Φοίνικας Σύρου: «Σεβόμαστε τους διαιτητές, αλλά να υπάρχει και αναγνώριση των λαθών τους»

Ο Φοίνικας Σύρου με ανακοίνωσή του αναφέρθηκε σε μια φάση του αγώνα με τον Παναθηναϊκό τονίζοντας πως ήταν ένα μεγάλο λάθος της διαιτησίας, την οποία ωστόσο σέβεται χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν θα λέει τα λάθη που γίνονται.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Φοίνικα Σύρου έχει ως εξής: «Με αφορμή την ολοκλήρωση των πρώτων τεσσάρων αγωνιστικών της Volley League, το ΤΑΑ Φοίνικας Σύρου θέλει να προχωρήσει σε ορισμένες διευκρινίσεις ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεων του.

Αποδεικνύεται και στην πράξη πως το φετινό πρωτάθλημα είναι ένα από τα πιο ανταγωνιστικά των τελευταίων ετών και κάθε βαθμός μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην έκβαση της σεζόν κάθε ομάδας.

Ως ένα από τα πιο ιστορικά σωματεία της επαρχίας με επιτυχίες και διαχρονική παρουσία στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού βόλεϊ, ο Φοίνικας αναγνωρίζει πως ανθρώπινα λάθη συμβαίνουν από τους διαιτητές, για αυτό και τους αντιμετωπίζουμε πάντα με απόλυτο σεβασμό στο έργο τους.

Παράλληλα, όμως, κρίνουμε αναγκαίο να επιστήσουμε προσοχή για φάσεις μέσα σε έναν αγώνα που είναι ξεκάθαρες και ενδεχομένως ένα σοβαρό λάθος να κρίνει έναν βαθμό και μια αναμέτρηση, τα σετ της οποίας κρίνονται στις λεπτομέρειες.

Ένα από τα πιο ενδεικτικά παραδείγματα είναι η φάση του 10-8 στο τρίτο σετ του αγώνα μας με τον Παναθηναϊκό, όταν μια άστοχη επίθεση του Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου δόθηκε μπλοκ άουτ με την μπάλα να ακουμπάει την ταινία του φιλέ και να βγαίνει εκτός χωρίς την παραμικρή επαφή με παίκτη μας, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που παρατίθεται.

Έτσι, το σκορ αντί να γίνει 10-9 έγινε 12-8 καθώς δόθηκε και κόκκινη κάρτα στον προπονητή μας για τις - δικαιολογημένες - διαμαρτυρίες του.

Προς αποφυγή τυχόν παρεξηγήσεων και παρερμηνειών, δεν αναφέρουμε ότι η εν λόγω αναμέτρηση κρίθηκε λόγω αυτής της φάσης, αφού ο πρωταθλητής Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος και αποτελεσματικός στα κρίσιμα σημεία, δείχνοντας την ποιότητά του.

Ωστόσο, βλέποντας διάφορες περιπτώσεις σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, ζητάμε πρωτίστως αναγνώριση των όποιων λαθών και όχι διάθεση “τιμωρίας” για διεκδίκηση του δίκαιου.

Είναι δεδομένο πως ο Φοίνικας θα συνεχίσει να εργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για τη βελτίωση και την περαιτέρω αναβάθμιση του αθλήματος, πάντα με σεβασμό σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΕΣΑΠ, ΚΕΔ, ΕΟΠΕ) και για αυτόν τον λόγο επισημαίνουμε νωρίς κάποιους προβληματισμούς μας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΑΑ ΦΟΙΝΙΚΑ ΣΥΡΟΥ