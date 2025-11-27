Κοβάσεβιτς: «Έχω την νοοτροπία του νικητή όπως και ο ΠΑΟΚ»

Ο Ούρος Κοβάσεβιτς μίλησε για τους λόγους που τον έκαναν να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ και στάθηκε στην νοοτροπία νικητή που έχει αυτός και η ομάδα.

Ο Ούρος Κοβάσεβιτς θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές που έχουν γίνει στην χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια, καθώς μιλάμε για έναν από τους καλύτερους εν' ενεργεία ακραίους στον κόσμο. Ο Σέρβος θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ και μιλώντας στην εκπομπή “Κόσμος των Σπορ” αναφέρθηκε στους λόγους που τον έκαναν να πει το ναι στους Θεσσαλονικείς.

Αναλυτικά ο Κοβάσεβιτς ανέφερε τα εξής:

Γιατί άργησε να επιλέξει ομάδα και τι ήταν αυτό που τον έκανε να διαλέξει τον ΠΑΟΚ: «Είχα σκοπό να πάρω ένα… διάλειμμα! Παίζω 18 χρόνια συνεχόμενα στο υψηλότερο επίπεδο, σε συλλόγους και εθνική Σερβίας και αυτό με έκανε να μην έχω τόσο χρόνο για μένα και την οικογένειά μου και αποφάσισα να κάνω αυτό το διάλειμμα.

Έπειτα όμως μου ήρθε η πρόταση του ΠΑΟΚ, από τον φίλο μου, τον Αχιλλέα Τζίκα (Team Manager), και ήταν μια πρόκληση για μένα, καθώς ο ΠΑΟΚ αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Μίλησα και με τον αδελφό μου, ο οποίος μου είπε τα καλύτερα για την Ελλάδα, είναι μια αδελφική χώρα, ως προς την Σερβία και μια χώρα κατάλληλη για να παίξεις βόλεϊ! Όλα τα παραπάνω μου κίνησαν το ενδιαφέρον και έτσι δέχτηκα την πρόταση του ΠΑΟΚ. Ρόλο στη μεταγραφή έπαιξε και ο Μενέλαος Κοκκινάκης!»

Για το γεγονός πως ο αδελφός του, Νίκολα Κοβάσεβιτς έπαιζε στον Άρη; «Ναι, αλλά ήταν στη Θεσσαλονίκη (γέλια)! Και μου είπε τα καλύτερα! Η καλύτερη πόλη!»

Για τις πρώτες εντυπώσεις για την πόλη και την ομάδα: «Η ομάδα είναι πολύ καλή, με υποδέχτηκαν πολύ όμορφα, γνωρίζω τον Κοκκινάκη καθώς είμαστε φίλοι αρκετά χρόνια. Όσο για την πόλη… Είναι τέλεια!»

Για τους στόχους του, με τον ΠΑΟΚ: «Γνωρίζω πως φέτος είναι τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Εγώ σαν αθλητής, σαν άνθρωπος έχω πάντα την νοοτροπία του να κερδίζω, όπως και έχω καταλάβει πως αυτή είναι και η νοοτροπία του συλλόγου».