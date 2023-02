Στην Εθνική Τουρκίας ο Τζουλιάνι

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Αλμπέρτο Τζουλιάνι θα αναλάβει την Εθνική Τουρκίας, μένοντας φυσικά και στον πάγκο των «ερυθρολεύκων».

Επιστροφή σε πάγκο Εθνικής ομάδας για τον Αλμπέρτο Τζουλιάνι. Ο προπονητής του Ολυμπιακού που με την Σλοβενία κατάφερε να κατακτήσει δύο ασημένια μετάλλια σε Eurovolley, συμφώνησε με την Τουρκία και θα είναι ο νέος της τεχνικός. Οι Τούρκοι στο πρόσωπο του Τζουλιάνι βλέπουν τον άνθρωπο που είναι σε θέση να τους βάλει για τα καλά στον βολεϊκό χάρτη, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μεχμέτ Ακίφ Ούστουνταγκ να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Από σήμερα μια καινούργια εποχή ξεκινά για την εθνική ομάδα βόλεϊ Ανδρών. Προσλάβαμε τον Αλμπέρτο Τζουλιάνι που έχει δουλέψει με επιτυχία στη χώρα στο παρελθόν. Είναι ένας προπονητής που έχει αποδείξει την αξία του μέσα από τις επιτυχίες του. Πιστεύουμε ότι κάναμε τη σωστή επιλογή. Του εύχομαι επιτυχία στη νέα του θέση και καλή επιτυχία στο τούρκικο βόλεϊ».

Από την πλευρά του ο Αλμπέρτο Τζουλιάνι που επιστρέφει σε διαφορετικό ρόλο στην Τουρκία, καθώς την σεζόν 2018-19 ήταν στον πάγκο της ανέφερε με την σειρά του: «Επιστρέφω στην Τουρκία μετά από μερικά χρόνια αλλά αυτή τη φορά με τη μεγάλη τιμή να προπονώ την εθνική ομάδα. Ευχαριστώ τον πρόεδρο και ολόκληρη την ομοσπονδία που μου δίνουν αυτή την υπέροχη ευκαιρία».

Back to Turkey after a few years but this time with the great honor of training the national team.

Thanks to the president and the entire federation for giving me this great opportunity. #TurekeyNationalTeam #Volley #Turkey #Volleyball pic.twitter.com/CuftvOH1pz