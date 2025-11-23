Την πρώτη του νίκη στην φετινή Volley League πέτυχε ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου επικρατώντας με άνεση της Κηφισιάς με 3-0.

Με την άνετη νίκη του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου, που ήταν και η πρώτη του στην φετινή Volley League ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Κώστα Αρσενιάδη επικράτησε με 3-0 (25-19, 25-20, 25-23) της Κηφισιάς, σε ένα ματς που ουσιαστικά μόνο το τρίτο σετ είχε ενδιαφέρον, με τους γηπεδούχους να κυριαρχούν απόλυτα στα άλλα δύο.

Σπουδαία εμφάνιση έκανε ο Σέρβος πασαδόρος Άντρια Βιλιμάνοβιτς ο οποίος έκανε εξαιρετική εμφάνιση και προϊόντος της καλής υποδοχής βοήθησε τα μέγιστα ώστε οι επιθετικοί της ομάδας του να αγγίξουν το 54% στην υποδοχή έναντι 41% της Κηφισιάς.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Καραγιαννόπουλος, Παρατηρητής: Ιορδανίδης, Επόπτες: Τσεκούρας, Βέντρας, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-10, 21-13, 25-19

2ο σετ: 8-5, 16-13, 21-17, 25-20

3ο σετ: 8-5, 16-13, 21-19, 25-20

*Οι πόντοι του Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron προήλθαν: 2 άσσοι, 41 επιιθέσεις (54% αποτελεσματικότητα), 4 μπλοκ, 28 λάθη αντιπάλων και του Α.Ο.Π.Κηφισιάς οι πόντοι προήλθαν: 3 άσσοι, 33 επιιθέσεις (41% αποτελεσματικότητα), 6 μπλοκ, 20 λάθη αντιπάλων

Τα σετ: 3-0 (25-19, 25-20, 25-23) σε 84΄.

Α.Ο.ΦΛΟΙΣΒΟΣ MEMBERS PARON (Κώστας Αρσενιάδης): Κοβάρ 8 (8/17επ., 67%υπ., 50%αρ.), Χαραλαμπίδης 6 (4/8επ., 2 μπλοκ), Μελλές 3 (3/6επ.), Βαν Γκάρντερεν 7 (7/13επ., 47%υπ., 13%αρ.), Βιλιμάνοβιτς 8 (5/6επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος), Έγκλεσκαλνς 15 (14/26επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος) / Σωνάκης (λ. - 67%υπ., 17%αρ.).

Α.Ο.Π.ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 6 (5/16επ., 1 άσσος, 62%υπ., 50%αρ.), Σπυριούνης 9 (8/18επ., 1 μπλοκ), Στάνκοφ 4 (2/4επ., 2 μπλοκ), Ρανγκέλ 12 (9/12επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος), Φράγκος 7 (7/24επ., 58%υπ., 25%αρ.), Μπορίς Ματσιέι 4 (2/3επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος) / Φωλιάς (λ. - 42%υπ., 12%αρ.), Αχιλλεόπουλος (λ), Κονίδης, Σπηλιώτης, Τζάρας 0 (0/4).

Η γνώμη των πρωταγωνιστών

Ο πασαδόρος του Φλοίσβου Άντρια Βιλιμάνοβιτς δήλωσε: «Χρειαζόμασταν πάρα πολύ αυτή τη νίκη, είχαμε ένα πολύ δύσκολο ξεκίνημα με τέσσερα παιχνίδια εκτός έδρας που ήταν κάπως παράξενο, αλλά θέλουμε να πατήσουμε πάνω σ' αυτή τη νίκη και να συνεχίσουμε. Όταν όλοι παίζουν καλά πάντα ο πασαρόδος είναι ο MVP και το πιο σημαντικό πέρα από το προσωπικό μου βραβείο, είναι η νίκη για την ομάδα κι αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε».

