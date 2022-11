Πέρασε από Ηράκλειο και επέστρεψε στην τετράδα ο Φοίνικας

Μετά από δύο συνεχόμενες ήττες από τον Παναθηναϊκό εκτός και την Κηφισιά εντός, ο Φοίνικας Σύρου επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας με 3-0 του ΟΦΗ στο Ηράκλειο και μαζί επέστρεψε και στην τετράδα πιάνοντας την Κηφισιά.

Έχοντας δύο συνεχόμενες ήττες με το ίδιο σκορ (3-2), από τον Παναθηναϊκό στον Άγιο Θωμά και την Κηφισιά στην Ερμούπολη, ο Φοίνικας ήθελε να επιστρέψει στις νίκες στο ματς με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο. Η ομάδα του Δημήτρη Καζάζη παίζοντας σοβαρά σε όλο το διάστημα του ματς δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει με 3-0 (22-25, 17-25, 21-25) των «ασπρόμαυρων» και να πιάσει στην 4η θέση την Κηφισιά στους 11, μειώνοντας στους 4 την διαφορά του από τους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Οι Συριανοί μπορεί να δυσκολεύτηκαν λίγο ειδικά στο πρώτο σετ, αλλά έχοντας σε εξαιρετική βραδιά το μπλοκ, από το οποίο πήραν 12 πόντους, έναντι 5 των αντιπάλων τους, έφτασαν στο άνετο τρίποντο και στις επιτυχίες. Οι Κρητικοί από την άλλη προσπάθησαν, αλλά στα δύσκολα η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων φάνηκε στο γήπεδο.

Διαιτητές: Αγγελίδης, Τραχαλάκη, Παρατηρητής: Κοκοτσάκης, Επόπτες: Ξυδάκης, Μανωλάκης, Γραμματεία: Παπαδάκη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 13-16, 21-19, 22-25

2ο σετ: 5-8, 12-16, 15-21, 17-25

3ο σετ: 8-5, 16-15, 20-21, 21-25

*Οι πόντοι του Ο.Φ.Η. προήλθαν: 2 άσσοι, 28 επιθέσεις, 5 μπλοκ, 25 λάθη αντιπάλων και του Α.Ο.Φοίνικα ΟΝΕΧ προήλθαν: 2 άσσοι, 39 επιθέσεις, 12 μπλοκ, 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (22-25, 17-25, 21-25) σε 81΄.

Ο.Φ.Η. (Κώστας Δεληκώστας): Τζάρβις 6π. (3/17επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος, 56%υπ., 6%αρ.), Χήρας 3 (3/7επ.), Σικούκου 17 (15/34επ., 2 μπλοκ), Αντάμι, Βαϊόπουλος 7 (5/9επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος), Αμπράο 2 (2/12επ., 62%υπ., 6%αρ.) / Τσαδήμας (λ. - 69%υπ., 34%αρ.), Αραμπόπουλος, Τσαλικιάν.

Α.Ο.ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΟΝΕΧ (Δημήτρης Καζάζης): Μιχάλοβιτς 20π. (16/28επ., 2 μπλοκ, 2 άσσοι), Χαραλαμπίδης 1 (1 μπλοκ), Ιερεζουέλο 2 (1/4επ., 1 μπλοκ), Κλίνκεμπεργκ 7 (7/14επ., 71%υπ., 12%αρ.), Τζούριτς 9 (2/5επ., 7 μπλοκ), Φρομ 13 (12/20επ., 1 μπλοκ, 67%υπ., 17%αρ.) / Κωνσταντινίδης (λ. - 57%υπ., 17%αρ.), Παπαλεξίου 1 (1/2επ.).

Δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Ο προπονητής του Ο.Φ.Η. Κώστας Δεληκώστας δήλωσε: "Σίγουρα περίμενα περισσότερα. Στο πρώτο σετ ήμασταν πάλι μπροστά και το χάσαμε με πολύ εύκολα λάθη. Σίγουρα η Σύρος είναι καλύτερη ομάδα απο εμάς και με άλλους στόχους. Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι στο γήπεδο, κερδίζουν πάντα τα λεφτά. Πρέπει να παίξεις για να κερδίσεις. Η Σύρος ήταν σε καλό επίπεδο σήμερα. Αλλά και εμείς δεν πιέσαμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Σύρου, έπαιξε αρκετά καλά αλλά εμείς δεν πιέσαμε καθ' όλου στο side out. To side out το δικό μας ήταν τραγικό. Κάναμε 9 μπρέικ ποιντ στο πρώτο σετ και δεχθήκαμε 11. Σε εύκολα σέρβις και εύκολες επιθέσεις. Θεωρώ ότι έχουμε πρόβλημα στην επίθεση. Οι ακραίοι μας δεν ήταν καλοί στην επίθεση. Μπορούμε πολύ περισσότερα αλλά δεν το δείχνουμε. Πρέπει να ανέβουμε γιατί δυσκολεύουν τα πράγματα. Στην Ορεστιάδα πρέπει να πάμε και να κερδίσουμε".

