Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών: Τα ζευγάρια των προημιτελικών
Μετά τη διεξαγωγή των ματς για τη φάση των "16" του Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών στο βόλεϊ, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Από την κλήρωση προέκυψε ένα πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι, αυτό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Φυσικά, η αναμέτρηση ανάμεσα σε Καλαμάτα και Πανιώνιο είναι εξίσου ενδιαφέρουσα.
Παράλληλα με την κλήρωση των ματς για την 8άδα του Κυπέλλου Ελλάδας, έγινε η κλήρωση για τα πιθανά ζευγάρια των ημιτελικών του θεσμού.
Τα ζευγάρια των προημιτελικών
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
- Φλοίσβος - Μίλωνας
- Καλαμάτα - Πανιώνιος
- ΟΦΗ - Φοίνικας Σύρου
Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά
- ΟΦΗ/Φοίνικας Σύρου - Παναθηναϊκός/ΠΑΟΚ
- Φλοίσβος/Μίλωνας - Καλαμάτα/Πανιώνιος
