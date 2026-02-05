Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών με τα ζευγάρια να γίνονται γνωστά. Το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ είναι αυτό που ξεχωρίζει...

Μετά τη διεξαγωγή των ματς για τη φάση των "16" του Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών στο βόλεϊ, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Από την κλήρωση προέκυψε ένα πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι, αυτό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Φυσικά, η αναμέτρηση ανάμεσα σε Καλαμάτα και Πανιώνιο είναι εξίσου ενδιαφέρουσα.

Παράλληλα με την κλήρωση των ματς για την 8άδα του Κυπέλλου Ελλάδας, έγινε η κλήρωση για τα πιθανά ζευγάρια των ημιτελικών του θεσμού.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Φλοίσβος - Μίλωνας

Καλαμάτα - Πανιώνιος

ΟΦΗ - Φοίνικας Σύρου

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά