Πρώτη για ΠΑΟΚ, στην άμμο οι αρχικές προπονήσεις

Με μίτινγκ στην αίθουσα Τύπου ξεκίνησε η προετοιμασία του ανδρικού τμήματος βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Από αύριο οι πρώτες προπονήσεις θα γίνουν στην άμμο και μετά θα μπουν στο γήπεδο.

Με μίτινγκ στην Αίθουσα Τύπου του PAOK Sports Arena ξεκίνησε η επίσημη έναρξη προετοιμασίας του τμήματος Βόλεϊ ανδρών του ΠΑΟΚ.

Ο Πρόεδρος του ΤΑΑ, Κώστας Παϊσιάδης, ο Τιμ Μάνατζερ, Αχιλλέας Τζήκας, και ο προπονητής, Γιόσκο Μιλενκόσκι, υποδέχτηκαν τους παίκτες στην περίοδο της προετοιμασίας, μιλώντας σχετικά με τους στόχους αλλά και τη σημασία της φετινής ξεχωριστής σεζόν.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο αρχηγός της ομάδας, Γιάννης Τακουρίδης, ο οποίος μίλησε και εκείνος, από την δική του... σκοπιά, σχετικά με την ερχόμενη σεζόν.

Έτσι, το πρώτο σκέλος της επίσημης... πρώτης έκλεισε, με τη συνέχεια να δίνεται στην άμμο της Καλαμαριάς.