Η διάθεση του Μάσο να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ έχει κάνει τους «ασπρόμαυρους» να βρίσκονται πολύ κοντά από το να πυροδοτήσουν την... βόμβα με τον σπουδαίο Αμερικανό κεντρικό, Μαξ Χολτ.

Από τα τέλη Μαΐου ο ΠΑΟΚ είχε καταφέρει να κάνει μια εξαιρετική κίνηση για το κέντρο του, συμφωνώντας με τον Κουβανό, Μάσο Άλβαρεζ που με τη φανέλα της Φριντρισχάφεν είχε καταφέρει να αναδειχθεί καλύτερος κεντρικός στην Bundesliga την περίοδο 2022-23. Ο Μάσο όμως με την Εθνική του το καλοκαίρι έκανε φοβερές εμφανίσεις ως διαγώνιος και έχοντας μια μεγάλη πρόταση από το Ιράν και την Παϊκάν ανέφερε στους Θεσσαλονικείς πως θέλει να συνεχίσει να παίζει στην συγκεκριμένη θέση και όχι στο κέντρο.

Στην θέση αυτή ωστόσο οι «ασπρόμαυροι» έχουν αποκτήσει τον Φερνάντο Ερνάντες, έναν επίσης εξαιρετικό Κουβανό διαγώνιο που έχει δείξει και στην χώρα μας τις μεγάλες του ικανότητες παίζοντας με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Με τον κίνδυνο οι «ασπρόμαυροι» να μείνουν χωρίς κεντρικό που θα μπορεί να κάνει την διαφορά, κινήθηκαν αστραπιαία και βρίσκονται μια ανάσα από την απόκτηση του σπουδαίου Μαξ Χολτ.

Ο 38χρονος Αμερικανός κεντρικός με την μεγάλη καριέρα στην Ιταλία, όπου έπαιξε σε Μόντενα, Βερόνα, Μόντσα και Πιατσέντζα, σε Ρωσία όπου και αγωνίστηκε στην Ντινάμο Μόσχας, τα δύο τελευταία χρόνια ήταν στην Κίνα. Θεωρείται και δικαίως ένας από τους μεγαλύτερους κεντρικούς που έχουν αγωνιστεί στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία, ενώ μεγάλη του είναι και η καριέρα με την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ.

Με την Εθνική του ομάδα αναδείχθηκε καλύτερος κεντρικός στο World League του 2015 και στο VNL του 2019, ενώ την ίδια χρονιά ήταν και ο καλύτερος στην θέση αυτή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019. Στην Κίνα μάλιστα είχε αναδειχθεί καλύτερος επιθετικός δείχνοντας πως ο χρόνος δεν τον αγγίζει.

Ο Χολτ μπορεί όπως αναφέραμε να είναι πλέον 38, αλλά συνεχίζει να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο και σίγουρα θα είναι ένας από τους μεγαλύτερους σε αξία παίκτες που θα έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας. Όσον αφορά τους τίτλους, με την Ντινάμο Μόσχας πήρε το CEV Cup του 2015 και την Πιατσέντσα το Challenge Cup του 2013.

Πλέον μένει να δούμε αν ο Μάσο εμμένει στην απόφασή του να μην αγωνιστεί ως κεντρικός και να πάει στο Ιράν, κάτι που είναι εξαιρετικά πιθανό να πυροδοτήσει την... βόμβα Χολτ. Στον ΠΑΟΚ πάντως ακόμα και να πάρουν τον Χολτ δεν σκοπεύουν να αφήσουν τόσο εύκολα τον νεαρό Κουβανό, αν και σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως οι αθλητές είναι αυτοί που στο τέλος πετυχαίνουν αυτό που θέλουν, με τελευταίο παράδειγμα την μεταγραφή του Στερν στην Ζιράατ παρότι είχε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.