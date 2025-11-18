Στη Θεσσαλονίκη κατέφθασε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ στο βόλεϊ ανδρών, Ούρος Κοβάτσεβιτς...

Στη διάθεση της ομάδα βόλεϊ ανδρών του ΠΑΟΚ τίθεται από το απόγευμα της Τρίτης (18/11) ο Ούρος Κοβάτσεβιτς. Ο Σέρβος ακραίος αφίχθη στη Θεσσαλονίκη και έβγαλε φωτογραφίες στο PAOK Sports Arena, ποζάροντας με το κασκόλ της ομάδας.

Ο 32χρονος άσος ανακοινώθηκε στα μέσα της περασμένης εβδομάδας και το απόγευμα της Τρίτης (18/11) είχε την πρώτη γνωριμία με τους ανθρώπους της ομάδας. Στο PAOK Sports Arena των υποδέχθηκαν ο Team Manager, Αχιλλέας Τζήκας, ο προπονητής, Βαλάντης Μαμαής, και οι δύο αρχηγοί, Γιάννης Τακουρίδης και Μενέλαος Κοκκινάκης.

Την Τετάρτη (19/11) ο Ούρος Κοβάσεβιρς πρόκειται να γνωρίσει τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, μιας και η ομάδα είχε ρεπό. Ακόμη δεν είναι γνωστό το αν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο σαββατιάτικο ματς με την Καλαμάτα για το πρωτάθλημα, καθώς οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν την έκδοση του δελτίου του.

Η σχετική ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Στην Θεσσαλονίκη έφτασε το απόγευμα της Τρίτης 18 Νοεμβρίου, ο Σέρβος ακραίος της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του ΠΑΟΚ, Ούρος Κοβάσεβιτς.

Ο Σέρβος ακραίος βρέθηκε στο PAOK Sports Arena, εκεί όπου τον υποδέχτηκαν ο Τιμ Μάνατζερ, Αχιλλέας Τζήκας, ο προπονητής, Βαλάντης Μαμαής, και οι δύο αρχηγοί, Γιάννης Τακουρίδης και Μενέλαος Κοκκινάκης.

Ο Ούρος Κοβάσεβιτς ξεναγήθηκε σε όλους τους χώρους του PAOK Sports Arena, μένοντας εντυπωσιασμένος με την κεντρική σάλα του γηπέδου, αλλά και με τους εσωτερικούς χώρους.

Καλώς ήρθες στην Θεσσαλονίκη, Ούρος!».