Ο προπονητής του Α.Ο.Φλοίσβου Members Paron Κώστας Αρσενιάδης δήλωσε: «Σε κάθε παιχνίδι βγάζουμε καινούργια συμπεράσματα. Το ότι κάναμε την πρώτη μας νίκη είναι σημαντικό διότι παίζαμε καθαρά με την πλάτη στον τοίχο. Έχουμε ξεκινήσει άσχημα - δικαιολογημένα διότι δεν έχουμε παίξει καλά - απέναντι σε πολύ καλές ομάδες. Σήμερα ήταν το πρώτο μας παιχνίδι στην έδρα μας κόντρα σε' έναν πολύ σκληρό αντίπαλο, που δύσκολα τον κερδίζεις και το είδαμε και με τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να βάζουμε μέρα με τη μέρα κάτι στο παιχνίδι μας μία μικρή βελτίωση. Κάτι κάνουμε ακόμη θέλουμε πολύ δρόμο, το ότι κερδίσαμε με 3-0 και κάναμε την πρώτη μας νίκη είναι σημαντικό και συνεχίζουμε την προσπάθεια. Η περσινή πορεία δε μπορεί να επαναληφθεί. Ας μην την συγκρίνουμε κι ας μην την βάζουμε στο τραπέζι καθόλου. Απλά έγινε... Όποτε σκεφτόμαστε την περσινή πορεία κάνουμε λάθος. Η φετινή χρονιά έχει μόνο καλές ομάδες κι όλες έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες και θα υπάρχει τρομερός ανταγωνισμός για οποιαδήποτε θέση. Αυτό μας κάνει - και το γνωρίζουμε - ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο, το 'χουμε νιώσει, το αναγνωρίζουμε και πρέπει να δουλέψουμε».

O προπονητής του Α.Ο.Π. Κηφισιάς Νίκος Ζαλμάς δήλωσε: «Το έχω ξαναπεί, προβλήματα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Οι τραυματισμοί μας είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά.. Αν χάναμε στην "κόψη του ξυραφιού" θα ξέραμε ότι μας φταίει μόνο αυτό. Δυστυχώς όμως αρχίζουμε και υστερούμε σε τομείς που είχαμε φτιάξει και δομήσει τόσο καιρό. Σήμερα ήμασταν πολύ κακοί στην επίθεση κάνοντας πολλά λάθη.

Αργήσαμε πολύ να μπούμε στις απαιτήσεις ενός δύσκολου παιχνιδιού. Έχω περισσότερες απαιτήσεις από τους παίκτες μου. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες άμεσες λύσεις στην ομάδα. Είμαστε εδώ για να φτιάξουμε κάποια πράγματα. Κοιτάζουμε την ενίσχυσή μας, όμως ο καθένας μέσα στο γήπεδο θα πρέπει να κάνει το κάτι παραπάνω για να καλύπτει τις αδυναμίες που υπάρχουν λόγω των απουσιών».

Το λίμπερο του Α.Ο.Π. Κηφισιάς Γιάννης Αχιλλεόπουλος είπε: «Αρχικά να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Φλοίσβου για τη νίκη της. Δυστυχώς αργήσαμε να μπούμε στο παιχνίδι και παλέψαμε μόνο στο 3ο σετ. Στα δύο πρώτα σετ κάναμε πολλά λάθη Είχαμε πρόβλημα στην ανάπτυξη. Ασφαλώς και η απουσια του διαγώνιου μας είναι σημαντική όμως οφείλουμε να βελτιωθούμε ενόψει της συνέχειας».

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Πανιώνιος – ΟΦΗ 2-3 (25-19, 20-25, 25-13, 22-25, 12-15)

ΠΑΟΚ – Καλαμάτα 3-0 (25-22, 25-22, 25-17)

Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου 3-0 (25-21, 25-23, 25-18)

Παναθηναϊκός – Μίλωνας 1-3 (25-22, 22-25, 24-26, 18-25)

Φλοίσβος – Κηφισιά 3-0 (25-19, 25-20, 25-23)

Η βαθμολογία

1. Μίλωνας 14

2. Παναθηναϊκός 12

3. ΟΦΗ 9

4. ΠΑΟΚ 8

5. Ολυμπιακός 7*

6. Καλαμάτα 6

7. Φοίνικας Σύρου 6

8. Πανιώνιος 4

9. Φλοίσβος 3

10. Κηφισιά 3

*Ολυμπιακός και Φλοίσβος έχουν παιχνίδι λιγότερο.

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής:

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

Κηφισιά – Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ – Πανιώνιος

Καλαμάτα – Φοίνικας Σύρου

ΑΟΝΣ Μίλων – Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου