Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί ο Γιόσκο Μιλενκόσκι με τον «δικέφαλο του βορρά» να ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας με τον προπονητή από τη Βόρεια Μακεδονία.

Το κακό ξεκίνημα με δύο ήττες στα τρία πρώτα παιχνίδια ήταν η σταγόνα που φαίνεται πως ξεχείλισε το ποτήρι με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να ανακοινώνουν το τέλος της συνεργασίας τους με τον Γιόσκο Μιλενκόσκι.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Το ΤΑΑ ΠΑΟΚ, ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση συνεργασίας με τον μέχρι πρότινος προπονητή της ομάδας, Γιόσκο Μιλενκόσκι.

Στην διαδρομή του από το 2022 έως και σήμερα, ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε με τον Γιόσκο Μιλενκόσκι ένα Κύπελλο Ελλάδος και ένα Σούπερ Καπ, και τον ευχαριστεί ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες του στην ομάδα μας όλα αυτά τα χρόνια.

Ευχόμαστε στον Γιόσκο Μιλενκόσκι καλή σταδιοδρομία σε ό,τι και αν κάνει στη ζωή του.

Την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος συνεργάτης του Γιόσκο Μιλενκόσκι, Βαλάντης Μαμαής, επικεφαλής του προπονητικού τιμ για το επόμενο διάστημα».