Πανιώνιος: Ιστορική χρονιά στην πρώτη του συμμετοχή στην Volley League

Ιστορική χαρακτήρισαν την φετινή χρονιά παίκτες και τεχνικό επιτελείο του Πανιωνίου, καθώς η ομάδα για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στην Volley League Ανδρών.

Το πρωί της Πέμπτης (16/10) πραγματοποιήθηκε η Media Day και η παρουσίαση της ομάδας βόλεϊ του Πανιωνίου στο «Ανδρέας Βαρίκας», ενόψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Με την παρουσία δημοσιογράφων έγινε η παρουσίαση των παικτών και του τεχνικού επιτελείου. Ο πρόεδρος του τμήματος βόλεϊ του Ιστορικού, Στάθης Νικολούζος, μίλησε για το όραμα του Πανιωνίου, τους στόχους, καθώς και όλους τους ανθρώπους από τα μέσα που βρέθηκαν στο γήπεδο.

Νικολούζος: «Ο Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. μετά από 136 χρόνια ιστορίας βρέθηκε στα μεγάλα σαλόνια. Το τμήμα βόλεϊ έχει ξεκινήσει και γράφει τη δική του, ξεχωριστή ιστορία. Ελπίζουμε, οι σελίδες στο βιβλίο της ιστορίας του Πανιωνίου, μεγάλες και να καταφέρει να πετύχει όλους τους στόχους.

Ξέρουμε πως η χρονιά θα είναι πολύ δύσκολη. Ξέρουμε πως θα περάσουμε τις παιδικές ασθένειες, αλλά είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε το κάθε πρόβλημα, με μια ισχυρή διοίκηση, ένα ρόστερ το οποίο, είναι από τα καλύτερα που θα μπορούσαμε να κάνουμε, μαζί με τον προπονητή μας και θα προσπαθήσουμε να μείνουμε, να έχουμε μια μεγάλη διάρκεια στην Volley League των ανδρών.

Εδώ ανήκει ο Πανιώνιος, στους «μεγάλους» και ελπίζουμε και τα επόμενα χρόνια, να έχουμε αλλάξει και τους στόχους, να μην είναι τα πλέι οφ και η Ευρώπη, αλλά ακόμα πιο ψηλά. Να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των γυναικών και να προσπαθήσουμε να το κάνουμε και στους άνδρες».

Τον λόγο πήρε και ο αντιπρόεδρος, Νικήτας Βέλλης, ενώ στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο δήμαρχος Νέας Σμύρνης, Γιώργος Κουτελάκης, ο οποίος μίλησε για την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο τμήμα βόλεϊ του συλλόγου, την σχέση του Πανιωνίου με την πόλη και έδωσε ευχές για μια επιτυχημένη σεζόν.

Βέλλης: «Το Ανδρέας Βαρίκας παρουσιάζεται ανανεωμένο σε σας και στον κόσμο. Είναι ένα γήπεδο που έχει μεγαλώσει πολλές γενιές αθλητών και φίλων του Πανιωνίου και είναι ένα γήπεδο στο οποίο έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, όλες τις μεγάλες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του Πανιωνίου.

Τα τελευταία χρόνια έχουν συνοδευτεί από μια συνεχή εξέλιξη και βελτίωση, των ομάδων μας και των στόχων μας. Το ίδιο σκοπεύουμε να κάνουμε και τώρα. Είναι μια νέα εποχή μεν, συνεχίζουμε δε, με την ίδια θέληση, την ίδια συνταγή όπως τα προηγούμενα χρόνια. Είμαστε χαρούμενοι γι’αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα, είμαστε σίγουροι και ανυπομονούμε να δούμε τις κερκίδες γεμάτες και πολλά χαμόγελα που θα έχουν δημιουργηθεί από τη δική μας προσπάθεια».