Ο κεντρικός του Ο.Φ.Η. Αλέξανδρος Χήρας δήλωσε: "Η Σύρος δεν μας άφησε περιθώριο να κάνουμε το παιχνίδι μας. Έπαιξε πολύ καλά και κέρδισε δίκαια. Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε ότι δουλέψαμε όλη την εβδομάδα, αλλά δυστυχώς δεν μας βγήκε τίποτα. Το πρώτο σετ ήταν το μοναδικό που πιέσαμε σε όλους τους τομείς. Καταφέραμε να πιέσουμε στην Σύρο. Ήμασταν στο 22-20, αλλά δυο φάσεις δεν πήγαν καλά και η Σύρος πήρε το σετ. Μετά ήταν σκούρα τα πράγματα για μας. Η Σύρος πήρε ψυχολογία και έπαιξε πολύ καλύτερο βόλει. Δεν μπορέσαμε να την ακολουθήσουμε. Το πρωτάθλημα ήταν πολύ ανταγωνιστικό. Αποκτάμε μεγάλο πρόβλημα πλέον και εύχομαι να ανακάμψουμε. Έχουμε ένα παιχνίδι στην Ορεστιάδα, που είναι πολύ κρίσιμο. Ελπίζω σε μια καλή εμφάνιση και να πάρουμε ότι μπορούμε απέναντι σε μια ομάδα που παίζει πολύ καλά στην έδρα της".

Ο προπονητής του Φοίνικα ΟΝΕΧ Δημήτρης Καζάζης δήλωσε: "Νομίζω ότι ήμασταν ανώτεροι σε όλους τους τομείς και στο μπλοκ και επιθετικά. Κάποια στιγμή στο τρίτο σετ χαλαρώσαμε, πράγμα φυσιολογικό. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο ΟΦΗ, εκεί όμως επιβάλαμε τον ρυθμό μας και ήρθε η δίκαιη και καθαρή νίκη μας. Προσπαθούμε να βρούμε την αγωνιστική μας ταυτότητα και μέσα από όλα τα παιχνίδια που παίζουμε κάνουμε κάθε φορά και ένα βήμα. Το πρωτάθλημα φέτος είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Υπάρχουν εκπλήξεις, όλα τα παιχνίδια παίζονται και νομίζω ότι εάν δεν είσαι πολύ σοβαρός και συγκεντρωμένος σε κάθε αγώνα που παίζεις θα έχεις πρόβλημα, μπορεί να πάθεις ζημιά. Εμείς το βιώσαμε αυτό την προηγούμενη αγωνιστική με την Κηφισιά, αλλά βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες είναι έτσι και θέλουν προσοχή. Αυτό είναι ευχάριστο για το βόλεϊ γιατί παίζονται πολύ ωραίοι και συναρπαστικοί αγώνες, από κει και πέρα εμείς προσπαθούμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας για να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε".

Ο διαγώνιος του Φοίνικα Σύρου ΟΝΕΧ Πίτερ Μιχάλοβιτς δήλωσε: "Για εμάς ήταν πολύ σημαντικό να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Αυτή η συνθήκη ήταν λίγο περίεργη για εμάς γιατί και κόντρα στον Παναθηναϊκό θα μπορούσαμε να πάρουμε 3 βαθμούς, αλλά και κόντρα στην Κηφισιά στο τελευταίο παιχνίδι. Το πρώτο σετ της αναμέτρησης ήταν αρκετά νευρικό για εμάς, δεν μπορούσαμε να βρούμε ρυθμό, ευτυχώς όμως το κερδίσαμε και έτσι τα πράγματα ήταν πιο εύκολα στο δεύτερο. Ο ΟΦΗ στο τρίτο έπαιξε αρκετά καλά, βελτίωσε την υποδοχή του και ήταν δύσκολο για εμάς να ανακόψουμε τις επιθέσεις του. Έπρεπε λοιπόν να πιέσουμε. Το σερβίς ήταν το καθοριστικό στοιχείο της αναμέτρησης. Αναφορικά με την εμφάνισή μου, είμαι χαρούμενος και ικανοποιημένος που βοήθησα την ομάδα".