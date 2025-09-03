Πρώτη με φιλοδοξίες για Φοίνικα

Από το απόγευμα της Τρίτης ξεκίνησε την προετοιμασία του ο Φοίνικας Σύρου με τους... Πειρατές να θέλουν να επιστρέψουν στον προσκήνιο της Volley League.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση έχει ως εξής: «Η σκληρή δουλειά ξεκίνησε για την ομάδα μας το απόγευμα της Τρίτης (2/9) με πολλή όρεξη και χαμόγελα στο "Δ. Βικέλας" της Ερμούπολης.

Με έμφαση στη φυσική κατάσταση και τη μυϊκή ενδυνάμωση στην πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας και χωρίς να λείψουν οι ασκήσεις με μπάλα, ο κόουτς Θάνος Τερζής δεν σταμάτησε να δίνει αναλυτικές οδηγίες στους παίκτες του σε μια δυνατή πρώτη προπόνηση.

Το "παρών" στην πρώτη του Φοίνικα Σύρου έδωσαν συνολικά 13 αθλητές ενώ μοναδικοί απόντες ήταν ο Κύπριος ακραίος Σωτήρης Σιαπάνης και ο Αργεντινός άμεσος συνεργάτης του κ. Τερζή, Αλεχάντρο Σνάιντερ, ο οποίος αναμένεται τα επόμενα 24ωρα.

Οι προπονήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση ενώ τις επόμενες ημέρες θα γνωστοποιηθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των φιλικών προετοιμασίας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Θάνος Τερζής: "Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την έναρξη της προετοιμασίας και την πρώτη μας προπόνηση, με σχεδόν όλους τους αθλητές μας. Θα ενσωματωθεί και ο Σωτήρης Σιαπάνης σε λίγο καιρό. Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ καλό κλίμα με μια μίξη έμπειρων και νεαρών αθλητών. Οι παίκτες μας είναι έτοιμοι για το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας με έμφαση στη φυσική κατάσταση και τη μυϊκή ενδυνάμωση. Ήμασταν, εξάλλου, σε συνεχή επαφή με τους παίκτες και σε συνεννόηση με τον γυμναστή και τον εργοφυσιολόγο ακολούθησαν τα προγράμματά τους. Γνωρίζουμε ότι η ομάδα μας διαθέτει δυνατό επίπεδο οργάνωσης και υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα ώστε οι αθλητές να είναι συγκεντρωμένοι και να σκέφτονται την προπόνηση. Θεωρώ ότι μέρα με τη μέρα θα μπαίνουμε σε όλο πιο δυνατά κομμάτια του παιχνιδιού ώστε να είμαστε έτοιμοι στην έναρξη του πρωταθλήματος".

Τόμας Νεβό: "Είμαι ενθουσιασμένος που αρχίσαμε τη δουλειά με τους νέους μου συμπαίκτες! Σχεδόν όλοι είναι εδώ και ξεκινήσαμε να χτίζουμε την ομάδα μας. Ανυπομονώ για τη συνέχεια και κυρίως για την έναρξη της σεζόν".