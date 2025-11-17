Μεγάλο ντέρμπι στο Ηράκλειο με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί με 3-2 του ΟΦΗ πετυχαίνοντας την δεύτερη νίκη του στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της Volley League. Κομβικός ο Ερνάντες ειδικά στο 4ο σετ.

Με ένα αμφίρροπο και πολύ δυνατό παιχνίδι ολοκληρώθηκε και η 4η αγωνιστική στην Volley League Ανδρών. Στο Ηράκλειο ο ΟΦΗ και ο ΠΑΟΚ χρειάστηκαν πέντε σετ για να λύσουν τις διαφορές τους, με τους Θεσσαλονικείς να επικρατούν με 3-2 (25-18, 20-25, 25-18, 24-26, 9-15) πετυχαίνοντας την δεύτερη νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα.

Με το δίποντο αυτό ο ΠΑΟΚ έφτασε τους 5 πόντους και ανέβηκε στην 6η θέση αφήνοντας έβδομο τον Ολυμπιακό που έχει 4 αλλά και ένα ματς λιγότερο. Οι Κρητικοί από την πλευρά τους με τον πόντο αυτό έφτασαν τους 7 και ανέβηκαν στην 3η θέση αφήνοντας στην 4η την Καλαμάτα.

Στα του αγώνα τα πρώτα τρία σετ τα πήραν εύκολα οι ομάδες που τα πήραν, με τους γηπεδούχους να κατακτούν το πρώτο και το τρίτο και τους φιλοξενούμενος το δεύτερο χωρίς κάποιο να είναι ντέρμπι. Έτσι φτάσαμε στο 4ο όπου θα λέγαμε πως κρίθηκαν πολλά.

Ένα σετ γεμάτα σερί με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με 6-8 και 13-15 και τους γηπεδούχους να κάνουν το 18-15 και να δείχνουν έτοιμοι για το 3-1. Ο «δικέφαλος του βορρά» όμως αντέδρασε και με ένα 4-0 προηγήθηκε με 18-19 και μετά έκανε το 19-22. Οι Κρητικοί από την δική τους πλευρά δεν παρέδωσαν τα όπλα και έφτασαν να ισοφαρίσουν σε 24-24 με φοβερό μπλοκ του Βαϊόπουλου στον Ερνάντες. Ο Κουβανός διαγώνιος όμως με δύο μεγάλες επιθέσεις έκανε το 24-26 και έστειλε το ματς στο τάι μπρέικ.

Ένα τάι μπρέικ στο οποίο ο ΠΑΟΚ μπήκε από την αρχή πιο δυνατά και κατάφερε να πάρει τη νίκη με τον ΟΦΗ να μην μπορεί σε κρίσιμα σημεία να πάρει τους πόντους που θα ήθελε για να μπει και πάλι στο ματς. Έτσι έγινε εύκολα το 9-15 με τον «δικέφαλο του βορρά» να παίρνει το δίποντο και τους Ηρακλειώτες τον πόντο.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Καραπουλάκης, Παρατηρητής: Κοκοτσάκης, Επόπτες: Πρώιος, Ξηρουχάκης, Γραμματεία: Παπαδάκη Ανθ..

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-12, 21-15, 25-18

2ο σετ: 6-8, 12-16, 16-21, 20-25

3ο σετ: 8-4, 16-13, 21-16, 25-18

4ο σετ: 8-7, 16-15, 19-21, 24-26

5ο σετ: 4-5, 7-10, 9-12, 9-15

*Οι πόντοι του ΟΦΗ προήλθαν από 4 άσσους, 52 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 39 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ προήλθαν από 6 άσσους, 60 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-3 (25-18, 20-25, 25-18, 24-26, 09-15) σε 128'

Ο.Φ.Η. (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 5 (5/13 επ., 30% υπ. - 10% άριστες), Στρουγκάρεβιτς, Μολίνα 18 (14/28 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 61% υπ. - 28% άριστες), Μιχάλοβιτς 19 (18/33 επ., 1 άσσος), Βαϊόπουλος 5 (3/10 επ., 2 μπλοκ), Μίτιτς 10 (5/5 επ., 5 μπλοκ) / Συναδινός (λ, 44% υπ. - 15% άριστες), Ρουμελιωτάκης 5 (5/7 επ., 62% υπ. - 50% άριστες), Καφαντάρης, Σταθέλος 2 (2/3 επ.).

