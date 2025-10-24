Ο Παναθηναϊκός κατάφερε πέρσι να πάρει το πρωτάθλημα και μάλιστα με σχετική ευκολία και φέτος φαντάζει ως το μεγάλο φαβορί για να κάνει το δύο στα δύο. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου κράτησε τον βασικό κορμό και συγκεκριμένα τους Πρωτοψάλτη, Νίλσεν, Γκάσμαν, Χανδρινό και Κασαμπαλή και ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό, καθώς απέκτησε ακόμα μεγαλύτερο βάθος. Στην θέση του Φαν Γκάρντερεν αποκτήθηκε ο Ουκρανός Ντμίτρο Γιάντσουκ, στην θέση του Έλγκερτ ήρθε στην Ελλάδα ο Ιταλός, Λούκα Σπιρίτο, ενώ εξαιρετική σημαντική είναι και η επιστροφή του Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου με την τριάδα, Πρωτοψάλτης, Ανδρεόπουλος, Γιάντσουκ στα άκρα να μην υπάρχει σε άλλη ομάδα στο πρωτάθλημα. Ο στόχος του Παναθηναϊκού Όταν έχεις κατακτήσει το πρωτάθλημα, αυτό που θέλεις στο επόμενο είναι να μείνεις στην κορυφή και ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Οι «πράσινοι» για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ξεκινάνε ένα πρωτάθλημα ως φαβορί και μένει αυτό να το αποδείξει και στο γήπεδο, εκεί που κρίνονται όλα. Το ρόστερ του Παναθηναϊκού Εκτίμηση: 1-2

Ο Ολυμπιακός την περσινή χρονιά ενώ αρχικά έδειχνε ως το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο, είδε τον Παναθηναϊκό να τον ξεπερνά και μάλιστα με ευκολία. Οι Πειραιώτες έχασαν τον Μίταρ Τζούριτς που βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ, μια απουσία που στους τελικούς αποδείχθηκε μεγάλη. Ο Τζούριτς εξέτισε την ποινή του, αποκτήθηκαν ο Φρομ, ο Καβάνα και ο Νεντέλκοβιτς από ξένους και οι Πιτιακούδης, Λινάρδος Καπετανίδης από Έλληνες, έμειναν οι Ατανασίγιεβιτς, Πέριν και Τζιάβρας, ενώ όπως φάνηκε και στα πρώτα φιλικά, ο Χασμπάλα αναμένεται να έχει αναβαθμισμένο ρόλο, προκειμένου στα άκρα να είναι ο Καναδός με τον Γερμανό. Μεγάλη απουσία η αποχώρηση του Ντράγκαν Τράβιτσα με τον Ιταλό να είναι ο αρχηγός εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου τα τελευταία χρόνια. Ο στόχος του Ολυμπιακού Και για τον Ολυμπιακό ο στόχος είναι να μπορέσει να φτάσει ως το τέλος και να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Η τιμωρία του Κουμεντάκη τον πήγε λίγο πίσω στον σχεδιασμό, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» έχουν δείξει πως ξέρουν τον δρόμο για να φτάσουν στην κορυφή και με τον Αντρέα Γκαρντίνι και φέτος στον πάγκο θέλουν να το πετύχουν. Το ρόστερ του Ολυμπιακού Εκτίμηση: 2-3

Τα τελευταία χρόνια ο Μίλωνας έχει καταφέρει να εδραιωθεί και με το παραπάνω στην Volley League και να παλεύει και για το καλύτερο. Αυτό είναι έτοιμος να κάνει φέτος με την ομάδα του Σάκη Ψάρρα να έχει πετύχει να κοιτάξει τους θεωρητικά μεγάλους στα μάτια. Και φέτος οι στόχοι είναι υψηλότατοι χωρίς όμως να αλλάξει το χαμηλό προφίλ. Στους «πράσινους» της Νέας Σμύρνης επέστρεψε ο Χερ που ήταν ο καλύτερος πασαδόρος της προπέρσινης χρονιάς, αποκτήθηκε ο συμπατριώτης του Σούτεν και ενισχύθηκαν στο κέντρο με Αγκάμεζ και Πετρέα. Το σημαντικό είναι επίσης πως έμειναν όλα τα βασικά γρανάζια όπως ήταν οι Πολουγιάν και Νανόπουλος. Ο στόχος του Μίλωνα Αρχικά η ομάδα του Σάκη Ψάρρα θέλει να βρεθεί και πάλι στην τετράδα και μετά αν καταφέρει να κάνει το άλμα για τον τελικό ακόμα καλύτερα. Το υλικό το έχει και το μεγάλο συν είναι πως δεν έχει την πίεση που έχουν οι λεγόμενες μεγάλες ομάδες. Αν καταφέρει να το εκμεταλλευτεί αυτό, τότε ίσως να ήρθε η στιγμή της μεγάλης υπέρβασης για τον Μίλωνα. Το ρόστερ του Μίλωνα Εκτίμηση: 3-5

