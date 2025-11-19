Ξεχωρίζει το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Μίλωνα στην 5η αγωνιστική

Με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Μίλωνα, των δύο μοναδικών αήττητων ομάδων, να ξεχωρίζει, έγινε από την ΕΣΑΠ γνωστό το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Volley League.

Χωρίς αμφιβολία η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Μίλωνα, των δύο μοναδικών ομάδων που μετά τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές δεν έχουν γνωρίσει την ήττα, να ξεχωρίζει, έγινε γνωστό από την ΕΣΑΠ το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Volley League Ανδρών. Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Volley League 2025-26: Το πρόγραμμα, οι διαιτητές και η TV της 5ης αγωνιστικής:

Volley League - 5η αγωνιστική

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» Νέα Σμύρνη, 16.30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. - Ο.Φ.Η.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Πρέντζας, Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Οσιπίδης, Σαμοθράκης, Γραμματεία: Μισιάκα.

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena Θεσσαλονίκη, 17.00 (Live Streaming ESAP TV): Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea

Διαιτητές: Αβραμίδης, Μαυρίδης Γ., Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Επόπτες: Βασδέκης, Μακρίδης, Γραμματεία: Κουμπλή.

Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 17.30 (ΕΡΤ Sports): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Διαιτητές: Δανιηλίδου, Γεωργιάδης Στ., Παρατηρητής: Μουλά Λ., Επόπτες: Νικολάου, Παπαγιαννόπουλος, Γραμματεία: Καπουράνη.

Γυμναστήριο Μετς, 20.30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Νικάκης, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Γεώργας, Μουζακίτη, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν» Π. Φάληρο, 19.00 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron - Α.Ο.Π. Κηφισιάς

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Καραγιαννόπουλος, Παρατηρητής: Ιορδανίδης, Επόπτες: Τσεκούρας, Βέντρας, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.