Κουτελάκης: «Είναι μια όμορφη μέρα, διότι δυο ομάδες του Συλλόγου μας, θα συμμετέχουν σε μια παρουσίαση που τις καταγράφει, στις κορυφές του βόλεϊ της χώρας μας, ελπίζω και της Ευρώπης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, σε μια αθλητική πόλη, όπως είναι η Νέα Σμύρνη, με τόσο βαθιά ιστορία αθλητισμού, σε ένα άθλημα, που στη γυναικεία εκδοχή, το ξεκίνησε και το έφερε, στην Ελλάδα, ο Σύλλογος αυτός, αλλά στη συνέχεια δεν ήταν στις κορυφαίες θέσεις, βρισκόταν στη σκία του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, σήμερα, από εδώ και πέρα θα είναι στους πρωταγωνιστές.

Αυτό το παζλ λοιπόν, μετά την άνοδο των βόλεϊ, των τόσων ομάδων στις πρώτες κατηγορίες, των τόσων ομάδων, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αυτή είναι η πόλη μας, αυτή είναι η ομάδας, αυτός είναι ο Πανιώνιος. Δυο έννοιες ταυτόσημες και ιστορικά, αλλά και στο παρών. Αυτό το brand name της πόλης, θέλουμε να το διατηρήσουμε και αν θέλουμε το γεγονός πως και ο σημερινός Δήμαρχος, έρχεται περισσότερα με την ιδιότητα του πρώην προέδρου του Πανιωνίου και λιγότερο, με την ιδιότητα του Δημάρχου, αποτελεί ακόμα ένα σημάδι της δύναμης της ομάδας με αυτή την πόλη.

Εύχομαι να έχουν μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα και να έχουμε του χρόνου δυο ομάδες στην Ευρώπη!».

Ακολούθησαν οι δηλώσεις του ο αρχηγού των ανδρών, Γιώργου Δρογκάρη, και του προπονητή Αργύρη Ψάρρα.

Δρογκάρης: «Eίμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, στον Πανιώνιο, στην πρώτη του χρονιά στη Volley League. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, έχουν ενισχυθεί όλες οι ομάδες, υπάρχουν καλοί Έλληνες αθλητές και ποιοτικοί ξένοι. Πιστεύω με την καθοδήγηση του coach, θα πετύχουμε τους στόχους της χρονιάς με υγεία. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους».

Ψάρρας: «Σας καλωσορίζουμε στο καινούργιο μας σπίτι. Είστε και είμαστε όλοι εργαζόμενοι και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι το εργασιακό περιβάλλον, οι συνθήκες εργασίας, ένας χώρος που πάντα θα θες να πας με χαρά.

Σκεφτείτε από τη δική μας μεριά, να βλέπουμε αυτό το υπέροχο γήπεδο να παίρνει νέα μορφή και μέσα σε 1,5 χρόνο να πραγματοποιείται η αλλαγή του. Είναι ιδιαίτερες στιγμές, γιατί μετά από 10 χρόνια στο σύλλογο σαν προπονητής, έχω ζήσει πολλά. Η νεότερη ιστορία είναι λίγο πολύ γνωστή, όμως τη σύγχρονη ιστορία, την έχω ζήσει από κοντά και μπορώ να μνημονεύσω όμορφες στιγμές, επιτυχίες αλλά και δύσκολες στιγμές, με γηπεδικά προβλήματα, με πολλές δυσκολίες, αλλά ήμασταν σίγουροι πως μιλούσαμε για έναν κοιμώμενο γίγαντα, που παρουσιάζεται σήμερα μπροστά σας. Με τους κατάλληλους ανθρώπους, με μια διοίκηση δυνατή, με μια συνθήκη και όραμα που πάντα υπήρχε και είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε κάτι ανταγωνιστικό.

Από την πλευρά μας, θα προσπαθήσουμε από την Κυριακή που ξεκινούν οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας, να φανούμε ανταγωνιστικοί κα είμαστε σίγουροι πως θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, να φέρουμε εις πέρας τις προσδοκίες της διοίκησης και να προσφέρουμε στο βόλεϊ συνολικά, κάτι όμορφο και να είναι η απαρχή, για κάτι όμορφο και συγκινητικά».