Η αλήθεια είναι πως την περσινή χρονιά ο ΠΑΟΚ δεν τα πήγε καλά. Δεν ήταν η 4η θέση στο πρωτάθλημα, αλλά η συνολική του μέτρια έως κακή εικόνα. Το καλοκαίρι οι άνθρωποι της ομάδας ρίσκαραν και δίνοντας τη θέση του βασικού ακραίου στον Κοκκινάκη που μαζί με τον Τόρες θα είναι το δίδυμο στα άκρα. Έκαναν σημαντική κίνηση αποκτώντας τον Ερνάντες και ακόμα πιο σημαντική με την απόκτηση του Τζέντρικ αλλά από τον Δεκέμβρη, με τον Κάρτεφ ως τότε να είναι στο κέντρο μαζί με τον Κόλεφ που μαζί με τον Γαλιώτο και τον Τακουρίδη έμειναν στον «δικέφαλο του βορρά». Ο στόχος του ΠΑΟΚ Μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, ειδικά την χρονιά που συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του θέλει να διεκδικήσει και να κατακτήσει τίτλους και αυτό θέλει και το συγκρότημα του Γιόσκο Μιλενκόσκι. Αν ο Μενέλαος Κοκκινάκης που για χρόνια δεν έπαιζε απλά λίμπερο, αλλά ήταν ο καλύτερος στην χώρα μας στη θέση αυτή, παίξει στα άκρα όπως έπαιζε και στην Γαλλία έχει τύχη να τα καταφέρει. Το ρόστερ του ΠΑΟΚ Εκτίμηση: 2-4

Ο Φοίνικας Σύρου έχει καταφέρει να βρίσκεται στο προσκήνιο του ελληνικού βόλεϊ για χρόνια. Την τελευταία διετία η αλήθεια είναι πως οι... πειρατές πέρασαν μια μίνι κρίση, ωστόσο πλέον έχουν επιστρέψει και θέλουν και πάλι να κάνουν αισθητή την παρουσία τους και να γεμίσουν το κλειστό της Ερμούπολης. Για τον λόγο αυτό έγιναν και σημαντικές κινήσεις όπως είναι η απόκτηση του Βαν ντεν Ντρις, αλλά και αυτή του Τρούχτσεφ. Δύο παικτών που έχουν δείξει τι μπορούν να κάνουν. Αν βάλουμε μέσα τον Νεβό και τον Ρενάν θα δούμε πως η τετράδα των ξένων μπορεί να κάνει ζημιές σε πολλές ομάδες. Ο στόχος του Φοίνικα Η αλήθεια είναι πως ο Φοίνικας έχει μάθει να παλεύει για τετράδα. Αυτό θέλει να κάνει και φέτος, κάτι που ωστόσο μόνο εύκολο δεν είναι. Ουσιαστικά οι... πειρατές θα παλέψουν αρχικά να βρεθούν στα Play Offs και αν καταφέρουν να κάνουν το βήμα παραπάνω θα είναι απόλυτα ευχαριστημένοι. Το ρόστερ του Φοίνικα Εκτίμηση: 5-7

Η περσινή χρονιά ήταν το λιγότερο καλή για τον ΟΦΗ με την ομάδα του Γιάννη Καλμαζίδη να καταφέρνει να τερματίζει στην 6η θέση και να παίρνει και το εισιτήριο για το Βαλκανικό Κύπελλο. Φέτος οι Κρητικοί θα παλέψουν για το βήμα παραπάνω που είναι η είσοδος στην τετράδα, κάτι που φυσικά μόνο εύκολο δεν είναι. Η ομάδα του Ηρακλείου σε αυτή την προσπάθειά της θα έχει και πάλι στην σύνθεσή της τους Μάκινεν, Μιχάλοβιτς και ενισχύθηκαν σημαντικά με την απόκτηση του Μολίνα, αλλά και του Μίτιτς, ενώ και η απόκτηση του Στρουγκάρεβιτς και η επιστροφή του Βαϊόπουλου αναμένεται να ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό το κέντρο της ομάδας. Ο στόχος του ΟΦΗ Μπορεί ο αρχικός στόχος του ΟΦΗ είναι να βρεθεί στα Play Offs για τις θέσεις 5-7, αλλά η αλήθεια είναι πως οι Κρητικοί καλοβλέπουν ακόμα και την είσοδό τους στην τετράδα. Φυσικά κάτι τέτοιο μόνο εύκολο δεν είναι, αλλά με έναν προπονητή όπως ο Γιάννης Καλμαζίδης στο πάγκο και με τις προσεγμένες κινήσεις που έχουν γίνει, μπορούν να τα καταφέρουν. Το ρόστερ του ΟΦΗ Εκτίμηση: 4-6