Π.Α.Ο.Κ. (Βαλάντης Μαμάης): Κοκκινάκης 11 (10/27 επ., 1 μπλοκ, 64% υπ. - 41% άριστες), Κόλεφ 13 (9/11 επ., 4 μπλοκ), Γαλιώτος 9 (6/9 επ., 3 άσσοι), Ερνάντες 27 (24/46 επ., 3 άσσοι), Μούχλιας 4 (4/10 επ., 55% υπ. - 21% άριστες), Κάρτεφ 8 (7/12 επ., 1 μπλοκ) / Μιχελάκης (λ, 53% υπ. - 32% άριστες), Παπανικολάου, Τακουρίδης, Καρασαββίδης, Μπόνιας.

Η γνώμη των πρωταγωνιστών

O μεγάλος πρωταγωνιστής του ΠΑΟΚ Φερνάντο Ερνάντεζ δήλωσε: «Το βόλεϊ ξεκινάει να έχει περισσότερη προβολή στην Ελλάδα γιατί είναι ένα εκπληκτικό άθλημα και πιστεύω ότι ο κόσμος αρχίζει το καταλαβαίνει. Πολλοί καλοί παίκτες από όλο τον κόσμο έρχονται να παίξουν εδώ, οπότε είναι πολύ ωραίο. Είναι μία χώρα που αγαπώ πολύ, όλοι το ξέρουν. Είναι η τρίτη μου χρονιά και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέρος του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο αγώνας ήταν πολύ δύσκολος γιατί ερχόμασταν από δύο ήττες. Όλοι περιμένουν αυτή η ομάδα να έχει πάντα επιτυχία. Είναι φυσιολογική η πίεση! Πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά πιστεύω πως σήμερα όλοι ήταν συγκεντρωμένοι, γιατί ήταν πολύ δύσκολο να ανατρέψουμε το 2-1 και στο τέλος καταφέραμε να κερδίσουμε. Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη στον πρόεδρο και στο τεχνικό επιτελείο, γιατί όλοι τους είναι μέρος αυτής της μεγάλης επιτυχίας. Είμαι πολύ χαρούμενος και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι!».

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Βαλάντης Μαμάης που έκανε το ντεμπούτο του ως Α προπονητής είπε: «Η σημερινή νίκη ήρθε μετά από μια δύσκολη και μεγάλη εβδομάδα, στην οποία είχαμε την αλλαγή του προπονητή και δύο πολύ άσχημα αποτελέσματα, καθώς και τραυματισμούς, όπως του Τόρες. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι ο Ερνάντεζ, παρά την ενόχληση στην γάμπα που είχε τις προηγούμενες ημέρες, σήμερα έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση. Το σημερινό 2-3 μπορεί να μας βοηθήσει, καθώς ήμασταν σε μια δύσκολη έδρα με μια πολύ καλή ομάδα. Από το 2-1 ανταποκρίθηκαν όλα τα παιδιά, έδωσαν την ψυχή τους και πιστεύω ότι ήταν μια σπουδαία νίκη βάσει της κατάστασης που ήμασταν! Σίγουρα, όταν παίζεις στον ΠΑΟΚ, δεν πρέπει να χάνεις, αλλά η ομάδα έδειξε χαρακτήρα. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο μας!».

VOLLEY LEAGUE 2025-26

4η αγωνιστική

Παρασκευή 14 Νοέμβριος 2025

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. 3-1 (25-20, 20-25, 25-19, 25-22)

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron 3-0 (25-22, 25-23, 25-21)

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Παναθηναϊκός Α.Ο. 1-3 (25-21, 17-25, 21-25, 11-25)

Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ 3-2 (21-25, 17-25, 25-23, 25-23, 15-12)

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Ο.Φ.Η. – Π.Α.Ο.Κ. 2-3 (25-18, 20-25, 25-18, 24-26, 09-15)

Η βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 12

2. Μίλωνας 11

3. ΟΦΗ 7

4. Καλαμάτα 6

5. Φοίνικας Σύρου 6

6. ΠΑΟΚ 5

7. Ολυμπιακός 4

8. Πανιώνιος 3

9. Κηφισιά 3

10. Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου 0