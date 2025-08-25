Παναθηναϊκός: Ξεκίνησαν την προετοιμασία τους οι πρωταθλητές

Με στόχο την διατήρηση των κεκτημένων ο Παναθηναϊκός που κατέκτησε την περσινή Volley League Ανδρών ξεκίνησε την προετοιμασία του.

Με βλέψεις να παραμείνει στην κορυφή όπου επέστρεψε πέρσι, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε στο Μετς την προετοιμασία του. Οι «πράσινοι» του Δημήτρη Ανδρεόπουλου με νέα πρόσωπα τους Σπίριτο, Παπαλεξίου και Μανδηλάρη και απόντες τους Ανδρεόπουλο, Βουλκίδη, Σαβόφσκι, Γιάντσουκ και Γκάσμαν οι οποίοι θα ενσωματωθούν τις επόμενες ημέρες έβαλαν και φέτος ψηλά τον πήχη.

Αναλυτικά στην επίσημη ιστοσελίδα τους αναφέρουν τα εξής: «Οι Πρωταθλητές Ελλάδας ξεκίνησαν επίσημα τη σεζόν το μεσημέρι της Δευτέρας 25 Αυγούστου στο κλειστό του Μετς.

Από πλευράς διοίκησης βρέθηκαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Δημήτρης Βρανόπουλος, η Γενική Γραμματέας κα Κυριακή Γαλάνη, ο διευθυντής αγωνιστικού Σωτήρης Πανταλέων, ο διευθυντής του Συλλόγου κ. Δημήτρης Μιχαλόπουλος και ο κ. Δημήτρης Γόντικας. Άπαντες καλωσόρισαν τους αθλητές της ομάδας και ευχήθηκαν για μια επιτυχημένη σεζόν.

Η προετοιμασία της ομάδας ξεκίνησε με τους αθλητές: Θανάση Πρωτοψάλτη, Ράσμους Νίλσεν, Άρη Χανδρινό, Σταύρο Κασαμπαλή, Γρηγόρη Κοντοστάθη, Λούκα Σπίριτο, Γιώργο Παπαλεξίου, Σπύρο Μποκοδήμο και Άγγελο Μανδηλάρη.

Στις επόμενες μέρες θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία και οι Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος, Θοδωρής Βουλκίδης, Φιλίπ Σαβόφσκι, Ντμίτρο Γιάντσουκ και Πάτριν Γκάσμαν.

Το επιτελείο του Παναθηναϊκού:

Προπονητής: Δημήτρης Ανδρεόπουλος

Βοηθός Προπονητή: Παύλος Καραμαρούδης

Βοηθός προπονητή-Γυμναστής: Χρίστος Μπέλος

Στατιστικολόγος: Άλκης Μπέλος

Φυσιοθεραπευτής: Ναπολέων Χαρίσης

Φυσιοθεραπευτή: Παναγιώτης Βλάχας

Τιμ Μάνατζερ: Ρούλης Αγραπιδάκης

Διευθυντής αγωνιστικού: Σωτήρης Πανταλέων».