Ακόμα μία ομάδα που έχει καταφέρει εδώ και χρόνια να βρίσκεται και να διακρίνεται ως έναν βαθμό στην Volley League είναι η Κηφισιά. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων με τον Νίκο Ζαλμά στον πάγκο θέλει και φέτος να καταφέρει να μείνει χωρίς προβλήματα και στο ανακαινισμένο Ζηρίνειο να δυσκολέψει πολλές ομάδες. Ο Ρανγκέλ που έμεινε και ο Πολωνός Ματσιέι συνθέτουν ένα δυνατό δίδυμο στο κέντρο, ο Στάνκοφ στην πάσα και ο Μπάνοφ στην διαγώνιο είναι επίσης ξένοι που μπορούν να κάνουν την διαφορά, ενώ εξαιρετική κίνηση είναι και η απόκτηση του Κωτσάκη. Ο στόχος της Κηφισιάς Όπως αναφέραμε ο αρχικός στόχος της Κηφισιάς είναι να μπορέσει να παραμείνει χωρίς να βρεθεί στην ψυχοφθόρα διαδικασία των Play Out. Μπορεί να τα καταφέρει, αλλά ειδικά για το φετινό πρωτάθλημα και την μάχη της σωτηρίας, κάθε εκτίμηση είναι ριψοκίνδυνη. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει στο ολοκαίνουργιο τάραφλεξ του Ζηρίνειου που θα δείχνει άλλο γήπεδο σε σχέση με αυτό που ξέρουμε. Το ρόστερ της Κηφισιάς Εκτίμηση: 7-9

Την περσινή χρονιά παρουσίασε δύο πρόσωπα. Το πρώτο του πρώτου γύρου ήταν κάκκιστο όχι απλά κακό σε σημείο να θεωρείται από όλους το μεγάλο φαβορί για τον υποβιβασμό, όχι μόνο λόγω της βαθμολογικής συγκομιδής, αλλά και λόγω της εικόνας που έβγαζε στο γήπεδο. Στον δεύτερο γύρο όμως ο Φλοίσβος ήταν ομάδα τετράδας, καταφέρνοντας να κερδίσει Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Μίλωνα και στο τέλος να μείνει στην Volley League. Φέτος η ομάδα του Κώστα Αρσενιάδη θέλει το βήμα παραπάνω και γιαυτό έκανε και μεγάλες κινήσεις όπως η απόκτηση των Βαν Γκάρντερεν και Κόβαρ και φυσικά η παραμονή του Έγκλεσκαλνς. Παίκτες που έχουν κατακτήσει πρωτάθλημα στην χώρα μας με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και μπορούν να ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου. Ο στόχος του Φλοίσβου Μπορεί να φαίνεται υπερβολικό, αλλά στον Φλοίσβο κοιτάζουν ακόμα και την τετράδα. Αρχικά θέλουν να βρεθούν στα Play Offs, κάτι που αυτό το ρόστερ δείχνει σχετικά βατό και μετά να πάνε για το βήμα παραπάνω που είναι η είσοδος στην τετράδα. Μένει να δούμε αν θα καταφέρουν να το πετύχουν. Το ρόστερ του Φλοίσβου Εκτίμηση: 4-6

Άμεση ήταν η επιστροφή της Καλαμάτας 80' στην Volley League μετά τον υποβιβασμό της, με τους Μεσσήνιους να θέλουν αυτή την φορά να παραμείνουν και να μην γίνουν ομάδα ασανσέρ. Με τον Άκη Χατζηαντωνίου στον πάγκο, οι... πράσινοι δίνουν βάρος στον ελληνικό κορμό, έχοντας στην πάσα τον Κομητούδη και στην διαγώνιο τον Μάρκου που με την σειρά του θέλει να αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά. Ο Ούγγρος ακραίος Χόρβαθ και ο Σέρβος επίσης ακραίος Κοβάτσεβιτς θα σηκώσουν επίσης μεγάλο βάρος στην επίθεση. Στα συν της Καλαμάτας και η έδρα με τους κατοίκους της πόλης να στηρίζουν όσο μπορούν την ομάδα. Στόχος της Καλαμάτας Χωρίς την παραμικρή αμφιβολία ο ένας και βασικός στόχος είναι η παραμονή στην Volley League. Ένας στόχος που μόνο εύκολος δεν είναι στο φετινό δύσκολο πρωτάθλημα, αλλά στην Καλαμάτα θα παλέψουν και με το παραπάνω για να τον πετύχουν. Το ρόστερ της Καλαμάτας Εκτίμηση: 8-10