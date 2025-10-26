Μαχητικός ο Πανιώνιος, αλλά πιο ουσιαστικός ο Ολυμπιακός που ξεκίνησε με νίκη

Σε ένα ιστορικό για τον Πανιώνιο παιχνίδι, καθώς ήταν το πρώτο του στην Volley League, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-0 με τους νεοφώτιστους να το παλεύουν και με το παραπάνω στα δύο από τα τρία σετ.

Ιστορικό παιχνίδι για τον Πανιώνιο με τους «κυανέρυθρους» να παίζουν για πρώτη φορά στην Volley League κόντρα στον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες δεν... χαρίστηκαν στους νεοφώτιστους και επικράτησαν με 3-0 (24-26, 17-25, 22-25) σε ένα παιχνίδι που στα δύο από τα τρία σετ ήταν μεγαλύτερο ντέρμπι από όσο ίσως θα περίμεναν πολλοί.

Και ήταν μεγάλο ντέρμπι γιατί οι γηπεδούχοι στο σημαντικό αυτό παιχνίδι προσπάθησαν και με το παραπάνω και ειδικά στο πρώτο σετ έχασαν πραγματικά στις λεπτομέρειες δείχνοντας μια πολλή ωραία εικόνα για μια ομάδα που βρέθηκε για πρώτη φορά στην μεγάλη κατηγορία.

Αυτή η εικόνα μάλιστα άρεσε και στον τεχνικό του Ολυμπιακού, Αντρέα Γκαρντίνι που μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους νεοφώτιστους. Οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίστηκαν χωρίς Φρομ, Πιτακούδη, Τζούριτς αλλά με εξαιρετικούς τους Δαλακούρα, Λινάρδο, ενώ ο Πανιώνιος ήταν φανερά βελτιωμένος σε σχέση με τον αγώνα του Λιγκ Καπ κόντρα στον Φλοίσβο με τους Κάτιτς, Δρογκάρη και Αντράντε.

Στα του αγώνα όπως αναφέραμε το πρώτο σετ ήταν μεγάλο ντέρμπι με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 12-9 και να κρατιούνται στο σκορ μέχρι και το 19-20. Εκεί οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 20-22, οι παίκτες του Αργύρη Ψάρρα δεν το έβαλαν κάτω και ισοφάρισαν σε 23-23 και όλα κρίθηκαν στο 24-24, όταν ο Λινάρδος με επίθεση έδωσε πάλι προβάδισμα στην ομάδα του και ο Δαλακούρας σε κόντρα μπάλα έκανε το 24-26 κάνοντας και το 0-1.

Στο δεύτερο σετ οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν σημαντικό προβάδισμα με 11-5, αλλά και εκεί οι γηπεδούχοι δεν τα παράτησαν και μείωσαν στους 2 (12-14) και όλα κρίθηκαν στο 17-21, με τον Πέριν να πηγαίνει στο σερβίς και να βοηθάει τα μέγιστα την ομάδα του να κάνει ένα 0-4 και με 17-25 να κάνουν το 0-2.

Παρότι οι παίκτες του Αντρέα Γκαρντίνι είχαν το ψυχολογικό προβάδισμα από το 0-2, οι αντίπαλοί τους δεν κατέθεσαν τα όπλα και έφτασαν το ματς να είναι ισόπαλο ως το 16-16. Στο σημείο εκείνο οι φιλοξενούμενοι έκαναν ένα 2-0, κράτησαν την διαφορά ως το τέλος και έφτασαν στη νίκη και στο τρίποντο.

Διαιτητές: Νικάκης, Βελώνης, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ., Επόπτες: Βέντρας, Σπίγγου, Γραμματεία: Καπουράνη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-15, 20-21, 24-26

2ο σετ: 3-8, 14-16, 16-21, 17-25

3ο σετ: 4-8, 14-16, 19-21, 22-25

*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 4 άσσους, 36 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ προήλθαν από 7 άσσους, 46 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (24-26, 17-25, 22-25) σε 91'

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 12 (9/21 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Δρογκάρης 1 (1/3 επ.), Μπίσετ 4 (3/4 επ., 1 μπλοκ), Κάτιτς 8 (7/20 επ., 1 μπλοκ, 67% υπ. - 44% άριστες), Αντράντε 13 (12/22 επ., 1 άσσος, 45% υπ. - 31% άριστες), Μπάσης 5 (4/6 επ., 1 άσσος) / Γκρίλλας (λ, 44% υπ. - 0% άριστες), Γκούζντα (λ, 71% υπ. - 14% άριστες), Παλέντζας, Χατζηνικολάου, Δανιήλ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντρέα Γκαρντίνι): Πέριν 19 (17/28 επ., 2 άσσοι, 64% υπ. - 36% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 21 (17/26 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Δαλακούρας 8 (7/12 επ., 1 άσσος, 35% υπ. - 21% άριστες), Καβάνα, Λινάρδος 4 (2/4 επ., 2 μπλοκ), Νεντέλκοβιτς 6 (3/6 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 89% υπ. - 56% άριστες), Χασμπάλα, Καπετανίδης, Ζουπάνι.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Ο προπονητής του Πανιωνίου Αργύρης Ψάρρας δήλωσε: « Περιμέναμε κάτι καλύτερο από το πρώτο σετ που ήμασταν τόσο κοντά. Μπορούσαμε να το καταστήσουμε. Στο δεύτερο σετ φάνηκε η εμπειρία του Ολυμπιακού και ήταν εύκολο για εκείνους να το πάρουν. Στο τρίτο σετ πάλι δεν ξεκινήσαμε καλά, αλλά δείξαμε ότι μπορούμε να επανέλθουμε κόντρα σε ομάδες υψηλού επιπέδου. Ισοφαρίσαμε το σετ και πλησιάσαμε πολύ κοντά στο τελείωμά του. Ο Ολυμπιακός είναι μια σπουδαία ομάδα και στα κρίσιμα σημεία η ποιότητα των παικτών του υπερίσχυσε».

Ο ακραίος του Πανιωνίου Μίλαν Κάτιτς είπε: « Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέρος μιας ιστορικής στιγμής για την ομάδα μου. Αυτό που είδα είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα που αξίζει στον Πανιώνιο.. Φυσικά, ο Ολυμπιακός ήταν το φαβορί σε αυτό το παιχνίδι αλλά παίξαμε πολύ καλό βόλεϊ και στα τρία σετ και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε».

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Αντρέα Γκαρντίνι είπε: «Ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα. Σίγουρα, η ομάδα μας δεν ήταν τόσο καλή στο ξεκίνημα, αλλά στη συνέχεια, διαχειριστήκαμε καλύτερα το ματς, βελτιωθήκαμε και φτάσαμε στη νίκη. Κάναμε την… δουλειά μας. Θα είναι μία μεγάλη σεζόν, προχωράμε βήμα-βήμα».

Ο ακραίος του Ολυμπιακού Ανέστης Δαλακούρας δήλωσε: «Πρώτα από όλα, συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Κάναμε μια νίκη με καθαρό σκορ και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ο Πανιώνιος είναι νεοφώτιστη ομάδα, αλλά έδειξε ότι είναι πολύ καλή ομάδα, με δύσκολη έδρα. Ολες οι ομάδες θα είναι ανταγωνιστικές και πρέπει να παίζει καλά σε κάθε παιχνίδι. Εμείς, πρέπει να διορθώσουμε αρκετά πράγματα, είναι αρχή της χρονιάς. Τώρα σιγά-σιγά, μπαίνουμε στα επίσημα ματς και πιστεύω, θα έχουμε καλύτερη συνέχεια».