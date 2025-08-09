Την απόκτηση του Ντμίτρο Γιάντσουκ ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός στο πλαίσιο της μεταγραφικής ενίσχυσης του «τριφυλλιού» της ερχόμενη σεζόν στην Volley League ανδρών.

Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε ταχύτατα, μετά το... κενό που δημιούργησε το τέλος της συνεργασίας με τον Αντριάν Ατσιομπανιτέι και το απόγευμα του Σαββάτου (9/8) γνωστοποίησε την απόκτηση του Ντμίτρο Γιάντσουκ.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας απέκτησαν τον 26χρονο ακραίο, με τον ίδιο να δηλώνει χαρούμενος με την ένταξή του στους «πράσινους». Ο νεαρός Ουκρανός, μέχρι πρότινος, φορούσε την φανέλα της Επισέντρ Ποντολιάνι, ομάδα της πατρίδας του.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ντμίτρο Γιάντσουκ στην ανδρική ομάδα βόλεϊ, για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026.

Σε σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε το «τριφύλλι» με την απόκτηση του διεθνή Ουκρανού ακραίου Ντμίτρο Γιάντσουκ στη θέση του Αντριάν Ατσιομπανιτέι.

Ο 26χρονος βολεϊμπολίστας (2.00μ.). είναι βασικό στέλεχος στην Εθνική Ουκρανίας και ολοκλήρωσε το VNL 2025 ως 6ος καλύτερος επιθετικός με 168 πόντους και 5ος καλύτερος σέρβερ με 18 άσους απέναντι σε πανίσχυρες άμυνες.

Παράλληλα, ο Γιάντσουκ προέρχεται από μια σεζόν που αναδείχθηκε MVP στο ουκρανικό πρωτάθλημα.

Αναλυτικά το βιογραφικό του:

2024/25 – 2024/25 Epicentr-Podolyany

2020/21 – 2023/24 SC Prometey Dnipro

2018/19 – 2019/20 Oliurtrans

Σε δήλωση του στο www.pao1908.com ο Γιάντσουκ είπε

"Είμαι πολύ χαρούμενος που έγινα αθλητής του Παναθηναϊκού. Είναι μια νέα και ενδιαφέρουσα εμπειρία για μένα και ξέρω ότι αυτή η ομάδα είναι αφοσιωμένη στην επίτευξη των στόχων της. Θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να βοηθήσω την ομάδα μου να επιτύχει τα μέγιστα αποτελέσματα. Θεωρώ ότι οι φίλαθλοι του Συλλόγου ενισχύουν σημαντικά την προσπάθεια της ομάδας οπότε ας πάμε όλοι μαζί για να πετύχουμε τους στόχους μας"».