντες πήραν το σετ και μετά με άνεση τα άλλα δύο.

Ο Ερνάντεζ είχε 22 πόντους και ο Κοκινάκης 10 πόντους. Ο Πανιώνιος είχε πρώτους σκόρερ τον Αντράντε και τον Μπούσα με 13 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Ισκάς, Τσάλεντζ ρέφερι: Θεμελής, Παρατηρητής: Αντωνούλης, Επόπτες: Σταυρίδου, Κοτσικάρη, Γραμματεία: Εμμανουηλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 13-16, 20-21, 28-26

2ο σετ: 8-7, 16-14, 21-17, 25-19

3ο σετ: 8-5, 16-12, 21-15, 25-18

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 5 άσσους, 45 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 3 άσσους, 34 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (28-26, 25-19, 25-18) σε 80'

Π.Α.Ο.Κ. (Βαλάντης Μαμάης): Κοκκινάκης 10 (10/24 επ., 56% υπ. - 44% άριστες), Κόλεφ 8 (4/8 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Γαλιώτος 3 (2/3 επ., 1 άσσος), Ερνάντεζ 22 (19/27 ε-π., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μούχλιας 9 (7/14 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 55% υπ. - 25% άριστες), Κάρτεφ 6 (3/8 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Μιχελάκης (λ, 68% υπ. - 32% άριστες), Τέλιος (λ), Τακουρίδης, Καρασαββίδης, Μπόνιας.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 12 (9/26 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Τίελ 2 (2/2 επ.), Αντράντε 13 (11/32 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 44% υπ. - 19% άριστες), Μπαρμπούνης 10 (9/19 επ., 1 μπλοκ, 53% υπ. - 47% άριστες), Δανιήλ 2 (0/7 επ., 2 μπλοκ), Μπάσης 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ) / Γκούζντα (λ, 48% υπ. - 21% άριστες), Γκρίλλας (λ), Δρογκάρης, Παλέντζας 1 (1/4 επ.).

Η γνώμη των πρωταγωνιστών

Ο Κουβανός διαγώνιος του ΠΑΟΚ Φερνάντο Ερνάντεζ δήλωσε: Οι συμπαίκτες μου με βοηθούν και ήταν ομαδική δουλειά η νίκη. Προπονούμαστε σκληρά κάθε μέρα. Τώρα έχουμε το Final 8 του Λιγκ Καπ, τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Το αντιμετωπίσαμε και ως προετοιμασία για το Λιγκ Καπ, γιατί παίζουμε απέναντι στον Μίλωνα, που παίζει πολύ καλά αυτή την περίοδο. Με τον Ούρος θα είμαστε σε άλλο επίπεδο. Τον ξέρω καλά, έχουμε παίξει πολλές φορές αντίπαλοι. Στο βόλεϊ το σημαντικό είναι η ομάδα, και αυτό πρέπει να είμαστε: ομάδα. Είδατε σήμερα ότι όλοι έπαιξαν τον ρόλο τους και πρέπει να συνεχίσουμε με αυτή την προσέγγιση. Εμείς οι παίκτες θέλουμε να δίνουμε θέαμα στον κόσμο και όλο και περισσότεροι παίκτες θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα».

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Βαλάντης Μαμάης δήλωσε: «Ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Το πρώτο σετ μπορούσε να πάει στον Πανιώνιο. Έχουμε δείξει ότι έχουμε ψυχολογία και ότι ακόμη και στο κακό σετ μπορούμε να το φέρουμε στα μέτρα μας. Έχουμε δείξει χαρακτήρα και αυτό είναι το σημαντικότερο. Στο πρώτο σετ αντιδράσαμε. Ο Μούχλιας μπήκε λίγο μουδιασμένος, αλλά παίζει και αυτός υπό πίεση, όπως όλοι. Το αφιερώνουμε στον Γιώργο Μιχελάκη που έγινε χθες πατέρας. Θέλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές σε όλους τους τίτλους. Καλύψαμε έδαφος στο πρωτάθλημα και μπαίνουμε τώρα στη μάχη του Λιγκ Καπ. Όλα τα ματς είναι τελικός».

Ο λίμπερο του ΠΑΟΚ Ιάσων Τέλιος : «Είναι η δεύτερή μου εμφάνιση και θέλω να το αφιερώσω στον πατέρα μου που τρέχει για μένα, με φέρνει στις προπονήσεις και με στηρίζει. Δεν υπάρχουν και πολλοί προπονητές που θα έβαζαν ένα παιδί 16 χρονών να παίξει στη Volley League και ευχαριστώ και τον κόουτς για την εμπιστοσύνη. Είμαστε μία ωραία παρέα, μία οικογένεια στην ομάδα και αγαπιόμαστε. Πηγαίνω και σχολείο, διαβάζω όσο προλαβαίνω και προσπαθώ να τα συνδυάσω».

Ο προπονητής του Πανιωνίου Αργύρης Ψάρρας δήλωσε: «Έπρεπε να χειριστούμε καλύτερα στο πρώτο σετ κάποιες φάσεις, ωστόσο κάναμε κάποια λάθη. Στη συνέχεια δεν πιέσαμε στο σερβίς όπως έπρεπε. Ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μία καλή ομάδα και μέσα στο γήπεδό της εάν της δώσεις την ευκαιρία θα σε νικήσει. Στα άλλα δύο σετ η ανωτερότητα του ΠΑΟΚ ήταν εμφανής και ηττηθήκαμε δίκαια. Στόχος μας είναι ξεκάθαρα η παραμονή, εμείς προσπαθούμε να χτίσουμε μια νοοτροπία ότι εκτός από ανταγωνιστικοί θα πρέπει να παίρνουμε και πόντους το κάνουμε με το σταγονόμετρο θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερους πόντους. Είμαστε καινούργιοι στην κατηγορία πρέπει να πιστέψουμε στις δυνατότητές μας, όπως φάνηκε στο πρώτο σετ όπου είχαμε δύο προσπάθειες για να το κατακτήσουμε. Δεν το καταφέραμε, ωστόσο συνεχίζουμε και είμαστε αισιόδοξοι».

Ο ακραίος του Πανιωνίου Σπύρος Μπαρμπούνης δήλωσε: «Είναι η πρώτη φορά που αγωνίζεται ο Πανιώνιος στη Volley League, ωστόσο έχουμε δείξει από τον πρώτο κιόλας αγώνα ό,τι είμαστε μια ομάδα που ανήκει στην πρώτη κατηγορία και έπρεπε να βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια. Παιχνίδι με το παιχνίδι βελτιωνόμαστε ραγδαία, στο πρώτο σετ ήμασταν κοντά στο σκορ, ο ΠΑΟΚ είναι μια έμπειρη ομάδα και στα πιο κρίσιμα σημεία ήταν πιο αποφασιστικός με αποτέλεσμα να πάρει και τη νίκη».