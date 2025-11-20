Κοβάσεβιτς: «Χαρούμενος που ήρθα στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, θα είναι συναρπαστική χρονιά»

Ο Ούρος Κοβάσεβιτς στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωσή του από τον ΠΑΟΚ ανέφερε πώς είναι χαρούμενος που θα βρίσκεται στην ομάδα στα 100 χρόνια της και πως περιμένει μια συναρπαστική χρονιά.

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές όχι μόνο της ομάδας, αλλά συνολικά του ελληνικού βόλεϊ. Ο λόγος φυσικά για τον Ούρος Κοβάσεβιτς. Ο σπουδαίος Σέρβος ακραίος μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα του Ερασιτέχνη ανέφερε τα εξής:

– Ποια είναι τα πρώτα σου συναισθήματα από την ένταξή σου στον ΠΑΟΚ;

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέρος της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ και ελπίζω η σεζόν να είναι επιτυχημένη. Αυτός είναι ο στόχος μου, και σίγουρα και της ομάδας. Φαίνεται ότι θα είναι μια μεγάλη σεζόν».

– Πώς βιώνεις το γεγονός ότι ήρθες στον ΠΑΟΚ στη χρονιά των 100 χρόνων του Συλλόγου;

«Γνωρίζω ότι είναι τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ και φυσικά είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους σε Ελλάδα και Ευρώπη, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι στην ομάδα στα 100 της χρόνια. Θα είναι μια πολύ συναρπαστική χρονιά και είμαι πολύ ευτυχισμένος».

– Ποιοι είναι οι στόχοι σου για τη σεζόν και πώς βλέπεις το ελληνικό πρωτάθλημα;

«Ο στόχος είναι να παίζουμε δυνατά για τους φιλάθλους, να παίζουμε δυνατά για τον σύλλογο και να πετύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους στόχους. Δεν έχω ξαναπαίξει στην Ελλάδα και δεν ξέρω πώς είναι το πρωτάθλημα, αλλά ελπίζω να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της σεζόν».

– Ποια είναι η προσωπική σου φιλοσοφία ως επαγγελματίας βολεϊμπολίστας;

«Ο προσωπικός μου στόχος είναι πάντα να νικάμε. Πρώτα απ’ όλα να κερδίζουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Αλλά σε κάθε σύλλογο που έχω υπάρξει, ήταν πάντα ο ίδιος στόχος. Ο στόχος δεν αλλάζει. Αν είσαι επαγγελματίας και είσαι νικητής, ο στόχος δεν μπορεί να αλλάξει».

– Ποιες είναι οι πρώτες σου εντυπώσεις από τη Θεσσαλονίκη;

«Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, είναι μια πολύ όμορφη πόλη, με ζεστούς και φιλόξενους ανθρώπους. Με είχε ήδη ενημερώσει ο αδερφός μου για το πώς είναι να μένεις στη Θεσσαλονίκη, και είμαι ανυπόμονος για να το ανακαλύψω και μόνος».