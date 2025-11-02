Γκαρντίνι: «Πρέπει να αντιδράμε διαφορετικά στα σημαντικά ματς»
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στον Παναθηναϊκό στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς γνωρίζοντας την ήττα με 3-0 στο Ρέντη. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Αντρέα Γκαρντίνι μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ ανέφερε τα εξής: «Το σερβίς μας δεν ήταν καλό, αλλά και η συμπεριφορά μας δεν ήταν όπως έπρεπε. Δεν χρειάζεται να παίζεις μόνο βόλεϊ, πρέπει να τα δίνεις και όλα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά, αλλά εμείς πρέπει να παίζουμε καλύτερα. Πρέπει να κάνουμε επανεκκίνηση από αύριο στην προπόνηση και να έχουμε καλύτερη συμπεριφορά στα σημαντικά ματς. Πρέπει να αντιδράμε διαφορετικά».
