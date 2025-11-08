Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Φοίνικα Σύρου και συνεχίζει με το απόλυτο στη Volley League

Ο Παναθηναϊκός δεν χρειάστηκε να ανεβάσει στροφές για να νικήσει με 3-0 τον Φοίνικα Σύρου για 3η αγωνιστική της Volley League.

Με ροτέισον και MVP τον Μανδηλάρη ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 σετ επί του Φοίνικα Σύρου και συνέχισε με το απόλυτο στην 3η αγωνιστική της Volley League.



Οι «πράσινοι» έκαναν συντήρηση δυνάμεων για τη δύσκολη συνέχεια. Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος έδωσε χρόνο σε όλους τους αθλητές του ρόστερ. Ξεκίνησε με βασικό κεντρικό τον Φιλίπ Σαβόφσκι στη θέση του Βουλκίδη ο οποίος ξεκίνησε βασικός μόνο στο 3ο σετ. Βασικός ξεκίνησε στο 3ο σετ και ο Κασαμπαλής στη θέση του Σπίριτο.

Ο Φοίνικας πάλεψε για το σετ που θα τον κρατούσε στον αγώνα, πίεσε για να το κατακτήσει - ιδιαίτερα στο 2ο σετ - αλλά δεν τα κατάφερε. Είχε πρώτο σκόρερ τον Τρούχτσεφ με 11 πόντους. Είναι αξιοσημείωτο πως ο Φοίνικας δεν κατάφερε να πάρει κάποιον άσσο, δείγμα πως η υποδοχή του Πνααθηναϊκού κατάφερε να διαχειριστεί σωστά την πίεση.

Διαιτητές: Πρέντζας, Μουλά Ειρ., Παρατηρητής: Πολίτης, Επόπτες: Σπίγγου, Γεώργας, Γραμματεία: Καρατζογλίδου

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 16-14, 21-19, 25-23

2ο σετ: 7-8, 14-16, 19-21, 26-24

3ο σετ: 8-6, 16-11, 21-16, 25-20

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού Α.Ο. προήλθαν από 11 άσσοι, 32 επιθέσεις (47%), 6 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων και του Α.Ο.Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 0 άσσοι, 29 επιθέσεις (46%), 9 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-23, 26-24, 25-20) σε 98'

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 9π., (3/7επ., 2 μπλοκ, 4 άσσοι), Νίλσεν 5 (1/15επ., 4 άσσοι), Ανδρεόπουλος 10 (8/15επ., 2 άσσοι, 55%υπ., 25%αρ.), Σαβόβσκι 4 (4/5επ.), Σπίριτο 2 (1/2επ., 1 άσσος), Πρωτοψάλτης 7 (7/15επ., 62%υπ., 25%αρ.) / Χανδρινός (λ. – 50%υπ, 22%αρ.), Κασαμπαλής, Βουλκίδης 4 (1/1επ., 3 μπλοκ), Μανδηλάρης 8 (7/8επ., 1 μπλοκ).

Α.Ο.ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Θάνος Τερζής): Νεβό 2 (1/1επ., 1 μπλοκ), Μικελούτσι 7 (4/7επ., 3 μπλοκ), Αναγνώστου 2 (1/2επ., 1 μπλοκ), Τρούχτσεφ 11 (9/15επ., 2 μπλοκ, 39%υπ., 11%αρ.), Κωστόπουλος 6 (6/13επ., 33%υπ., 13%αρ.), Βαν ντε Ντρις 9 (8/25επ., 1 μπλοκ) / Μπουράκης (λ. – 27%υπ., 13%αρ.), Μήλης, Σαλταφερίδης 1 (1 μπλοκ) / Μπουράκης (λ. - 27%υπ., 13%αρ.), Σαλταφερίδης, Μίλης.

Πρώτη νίκη για τον ΟΦΗ με σούπερ Μιχαΐλοβιτς

O OΦΗ είχε την ουσία, πιεστικό σερβίς και αποτελεσματική κόντρα επίθεση και νίκησε με 3-0 σετ τον Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea για την 3η αγωνιστική της Volley League.

Με MVP τον Ματέι Μιχαΐλοβιτς η ομάδα του Γιάννη Καλμαζίδη εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τα λάθη της ομάδας της Μεσσηνίας και πήρε το τρίποντο. Πρώτοι σκόρερ ήταν ο Μιχαΐλοβιτς και ο Μολίνα με 15 και 14 πόντους αντίστοιχα.

Η Καλαμάτα 80 πλήρωσε ακριβά τα εύκολα λάθη ειδικά στο φινάλε των δύο πρώτων σετ. Ο Μάρκου με 24 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους Καλαματιανούς και από εκεί και πέρα δεν υπήρχε κάποιος να τον ακολουθήσει επιθετικά.

Διαιτητές: Βουδούρης, Τραχαλάκη, Παρατηρητής: Κοκοτσάκης, Επόπτες: Πετροπούλου, Ξηρουχάκης, Γραμματεία: Παπαδάκη

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-14, 21-20, 25-23

2ο σετ: 7-8, 16-15, 21-20, 25-22

3ο σετ: 8-6, 16-12, 21-17, 25-22

*Οι πόντοι του Ο.Φ.Η. προήλθαν από 6 άσσους, 40 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και της Καλαμάτας 80 προήλθαν από 4 άσσους, 40 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-23, 25-22, 25-22) σε 91'

Ο.Φ.Η. (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 10 (7/10 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 56% υπ. - 28% άριστες), Στρουγκάρεβιτς 5 (4/5 επ., 1 μπλοκ), Μολίνα 14 (12/23 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 82% υπ. - 45% άριστες), Μιχάλοβιτς 15 (13/18 επ., 2 άσσοι), Βαϊόπουλος 3 (2/8 επ., 1 μπλοκ), Μίτιτς 3 (2/3 επ., 1 άσσος) / Συναδινός (λ, 91% υπ. - 59% άριστες), Βλαχόπουλος.

Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 1 (1 μπλοκ), Γκόραλιτς 1 (1/4 επ.), Μάρκου 24 (19/34 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Λίσον 9 (7/11 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 60% υπ. - 40% άριστες), Κοβάτσεβιτς 7 (7/10 επ., 33% υπ. - 8% άριστες), Χόρβαθ 5 (5/13 επ., 56% υπ. - 33% άριστες) / Ντάκουρης (λ, 38% υπ. - 31% άριστες), Καούνης (λ), Δαλακούρας, Πετσιάς, Μανωλάκης 1 (1/2 επ.), Παύλου.